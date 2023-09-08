為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 中山區咖啡館推薦／CAFE!N硬咖啡民權店

中山區咖啡館推薦／CAFE!N硬咖啡民權店

2023-09-08 20:40:52 Big Fish 人氣：100
share
窩客好文

Big Fish

發表篇數：421篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：CAFE!N 硬咖啡 民權店
phone02-2593-6283
place台北市中山區中山北路二段171號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

CAFE!N硬咖啡民權店

痞客邦以前推出行動管家APP，當時我就有下載來用，

功能沒有電腦版齊全，但還是可以做些編輯與回覆留言。

今年依稀記得大約四月推出新的APP，直到七月參加奧本海默試映會才下載，

暑假較有空，八月份認真看了一下，有瓣貼文積分贈獎活動，就玩玩看。

如果大家在興趣牆看到我的貼文，可以幫我簡單留言，非常感謝喔！

只要有五則不同人的留言就有10分，這部分因為大家不習慣這模式，所以要拿分較難。

有興趣的人也可以下載來玩玩看，大家可以互相留言。

當時貼文抽中好幾杯硬咖啡的大杯莊園咖啡，上週末就來到店裡兌換囉。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

硬咖啡的英文名稱CAFE!N，中間有個驚嘆號很特別，感覺應該是咖啡因英文的變形。

硬咖啡有不少分店，我選擇在民權東路和中山北路交叉口的分店，

上班都會經過，但沒機會進去喝，這次終於有機會踏進咖啡館。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

外觀簡潔現代，以白色為主。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

有大片的玻璃，室內採光極好。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

門口有特別的標語佈置，原來是7/18~9/11的夏日搖擺活動。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

這活動是硬咖啡與新加坡燕麥奶品牌Oatside、美國加州衝浪品牌Hurley聯名，

推出新的餐點，好特別的組合。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

咖啡館有兩層，一樓是櫃檯點餐區。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

櫃台上有菜單，字比較小一點。

自備飲料杯省5元，即使是贈獎，用自己的杯子還是可以拿回5元。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

櫃台上方也有菜單，價格合理。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

點心輕食相對較貴一些。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

份量大小可參考冷藏櫃。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

我用電子票券，如果是去超商，就直接掃描使用。

這裡使用電子章，就在我的手機電子券上蓋章。

因為手機被拿去蓋章，無法拍照畫面，只能拍電子章。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

核銷蓋章後的手機螢幕截圖。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

櫃檯旁邊有紙巾、液體糖球、吸管和攪拌棒自己取用。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

咖啡機看起來很專業，應該是很貴的機器。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

櫃子上展示了咖啡產品和燕麥奶，也可以買回家吃。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

咖啡館正好在轉角處，成瘦長形，上樓的樓梯蠻小的。

旁邊那看起來有點像機器人，不過沒看到它被使用，不確定做什麼用。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

樓梯後方有個大大的驚嘆號，讓我不禁想到台北101樓上的風阻尼球。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

等了一會兒就拿到了我的大杯冰的莊園黑咖啡，來到二樓坐下來喝。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

二樓牆面全白，這面牆上有CAFE!N，要仔細看才看得到。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

二樓的人不少，座位有好幾種樣式，蠻現代隨興的。

這樣的方形四人坐還是第一次看到，蠻有趣的。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

有靠窗的座位，也有一般桌椅座位，但不多。

有一張像參觀博物館時會看到的長椅，長椅座位隔間有突出的地方可以放咖啡。

 

CAFE!N硬咖啡民權店

參觀完環境，開始喝我的莊園黑咖啡，才喝一口就覺得非常好喝！

這一杯使用的是衣索比亞中淺焙日曬豆，香氣特殊濃郁，

喝起來順口不酸，真是好咖啡，我很喜歡。

這一大杯90元，可說好喝又超值，非常推薦喔。CAFE!N硬咖啡民權店

 

這回喝了硬咖啡的莊園黑咖啡真心覺得好喝，就想要跟大家分享。

感謝痞客邦贈獎，讓我有機會去品嚐並發現好咖啡。

硬咖啡有其他分店，大家也可以找其他分店去喝喝看喔。

 

硬咖啡民權店 官網

地址：台北市中山區中山北路二段171號

電話：(02)2593-6283

營業時間：上午七點半至下午七點半

文章標籤

CAFE!N硬咖啡民權店 中山區咖啡廳 中山區咖啡廳推薦
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




#硬咖啡
morechevron_right
文章關鍵字
硬咖啡 CAFE!N 硬咖啡 莊園黑咖啡
檢舉
share
chevron_left

清境農場住宿／雲海景觀渡假山莊
延伸閱讀

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

捷運迴龍站 ‧ 林椐 Neighborthood Coffee

 Shirley Huang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Big Fish

發表篇數：421篇

作者的其它文章
同類據點
小池咖啡 照片

小池咖啡

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
mois cafe 照片

mois cafe

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
EASE CAFE 東湖概念店 照片

EASE CAFE 東湖概念店

4.95 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
Ten Thousand Coffee 照片

Ten Thousand Coffee

4.15 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
rxtaipei睿信三輪咖啡廳 照片

rxtaipei睿信三輪咖啡廳

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up