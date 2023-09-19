(胖樺食記)101大樓86F景觀餐廳

▲全台灣最貴以及最高吃到飽饗a joy，位在101大樓的86樓。

個人覺得物超所值，新鮮的鐵板玫瑰龍蝦、生食級大干貝、油花肥美的黑鮪魚中腹、聯名的興波咖啡、發琴吧的調酒等等，配上無敵夜景，絕對會想再訪。

地點：饗 A Joy

所在地點： 台北101購物中心

地址： 110台北市信義區信義路五段7號86樓

▲晚餐六點開始，要從101大樓二樓，電梯搭到六十樓再轉換電梯上八十六樓。

服務人員貼心解釋各區的香氣都不同，營造出不同的用餐體驗。

個人覺得空氣中飄散的味道讓人心情愉悅，食指大動。

▲一開放訂位就訂了，所以這次有靠窗的位子，太幸運了。

▲大概十年前到101的八十五樓用餐，低消就要一兩千了。

所以NT. 4268這價格搭配如此山珍海味吃到飽，個人覺得很可以。

▲一開始直奔鐵板區，聽說都會排隊。

實際發現等的時間沒有想像這麼冗長，而且大概八點過後既可以先跟師父講要龍蝦，約8分鐘後再過來拿。

相當人性化的設計，也不用枯等這麼久。

▲生食級干貝，超新鮮，可以一口一個當水餃吃，極盡奢華。



▲鮑魚也是，要幾個有幾個。

但我們都只吃一個，鮑魚在其他食材面前有點失色。

▲現切肋眼也是必須拿的。

這是旁邊的配菜，風琴馬鈴薯，超好吃。

▲切肉的師傅非常彬彬有禮，等他切肉的時候他還會陪你聊天。

▲連同豬肉一起切成像排餐的一盤，細緻撒上鹽巴，放上配菜。

這根本就是高級牛排館的板盤根食材阿!

▲蘆筍肥美鮮甜，碩大飽滿。

▲豬排一點都不遜色，肉質鮮甜多汁。

▲滷水區，非常入味，如果有胃真的推薦必拿一些小嚐。

▲推薦黑色的松露小籠包，爆漿肉汁配上松露暴衝夾擊，想吃兩個。

▲烤物區。

▲牛舌必拿，算厚，現點現烤。

▲加上蔥鹽風味更佳。

▲烤鰻魚，可略。

▲香魚，聽說都爆蛋。

▲店員說最貴，一隻要價兩千的加拿大黃金蟹。

蟹腳的肉扎實豐美，真的每口都人幸福感十足。

加點醋醬就是人間美味。

▲響的大賣點，冉冉茶室的茶品。

▲除了原茶之外，珍珠奶茶必點。

▲大概兩口喝光。

▲朋友們讚不絕口。

▲每款茶都清香雅致，搭配各種餐食都得宜。

▲興波咖啡聯名咖啡，這不喝五杯對不起自己。

▲帥氣的咖啡師現點現拉花。

▲配上101的86F極致夜景，在這邊喝一波興波咖啡，比起店面品嘗，更增風味。

▲加了芭樂汁跟番茄汁的特調，創意十足，味道也不差。

▲我還是最愛經典的拿鐵以及美式。

▲喝了五杯有吧！晚上整個大失眠，值得，冠軍咖啡耶！

▲夜幕悄悄降臨，高空景觀餐廳享用美食以及調酒真的好過癮，時間也特別快。

▲都沒拿的炸物，聽說鹽酥雞很不錯。

▲這泡飯我拿了兩碗，超級好吃，湯頭都是滿滿的蟹膏味。



▲調酒系列是跟我愛的發琴吧合作，來之前就超期待。



▲這次五杯都有喝到，我個人特愛島嶼冰茶，長島冰茶變奏曲，可樂改成麥根沙士。

▲水洗花生風味，清爽

▲Mojito，瑪格麗特twist以及威士忌shot，建立在經典調酒上的創意。

▲威士忌狂熱者適合。

▲生魚片區，也是必拿的吧！

▲看看這油花如同大理石紋路般的黑鮪魚。



▲這去東港一小片就要一百多了，這邊可以奢華的吃好多片。

▲和牛、比目魚鰭邊以及蟹腳都可以做成炙燒握壽司。

▲要稍微等一下，等待是值得的。

▲每一款都來一份，總共有六款。

▲炙燒後增添香氣。

▲手卷都可以去飯。

▲推一個，不輸單點店。

▲師傅現做，海苔稍微在火爐上烤一下。

每款都精緻且有水準。

▲海膽手卷太奢侈了。

▲現開生蠔，但朋友說微腥，我就沒碰。

▲這區有生火腿佐哈密瓜，超好吃。

▲話題性之一，最高雞蛋糕。

▲101造型雞蛋糕，味道普通，建議可以PASS。

而且因為現做，還有可能等了結果發現這輪是失敗的，傻眼。

▲淋上新鮮蜂巢蜂蜜。

▲蛋糕區，工作人員針對每款都解釋得相當清楚。

服務必須給上五顆星。

焦糖布丁個人超愛。

▲很喜歡上面的蛋捲，有點肉鬆的口感。

▲聯名的甜點。

▲巧克力的口味各種獵奇都有。

還有香菜風味。

▲冰淇淋。

▲吃到鳥獸散。

▲建議早點網路訂位，才可以坐在有view這區。

響的用餐空間寬敞舒適，不輸信義區這邊任何高級景觀餐廳，超推。

桌距舒服，每桌也超大，完全不用擔心食物放不了。

▲晚餐時間有兩場燈光秀。

▲每區的氣味也都不同，讓人客用餐還多點探險驚喜感。

▲服務很到味，排隊拿鐵板區龍蝦也沒想像久，雖然價格不菲，個人覺得，物有所值。

一回來就立刻規劃再訪。

▲廁所也是很優秀，暗黑神秘色系加上好聞的香氛。

▲我們用餐座位往外看。

▲真的超美。

▲一回來就訂好再訪了，期待再次爆吃龍蝦。

晚餐3.5小時當真不夠阿！太多美食可以選擇了。