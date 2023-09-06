搭乘酷航前往西澳伯斯Perth／廉航初體驗

經過三年新冠肺炎疫情，今年初各國漸漸解封，大家陸續恢復出國旅遊。

暑假期間經過一番波折，最後我也成行了。

這次參加旅天下(雄獅旅行社集團)的西澳八天行程，團費62600，算是相當便宜。

不過搭的班機是酷航，就是所謂的廉航，班機時間和轉機時間都不是很好，

我想團費便宜應該也是這個原因。

第一次搭廉航，就分享一下自己的經驗。

(上圖是候機室牆上的圖，原來機場有行銷台灣的夜市，難怪朋友來了想去啊！)

我們的班機從台北到新加坡約4.5小時，在新加坡再轉機到澳洲伯斯約五小時。

新加坡、伯斯和台灣沒有時差，不過伯斯是冬天。

出發時的班機是凌晨1:30，現在怕機場人多，所以前一晚10:30就要到機場櫃檯集合。

我大約9:30前從家裡出發去搭公車，到機場捷運的新北產業園區站搭直達車，

半小時內就到了桃園機場第一航廈。

排隊寄送行李並領取登機證，辦妥後就採電子自動出關閘口檢查。

晚上沒幾家免稅店還開著，就到候機室等。

這次發現候機室有飲水機，冷熱水都有，有些人拿著泡麵在這裡吃。

因為廉航不得帶食物上飛機，要另行訂餐，

有些人可能沒有訂餐，就在上機前趕緊吃飽。

飛機上沒有免費餐點和水，所以要自己帶瓶子，在候機室裝滿水再上飛機。

我們坐的經濟艙是兩側三排、中間四排，最後約是第四十排。

去程我們坐在28排左右，回程坐的則接近機尾了。

旅行社有先幫我們訂餐，飛機起飛後到達安全高度就開始送餐。

我覺得大半夜的吃這一餐好奇怪，不是應該快到時再送比較適合嘛！

這是從台灣到新加坡的凌晨餐點，每一樣都要分開訂，不是套餐。

飲料可選可樂或罐裝水，每一餐我都選可樂。

酷航跟寶可夢的聯名包裝，很可愛，對小孩比較有吸引力吧。

紙盒內是玉米粉薄烙餅包雞肉火腿蛋沙拉。

吃起來蠻軟的，蛋沙拉很夠味，我覺得很好吃，只是份量不大。

小包餅乾內就只這幾片小餅乾，我看了機上的菜單，覺得不值得。

第二段的餐點是飯和冰淇淋。

飯盒不大，餐點還算好吃，

不過要撕開密封盒需要用點力氣，帶點湯水的菜實在不太適合。

我朋友在用餐時就灑了出來，到了伯斯的飯店就先洗衣服。

巧克力口味，稍稍彌補主餐的不足。

回程時從伯斯晚上十點起飛到新加坡，也是起飛後到達安全高度就開始送餐。

餐點跟從台灣到新加坡類似。

裡面是雞和馬鈴薯的蔬菜燉肉，又是湯湯水水的。。。

說不上多美味，但我不至於浪費它。

如果是炒麵、炒米粉、炒飯不是也不錯嘛，至少是乾的比較不怕噴濺。

從新加坡飛回台灣的飛機是早上七點，我也不知道這算哪一餐，有訂冰淇淋。

這一餐是照燒雞配白飯。

這一趟來回吃了三個餐盒，餐點都不怎麼樣，

不由得就想起以前搭一般的飛機，比起來餐點還不錯啊。

空服員送餐時看到有這樣的包裝，

我看臨座拿到這包，打開裡面是類似麵包或杯子蛋糕的食物。

上面的罐子就是罐裝水喔。

這次發現飛機的窗戶沒有上下開闔的遮板，

窗戶下方有按鈕，可以將透明窗戶調暗。

快到台灣時開了彩色的燈，還蠻漂亮的。

這次搭酷航班機都在晚上，而且轉機的銜接時間一次六小時，一次三小時，

六小時實在太久了，我們逛遍了新加坡樟宜機場的花園啊！

下次我還是比較想搭一般的飛機，

不過聽說現在機票漲價了，相信廉航的存在還是有市場。