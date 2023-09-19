老串角居酒屋－新莊店：新莊美食、宵夜、串燒的必吃推薦餐廳

這間老串角居酒屋，真的是新莊人的最愛新莊美食

而且不僅在新莊，就算在板橋、中和也都有分店

它之所以如此紅火，完全是因為它的美味料理、親民價格，還有極為方便的交通位置

老串角居酒屋真的是應有盡有，不管你想吃什麼，這裡都能滿足你的胃口

從前菜沙拉、各式蔬菜、炸物、炒菜，再到豬牛雞和海鮮串燒燒烤，選擇實在是多不勝數

飲料分面，無論你是愛酒的人還是不沾酒精的，這裡都有多種選擇

而且最棒的是，價格相當親民，讓你不必擔心荷包的壓力，盡情享受美食和美好時光

像我是開車來的，開車不喝酒，喝酒不開車唷！！所以我點的軟性飲料岩鹽荔枝汽水(右)

岩鹽的鹹香和荔枝的甜蜜，真的是一種獨特而令人愉悅的口味組合

弟弟點的是哈密瓜汽水(左)，簡直就是夏天解暑飲料

每喝一口都彷彿咬下一片成熟多汁的哈密瓜，清新、怡人的口感 ，超真的是好喝的

愛吃生魚片的冰U們，老串角居酒屋的鮭魚刺身真的是不能錯過的美食

店家的鮭魚片切得厚實，一口咬下去真的讓人感到滿足

你看看這鮭魚的色澤，超新鮮的，搭配上一點芥末醬油，真的是讓這鮭魚的風味更加出色

這種美味的鮭魚刺身，每一口都像是在品味一份精心製作的藝術品，真的是讓人愛不釋手

我家弟弟是個牛肉迷，只要一見到牛肉，他的眼睛就亮了起來，內心簡直是在蠢蠢欲動啊

這道醬燒五花肉真的是他的菜，每一片肉經過燒烤後，變得超級軟嫩，而且醬汁都滲透到肉內

每一口都充滿了超濃郁的味道，這可是牛肉控的夢幻口感，絕對會讓他心心念念的XD

我個人超推薦這道明太子山藥，如果你還沒有吃過的冰U們，趕緊來嚐嚐

明太子配上山藥是這麼的天衣無縫，明太子那濃郁的鹹香味實在太美味了，再搭上山藥綿密的口感

真的是一口咬下去，讓人瞬間感到滿足不已，真的是吃一盤不夠，再追加第二盤才行

這道邪惡的美食焗烤起司地瓜，簡直是專為那些愛起司的人設計的美味佳餚

這道料理巧妙地結合了濃郁的起司風味和地瓜的天然甜脆，如果你是那種迷戀起司的人，那這絕對是你的味蕾天堂

只要嚐一口焗烤起司地瓜，你就會被那份濃郁、溫暖且讓人上癮的美味所俘虜，一種難以形容的滿足感會瞬間籠罩你

這道鹽烤松阪豬，我個人來居酒屋也是必點美食

松阪豬肉在烤製過程中，外皮變得金黃酥脆，而內部仍然保持著豐富的肉汁

咬下一口時，你會感受到豬肉的濃郁香味，同時也能吃到松阪豬的脆度

這道白醬海鮮烏龍麵真的是太好吃了，那濃郁的奶香味道，讓人一吃就愛上它

麵條完美地吸收了那白醬的滋味，讓麵條本身都充滿了美味，而且吃起來超有嚼勁

再加上那些新鮮的蝦子和蟹腳肉，簡直是白醬海鮮烏龍麵的巔峰之作

這白醬海鮮烏龍麵實在是一種無法抗拒的美食，絕對會讓你一口接一口，讓你難以忘懷

這秘制雞捲唐楊真的是一道令人讚不絕口的美食，我要先給它一個大大的讚！它簡直是～真的～真的～超級好吃的

外皮酥脆內裡綿軟，一口咬下去，湯汁都會順勢流出來，這種滋味真是難以抗拒

鮮美的雞肉，每一口都帶來無限的享受，吃原味時就已經讓我感動不已

沾上胡椒粉或者金桔檸檬，又會有不同的風味，大家可以試試

來居酒屋的時候，這道松阪豬炒水蓮絕對是我的必點之一

這道美食真的是營養滿分，大人小孩都愛吃，松阪豬嫩滑多汁，每一口都充滿了肉汁的豐富滋味

