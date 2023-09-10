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【台北食記】大稻埕魯肉飯 - 在地營業一甲子，隱藏在市場內總統推薦的國宴魯肉飯

2023-09-10 16:22:35 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：101
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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：大稻埕魯肉飯
phone0988-051-825
place台北市大同區長安西路220巷17號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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【台北食記】大稻埕魯肉飯

 

這間大稻埕魯肉飯已經有60年歷史，店面隱身在建成市場內外觀雖然不起眼，但經過一定會被滿滿的排隊人潮所吸引，這間魯肉飯來頭可不小，他曾經是小英總統欽點的國宴魯肉飯，魯肉飯愛好者一定不能錯過的拉！

 

搭大眾交通工具可在台北車站下，地下街出口Y13出步行約5分鐘，開車可停附近的台灣聯通停車場太原場。

【台北食記】大稻埕魯肉飯

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

▲餐廳大門有規劃內用排隊區和外帶等待區，使用的菜單也不一樣，內用須在紅龍柱內排隊，還好當天還算快等了約十分鐘就輪到我們。(超怕小朋友不耐煩)

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

▲當天被帶往另一區的用餐區，用餐空間有點小桌椅有點緊密，但整體非常新穎乾淨應是有重新裝潢過，周圍的客人都在講廣東話，一度懷疑我到底是不是在台灣？

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

▲牆上掛著滿滿名人電視節目造訪的照片，果然是間超級名店。

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯(補菜單) - 總統推薦的60年國宴

▲大稻埕魯肉飯菜單。(圖片轉自google地圖，如有侵權請告知)

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

▲當天跟小朋友點了兩碗大魯肉飯和滷蛋、滷豆腐。

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

【台北食記】大稻埕魯肉飯

魯肉飯(大) 30元：大碗的份量其實不算大，算是肥肉系魯肉飯，肥肉充滿膠質會黏嘴唇，醬汁濃稠顏色很深但不死鹹，醬汁整體而言的確非常優秀，但白飯有些偏濕軟不夠歷歷分明。

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

魯鴨蛋20元+魯油豆腐20元：鴨蛋和豆腐也滷得相當夠味，是個很適合配魯肉飯的小菜，當天應該再點個白菜滷就更完美了！

 

【台北食記】大稻埕魯肉飯

 

 

 

雞蛋糕短評：內用空間有分兩區域，魯肉飯有大碗小碗兩種尺寸，魯肉幾乎是肥肉居多，醬汁濃郁會年嘴唇，但白飯偏濕軟，滷蛋和豆腐都很夠味。

用餐環境★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


大稻埕魯肉飯美食資訊：

地址：台北市大同區長安西路220巷17號
電話：0988051825
官網：
營業時間：11:30–19:50
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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