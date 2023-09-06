【In Soul Studio】喧鬧城市中食尚的綠洲！質感餐酒館有著絕佳氛圍及美味的餐點！

桃園中壢美食「In Soul Studio」，位於中壢高中旁的餐酒館，對面就有停車場方便停車！用餐環境很舒適，氣氛絕佳，現在店家推出全新的亞州現代料理，不只是視覺效果十足，口味也非常很出色！如果你想找個地方約會，享受精緻又好吃的美食，來這邊聚餐準沒錯！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu供參考！

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▲「In Soul Studio」位於中壢高中附近，這邊有公車站牌，也有YouBike停靠站，若開車前來，在店家對面就有一個收費停車場，不用煩惱停車的問題！

，公車：703路公車-中壢高中(中央西路站)。

，機車：附近有些許機車停車格。

．汽車：對面是中大壢中停車場，收費為每半小時15元。

▲「In Soul Studio」有個適合網美拍照的背景區～營造出走星光大道紅毯的明星氣勢！瞬間成為鎂光燈下的焦點✌️

▲「In Soul Studio」有半戶外用餐區，如果天氣微涼的話，很適合在這邊吹吹風用餐！在這個帶有綠意的庭院用餐，就是特別愜意！有種置身在都市小叢林的FU🥰

▲戶外區的二樓處，大概可以坐8個人，如果天氣微涼的話，很適合在這裡放鬆的聚餐和聊天，再這吹吹風也挺舒服的，而且用餐也蠻有隱私的唷！

▲「In Soul Studio」的室內用餐空間光線昏黃，精緻的空間卻有著相當獨特的風格，是個可以讓人放鬆的氛圍！因為店家的座位數不多，來用餐前一定要先訂位，以免因客滿而撲空喔！

▲如果是一個人想要來小酌一杯也不成問題，吧檯的座位很適合一個人來用餐小酌唷！（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲「In Soul Studio」有大型投影螢幕設備，所以當有球賽的時候這邊也會轉播唷！有這樣的投影設備～也很適合讓人包場求婚呢（包場活動請提前一週訂位）！

▲「In Soul Studio」還特別規劃給雪茄愛好者一個獨立的雪茄空間～與其他客人的用餐空間有所區隔～也讓其他讓消費者不會受到打擾！

【In Soul Studio｜完整菜單MENU】

▲這是「In Soul Studio」的完整菜單，供參考（PS：菜單皆有時效性，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【In Soul Studio｜充滿視覺饗宴的亞洲現代料理】

▲這些是店家新菜單上的私房餐點，有別於原本販售的義式料理，走的是亞洲的現代料理！主題是台灣的山海路線，讓你來這邊就能一路從山吃到海，料理很用心又富有創意☺️

【日初．海】

▲這道「日初．海」是一道開胃的沙拉，主食是白蝦肉和香料舒肥雞，搭配台灣的高山筊白筍，並加上帶有柑橘調性的日本山椒粉！還可以沾取盤子上的日本兵庫馬糞海膽醬和覆盆子醬，濃郁的海膽醬很適合搭配舒肥雞肉，而酸甜的覆盆子醬則是適合搭配蝦肉！

【深林．犇】

▲這道「森林．犇」是選用嫩煎生菲力、德國黑魚子醬、阿里山馬告、黃芥末、黃金柚子！原先是搭配芝麻葉，但是因為現在芝麻葉缺貨，就暫時用其他的生菜代替！

這牛肉大約只有一至兩分熟，讓表面上色，但保留生牛肉的口感，是一道很開胃的冷菜料理！這湯匙剛好可以直接塞滿整口，讓香氣在口腔散發，吃了幸福感滿滿滿啊💯

【皎月．和】

▲這道「皎月．和」是選用紐西蘭和牛和洋菇做成的肉丸子，醬汁是自製的辣牛番茄醬、搭上新鮮香草及7年陳釀巴沙米克酒醋。

這個陳釀巴沙米克酒醋還有加上Abuelo的7年陳釀蘭姆酒，用來提升辛香料和焦糖感！最後再加上了店家自製的蜂巢餅，讓這份肉丸子吃起來更添口感！

【馥郁．牧】

▲「馥郁．牧」使用在地的帶皮羊肋排，用西式的方式來做出台式的主廚特製紅醬，裡面加了洋蔥和特製辛香料，而主要的辛香料是清華肉桂粉和精品咖啡粉，配上紐西蘭草飼的鮮奶油，吃起來濃而不膩口！是道很適合搭配烈酒或調酒的下酒菜！

【透石．金】

▲這道「透石．金」是在脆餅裡面加了北海道2S生食級干貝、東港櫻花蝦米、栗子南瓜泥，吃得到南瓜的天然甜味和海鮮的鮮味，搭配著脆餅一起吃，口感很特別！而最上方白色細絲狀的則是炸冬粉，替這道餐點的擺盤賣相加了很多分呢🤩

【浮生．夢】

▲這道「浮生．夢」是將薄脆的藍紋起司餅，搭配世界三大起司之一惡夢絲蒂爾頓乳酪，再加了湯瑪仕酸豆和屏東小農檸檬汁來提升乳酪的酸味！是一道很適合搭配紅白酒的小點！這看似平凡的餐點卻很讓人驚豔～獨特的乳酪香氣～真的是讓人難以抗拒👌