而水蓮經過大火炒製，變得脆爽可口，這種口感簡直讓我愛不釋手

原來水蓮和松阪豬這麼搭啊，我老媽子又學到了一道新菜，下次我可以煮看看

鹽烤雞腿蔥串的口感真是太有味了，多汁、鹹香，還帶著微微的焦香

烤出來的雞腿肉讓人驚喜，肉質多汁，皮部變得超脆，充滿了美味的鹽味

蔥串的加入為這道菜增色不少，賦予口感更多層次，真是讓人愛不釋手

我跟弟弟一人吃一串還解不了嘴饞，所以馬上又點了一盤，這道菜真的是生活中的小幸福

喜歡吃魚的朋友們，絕對不能錯過這道午仔魚一夜干，真的是必嚐

店家巧妙地將午仔魚烤得外皮酥脆內部軟嫩，魚肉的質地實在是超級嫩滑又多汁

而且你還可以加點一些胡椒粉或者擠些金桔檸檬汁在上面，為這道菜帶來完全不同的風味體驗

由於午仔魚本身帶有一些魚刺，吃的時候要大家可要小心唷

我個人超愛吃牛舌的，但是每次我自己烤，總是烤過頭，導致牛舌口感柴柴的，吃起來不好吃

牛舌還是要給專業的店家烤才好吃，才不會把好的食材毀在我的手中＠＠

店家的鹽烤蔥鹽牛舌烤得剛剛好，吃起來又嫩又帶著脆脆的口感，配上鹽蔥一起吃真的是超級美味

這也是我為什麼愛它的原因，每次來到居酒屋，它總是我的必點菜之一

這道干貝鮮雞翅烤得剛剛好，外皮酥脆的雞翅吃起來香氣四溢，真是美味無比

每一口都充滿了多汁和鮮美，一口接一口，真的是一大享受

講真的，我家弟弟是非常排斥有骨頭的食物，每次都看得道骨頭上還殘留肉渣

但是這次我看到他把干貝鮮雞翅啃的超乾淨，一點肉渣屑屑也沒有

可見這干貝鮮雞翅真的是有征服弟弟的胃，他才會把干貝鮮雞翅吃得乾乾淨淨XD

飯後的甜點總是不能少了日式麻吉燒，這麻糬吃起來實在是太Q彈了，而且一點都不會黏在牙齒上

再加上香濃的花生粉和煉乳，簡直就是甜點界的完美組合，沒有人可以抗拒它的誘惑

只要在google評論，就免費送你日式麻吉燒吃，這麼優惠好康，記得領起來

老串角居酒屋菜單

黑板上都是老串角居酒屋最新的資訊，真的讓人迫不及待想品嚐新菜色

而且週日至週四打卡還可以獲得免費的鹽烤秋刀魚

只要你在Google評論中留下消費評論，還能額外獲得免費的日式麻吉燒

這種促銷活動實在是太吸引人了，讓你不僅可以享受美食，還有額外的小驚喜

這大竹籃是給你放置個人物品，真的是好貼心

你還可以透過吧檯的玻璃，看到帥哥職人炙燒秀，俗話說的好，認真的男人最帥氣XD

老串角居酒屋的環境絕對讓人彷彿一秒來到了日本，享受美食的感覺

這裡不僅寬敞，而且光線明亮，營造出一種舒適的氛圍

不論是下班後放鬆，或者是周末假日來這裡小酌一番，都是非常愜意的選擇

老串角居酒屋的酒類選擇真的是多種多樣，將喝完的酒瓶當作裝飾，這真的是一種獨特的擺設

這燈籠超美的，真的要拍一張當紀念，這樣才有來到日本的FU

總的來說，老串角居酒屋真的是充滿濃濃日本風情，一踏入其中就彷彿置身遠方的日本

更令人驚豔的是他們的美食，每一道菜都經過巧手烹調，每一口都帶來滿滿的美味，實在令人回味無窮

這家酒屋絕對是新莊人品味美食和宵夜的最佳去處

趕緊召集三五好友、爸爸媽媽、兄弟姊妹，一起來老串角居酒屋享用美食吧

老串角居酒屋新莊

電話：02 2202 0120

地址：新北市新莊區中正路309號

營業時間：17:30~01:30

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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