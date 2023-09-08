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台北大同-[BOBBY & FRIENDS. CAFE 巴比咖啡商行] 中山捷運站5號出口旁出站即達，奶油吐司三明治與咖啡喚醒早晨，沙拉捲與肉醬飯美味營養兼具，韓風質感外帶咖啡吧

2023-09-08 22:14:59 Elisa 人氣：108
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窩客好文

Elisa

發表篇數：274篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：BOBBY&FRIENDS.CAFE
phone02-2552-2012
place台北市大同區南京西路53號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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巴比咖啡商行地理位置真的超級優秀

從中山站5號出口搭乘電扶梯到地面後轉彎就到

大面積的玻璃窗營業時間沒開冷氣的話會開放

讓室內室外空氣直接對流

充滿通透感的咖啡廳很有韓國街頭的風格

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室內空間非常寬廣一覽無遺

布置走極簡化取向以冷調灰跟溫暖的木頭對比

清新自然的風格很舒服

座位空間僅有沿著牆與窗邊的L型不算多

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店內採取自助式回收

用完餐後需要自行將餐盤餐具跟垃圾收拾

整體色系採用淺灰色調維護很乾淨

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座位區皆是以整排的木板長椅設計

可以隨興自在或坐或斜躺都沒問題

桌子也是移動式像是夾子般的造型很特別

只是桌面略狹窄放一兩杯飲料就沒什麼空間

後來都直接用長椅的平面空間放食物更方便

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冰經典美式 TWD80

冰美式咖啡喝起來是比較酸感的味道

整體不苦只是比較沒有記憶點

以價格來說算是表現相當

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沙拉捲餅 鷹嘴豆泥 TWD150

色彩繽紛的沙拉捲餅視覺效果非常令人食慾大開

清爽的配色跟調味都很適合夏日沒有什麼胃口的時候享用

內餡有著豐富的蔬菜跟水煮蛋

可以吃到滿滿的清脆甘甜的食材原味

外面包覆的墨西哥捲餅皮有著淡淡小麥香柔軟濕潤

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西西里檸檬 TWD90

西西里咖啡可以用一張國父以內喝到算是台北的合理價位

Bobby的西西里有加入新鮮綠檸檬片

檸檬香氣很濃郁整體味道酸味比較重

只可惜咖啡本身太淡讓飲品比起咖啡更像檸檬飲料

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墨西哥辣味肉醬飯 TWD170

可以當正餐的米飯類一樣擺盤漂亮上鏡

以餐盒區隔沙拉跟肉醬飯可以保持蔬菜的清脆

生菜沙拉內還有比較少見到的彩椒我個人非常喜歡

水煮蛋黃也不會太乾澀

配上微量的紅椒粉更添香氣調味

肉醬飯乍看分量不大但其實以正常女生來說完全可以吃飽

肉醬鹹香可以吃得到肉末的口感加上些許起司奶香

帶點微辣感提味非常下飯

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靈魂三明治 BLT美式 TWD150

三明治有太多喜歡的口味

最後還是先選了經典的BLT

也就是培根、萵苣跟番茄的縮寫

由培根、生菜、番茄、美乃滋和麵包五種食材搭配的組合等於美味二字

特別是Bobby的麵包使用的是鬆厚柔軟類似生吐司的麵包製作

額外塗抹奶油後煎過有著金黃上色跟微微焦痕的焦香都讓整個三明治食感更豐富

 

整體仍是偏向街邊外帶咖啡吧

很適合來中山站逛街或附近上班時隨手帶杯咖啡

價格在這個一級戰區也真的很有競爭力

是間可以持續回訪喝咖啡沒有負擔的好店

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/06/06

花費: TWD230(冰美式+沙拉捲餅各1)

BOBBY & FRIENDS. CAFE 巴比咖啡商行

FB粉絲團/IG

09:30-19:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (信用卡、Apple Pay)

可否訂位: 否

地址:  103 台北市大同區南京西路53號

電話: 02-2552-2012


檢視較大的地圖

 

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