中山區咖啡館推薦／CAFE!N硬咖啡民權店

痞客邦以前推出行動管家APP，當時我就有下載來用，

功能沒有電腦版齊全，但還是可以做些編輯與回覆留言。

今年依稀記得大約四月推出新的APP，直到七月參加奧本海默試映會才下載，

暑假較有空，八月份認真看了一下，有瓣貼文積分贈獎活動，就玩玩看。

如果大家在興趣牆看到我的貼文，可以幫我簡單留言，非常感謝喔！

只要有五則不同人的留言就有10分，這部分因為大家不習慣這模式，所以要拿分較難。

有興趣的人也可以下載來玩玩看，大家可以互相留言。

當時貼文抽中好幾杯硬咖啡的大杯莊園咖啡，上週末就來到店裡兌換囉。

硬咖啡的英文名稱CAFE!N，中間有個驚嘆號很特別，感覺應該是咖啡因英文的變形。

硬咖啡有不少分店，我選擇在民權東路和中山北路交叉口的分店，

上班都會經過，但沒機會進去喝，這次終於有機會踏進咖啡館。

外觀簡潔現代，以白色為主。

有大片的玻璃，室內採光極好。

門口有特別的標語佈置，原來是7/18~9/11的夏日搖擺活動。

這活動是硬咖啡與新加坡燕麥奶品牌Oatside、美國加州衝浪品牌Hurley聯名，

推出新的餐點，好特別的組合。

咖啡館有兩層，一樓是櫃檯點餐區。

櫃台上有菜單，字比較小一點。

自備飲料杯省5元，即使是贈獎，用自己的杯子還是可以拿回5元。

櫃台上方也有菜單，價格合理。

點心輕食相對較貴一些。

份量大小可參考冷藏櫃。

我用電子票券，如果是去超商，就直接掃描使用。

這裡使用電子章，就在我的手機電子券上蓋章。

因為手機被拿去蓋章，無法拍照畫面，只能拍電子章。

核銷蓋章後的手機螢幕截圖。

櫃檯旁邊有紙巾、液體糖球、吸管和攪拌棒自己取用。

咖啡機看起來很專業，應該是很貴的機器。

櫃子上展示了咖啡產品和燕麥奶，也可以買回家吃。

咖啡館正好在轉角處，成瘦長形，上樓的樓梯蠻小的。

旁邊那看起來有點像機器人，不過沒看到它被使用，不確定做什麼用。

樓梯後方有個大大的驚嘆號，讓我不禁想到台北101樓上的風阻尼球。

等了一會兒就拿到了我的大杯冰的莊園黑咖啡，來到二樓坐下來喝。

二樓牆面全白，這面牆上有CAFE!N，要仔細看才看得到。

二樓的人不少，座位有好幾種樣式，蠻現代隨興的。

這樣的方形四人坐還是第一次看到，蠻有趣的。

有靠窗的座位，也有一般桌椅座位，但不多。

有一張像參觀博物館時會看到的長椅，長椅座位隔間有突出的地方可以放咖啡。

參觀完環境，開始喝我的莊園黑咖啡，才喝一口就覺得非常好喝！

這一杯使用的是衣索比亞中淺焙日曬豆，香氣特殊濃郁，

喝起來順口不酸，真是好咖啡，我很喜歡。

這一大杯90元，可說好喝又超值，非常推薦喔。

這回喝了硬咖啡的莊園黑咖啡真心覺得好喝，就想要跟大家分享。

感謝痞客邦贈獎，讓我有機會去品嚐並發現好咖啡。

硬咖啡有其他分店，大家也可以找其他分店去喝喝看喔。

硬咖啡民權店 官網

地址：台北市中山區中山北路二段171號

電話：(02)2593-6283

營業時間：上午七點半至下午七點半