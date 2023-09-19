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> 圖文創作 > 新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送大魔神肉蛋糕~

新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送大魔神肉蛋糕~

2023-09-19 22:39:01 小青姐姐 人氣：109
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 樹林區

造訪商家：大魔大滿足鍋物 三峽北大店
phone02-2668-5488
place新北市樹林區區學成路770號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑Googel五星好評~就送新鮮的大白蝦和九孔鮑魚

    您會給出好評嗎~歡樂四人幫的評點~會針對

    環境~服務~食材等整體感覺~給出評分標準

    本次大魔大滿足鍋物~我們竟給出相同評論~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送   

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑112年9月9日週六~菁在line上問~午晚餐吃什麼

    就這樣~我們又集合在三峽北大~想吃什麼呢

    再吃茶自點~嗯~對它印象真的很好~但上個月才吃過

    上個月的記錄心情文~有興趣請點我聯結~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑茶自點的隔壁~ いま大魔大滿足鍋物

    看起來不錯~菁說板橋也開一家~只是還沒吃過  

    那~我們就進場囉~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~  

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑現在時間接近2點半多~客人甚少

    有種安靜~沒有吵雜聲~環境乾淨整潔

    空氣裡~也沒有瀰漫著~火鍋特殊的氣味~超讚的~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑服務員熱情招呼~並介紹著大魔有六家分店

    還問再坐的我們~有生日大大嗎~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送~沒有喔~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

    接著開始菜單介紹~嗯~幾乎每頁都詳細說明

    之後~我們說~沒有特殊慶祝節日~只是吃午晚餐

    不需要吃的太豐盛~我們就簡單的點單人份的鍋物~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑大魔點餐5步驟及注意事項

    1選湯底~2選菜盤或換肉或換海鮮~3附餐飯~麵~冬粉

    4主菜~5甜點3選1或升級哈根達斯冰品加價25元

    用餐時限100分鐘~加收一成服務費

    還有相關的共鍋規定~請依店家說明執行~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑這裡很不錯的~每桌都有服務鈴按鈕

    不用我們東張西望的找服務員~google五星好評

    送2隻南美白蝦或1顆九孔鮑魚~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑這裡是用鴛鴦鍋~感覺很不錯~這是菁夫婦選的湯底

    原味蔬菜湯和加價60元的養生蒙古湯底

    蔬菜湯底有鮮果蔬菜的甜味~菁說蒙古湯有點小辣~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑這是小青和爸爸選的湯底

    原味蔬菜鍋和加價70元的藥膳何首烏湯底

    藥膳湯底中是放入中藥材包~充滿中藥材的甘香韻味

    湯裡有紅棗~枸杞~增添湯頭美味~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑蔬菜盤~充滿新鮮的蔬菜~有各項菇類~玉米筍~蟹肉棒

    豬血糕~芋頭~玉米~凍豆腐~還有最近很貴的高麗菜

    搭配的食材新鮮味美~吃起來也相當的健康營養~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑我們一致選了冬粉和韓式拉麵~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑肉四品

    左上荷蘭頂級松板豬6oz~~右上台灣自然活力梅花豬6oz

    左下安格斯嫩肩里肌牛肉9oz~~右下台灣自然活力梅花豬9oz

    看出來了嗎~沒錯上排就是小青和爸爸點的

    下排是菁夫婦點的~都是口感細緻彈牙

    肉質軟嫩的新鮮好物~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送  

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑給菁夫婦一張開心特寫

    有共同興趣和一起吃飯的好友~真是太讚了~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑吃火鍋~總是會麻煩服務員加湯服務

    這個小心燙的貼心小扇子~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

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  ↑吃半飽~來瞧瞧~自助吧檯的部分

    小小一區~就包含了6種以上的飲料

    還放置了洗手枱~真的很貼心的設備~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

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    ↑看到 咖啡豆居然是選用星巴克豆子~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   

    ↑還有這巧克力冰沙~很受歡樂四人幫的喜愛~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑再看這整排的醬料~看起來乾乾淨淨

    底下還鋪碎冰塊~保持醬料的新鮮度~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

   ↑這裡還特別提供了主廚特製沙茶醬~胡麻醬~招牌芝麻醬

     水果醋~當然蒜泥~蘿蔔泥~辣椒~蒽花都是不可少的配料

     有這些搭起來的醬料~口感就是特別好味道

     讓菁和小青讚嘆不已~想來這是我們肯定會再來的店家~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

   新北三峽大魔大滿足鍋物~   

  ↑今日是週六現在下午3點多快接近4點~店內客人很少

    店內放著好聽的音樂~沒有多餘的吵雜聲

    吃著美食~氛圍很是放鬆~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑最後送來的甜點~想拍一下這2個湯匙

    小鏟子長的真特別~好可愛~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

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  ↑甜點~法式焦糖烤布蕾和熱紅豆紫米粥

    想說那紅豆紫米粥~真好吃~不會太甜膩

    但烤布蕾和紫米粥~份量都好少~吃不過癮~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

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  ↑帳單留影~來不及拍照~就被劃的很醜

    因為上菜速度超快的~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑消費滿千元~送下次用餐兌換卷

    老板送我們魔蝦軍艦和頂級和牛各乙張

    想來是無福使用了~因為期限僅一個月~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑吃飽喝足~騎著噗噗~往大溪中庄調整池七張福德宮健走

    消耗熱量~假日都有表演節目~好熱鬧~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑中庄吊橋已通行~過橋就是美麗的山豬湖

    等落羽松季節~會是踩點的好去處~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

   新北三峽大魔大滿足鍋物~

  ↑手遊寶可夢遊戲~補給站截圖留影~新北三峽大魔大滿足鍋物~北大店~店內選用星巴克咖啡豆~壽星送

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  ↑店家資訊

    店名~大魔大滿足鍋物 三峽北大店

    地址~新北巿樹林區學成路770號

    電話~02-26685488

    營業時間~平日 午餐11:30-15:00  晚餐含宵夜17:30-24:00

             週六日 午晚餐 11:00-24:00

文章標籤

大魔大滿足鍋物 北大店 九孔鮑魚 壽星最大 魔肉蛋糕 藥膳何首烏湯底 選用星巴克咖啡豆
 
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