【森流．迴】

▲這道「森流．迴」使用竹崎酪梨醬，配上北海道鮭魚卵和黃金辛香料起司磨成的粉，抹在薄片起司餅上面，就是一道好吃又清爽的下酒菜！

▲薄片起司餅口感酥脆，配上清爽不膩口的酪梨醬，還有逼波逼波口感的鮭魚卵，真的是道很讓人驚豔的開胃小菜呢！我超喜歡😚😚

【春泥．鮮 】

▲這道「春泥．鮮」使用主廚特製蝦殼醬、泰國香米、北海道2S生食級干貝、黑蒜、10年桶陳艾雷島威士忌 ！雖然燉飯本身看起來很樸素～但一吃就知道這是實力派啊！

▲這燉飯使用了100隻蝦頭熬煮的醬汁，讓燉飯充分吸收醬汁的風味，用帶有芋頭香氣的泰國香米，並炒上黑蒜做為辛香料的基底，最後淋上10年桶陳艾雷島威士忌 ，帶有泥煤味，可以去除海鮮的腥味，並帶出鮮甜感！桌邊SHOW更是吸睛，會讓人忍不住多拍幾張照片🤩

【山海．蒼】

▲這道「山海．蒼」使用了宇之純極真抹茶、香米、北海道2S生食級干貝、皎白筍、白柚酒漬的黃檸檬皮、再淋上台灣現在最知名的＂極-Craft琴酒＂！

▲一般看到綠色的燉飯通常都是以青醬做為基底，但是他們的燉飯用的是宇之純極真抹茶，這百分之百的抹茶粉相當珍貴，而且這抹茶粉還還帶有一些昆布和海苔的香氣，很適合搭配海鮮口味的燉飯！

他們的燉飯帶有米芯口感，吃起來比較有嚼勁，不只端上桌的桌邊SHOW視覺效果十足，燉飯每一口都很入味！是道好吃又好拍的特色料理，相當令人滿意！

【迴流．鱧】

▲這道「迴流．鱧」是用了義大利寬麵、東港野生烏魚子、澎湖X.O醬、蛤蜊煮成的高湯、Abuelo7年陳釀蘭姆酒！

▲誰說烏魚子一定要配上高粱酒呢，「In Soul Studio」有別以往使用傳統的高粱酒的作法，而是選用Abuelo7年陳釀蘭姆酒！這支酒帶有八角、巧克力及焦糖的風味，而經過炙燒後的烏魚子香氣更足，還會帶出鮮甜的油脂感！口味很不錯🥰

【沐融．雪】

▲這道「沐融．雪」選用白蘭地、荔枝酒、粉紅玫瑰酒、粉紅葡萄柚、大湖草莓醬、草飼鮮奶油、香草布蕾醬，最後再加上店家自製的蜂巢餅！酸酸甜甜的液態氮冰淇淋，好拍又好吃，是一道非常完美的飯後甜點🤗

▲「In Soul Studio」的主理人＂羅健聞Rock＂說道『我把人生活成了一門藝術，以過往的生活經驗與技術，加上天馬行空的想像，體現成喝的美學，將飲品塑造成為藝術並一生懸命將【液術家】一詞活成我的人生！』

▲「In Soul Studio」的調酒是視覺效果滿分的高顏值調酒！如果不知道要怎麼點，都可以依照個人喜好請調酒師幫忙推薦與介紹唷！（喝酒不開車，開車不喝酒）

藍色調酒是經典的「國王谷」，主要是用蘇格蘭調和威士忌做為基底酒，並使用三得利藍柑橘香甜酒，裡面是天然的梔子花色素，讓調酒呈現天空藍的顏色，還加入了屏東小農現榨的檸檬汁帶出酸甜感，再加入法國的鹽之花讓酒飲喝起來有點微微鹹味，搭配上黃檸檬皮的香氣，帶有特殊的柑橘調，讓調酒喝起來更清爽！

粉紅色的調酒是「霜梅」，主要是使用三年的陳年蘭姆酒，帶有熱帶水果的香氣和蜜餞的味道，還有五年的陳年梅酒，喝起來是酸甘甜的風味！呈現粉紅色的主要原因，是因為裡面還加入了含有血橙、芒果與百香果的艾絲芮德熔合伏特加，而基底酒則是用了清酒做連結！讓這一杯夢幻的「霜梅」喝起來特別清爽，很適合當佐餐酒！

紫色的調酒是「荊棘」，將新鮮薄荷葉用液態氮先凍碎，把他敲碎以後快速加入琴酒，讓薄荷葉內的葉綠素和香氣融合到酒體裡面，再加上黑醋栗酒、店家自製的酸甜汁、紅酒，最後再加入綜合莓果點綴，讓這杯飲品豐富有層次！而且是這三杯調酒裡酒感比較不重的，很適合女生喝喔！

▲如果不喝酒，店家也有提供無酒精的飲品！

這杯漸層的「蔚藍島嶼」是無酒精飲品，使用香吉士果醬搭配鳳梨汁，再加上百香果和熱帶的椰子糖，最上層是藍柑橘糖漿配上氣泡水！是一杯清爽又帶有酸甜感的氣泡飲！只能說他們連無酒精的飲品也很用心，不只賣相好，也非常好喝啦😘

整體來說，這間「In Soul Studio」是很讓人驚豔的餐酒館，全新推出的亞洲現代料理相當有特色，不只好看好拍話題性十足，料理也是相當用心好吃！酒品的選項非常多元，都可以依照個人喜好做挑選！無酒精的飲品也毫不馬虎！絕對是一間很適合跟三五好友聚餐小酌及約會的聖地！非常值得推薦！也是我會想要再訪的好店！

「In Soul Studio」店家資訊 ▋地址：桃園市中壢區中央西路二段245號 ▋電話：03-492-8181（線上訂位請點我） ▋營業時間：週一18:00-01:00、週二公休、週三週四18:00-02:00、週五週六18:00-03:00、週日18:00-02:00 ▋官方臉書：點我看店家粉絲團

***本文感謝”In Soul Studio”邀約,文章為實際感受分享***

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