↑Googel五星好評~就送新鮮的大白蝦和九孔鮑魚

您會給出好評嗎~歡樂四人幫的評點~會針對

環境~服務~食材等整體感覺~給出評分標準

本次大魔大滿足鍋物~我們竟給出相同評論~

↑112年9月9日週六~菁在line上問~午晚餐吃什麼

就這樣~我們又集合在三峽北大~想吃什麼呢

再吃茶自點~嗯~對它印象真的很好~但上個月才吃過

上個月的記錄心情文~有興趣請點我聯結 ~

↑茶自點的隔壁~ だいま大魔大滿足鍋物

看起來不錯~菁說板橋也開一家~只是還沒吃過

那~我們就進場囉~

↑現在時間接近2點半多~客人甚少

有種安靜~沒有吵雜聲~環境乾淨整潔

空氣裡~也沒有瀰漫著~火鍋特殊的氣味~超讚的~

↑服務員熱情招呼~並介紹著大魔有六家分店

還問再坐的我們~有生日大大嗎~ ~沒有喔~

接著開始菜單介紹~嗯~幾乎每頁都詳細說明

之後~我們說~沒有特殊慶祝節日~只是吃午晚餐

不需要吃的太豐盛~我們就簡單的點單人份的鍋物~

↑大魔點餐5步驟及注意事項

1選湯底~2選菜盤或換肉或換海鮮~3附餐飯~麵~冬粉

4主菜~5甜點3選1或升級哈根達斯冰品加價25元

用餐時限100分鐘~加收一成服務費

還有相關的共鍋規定~請依店家說明執行~

↑這裡很不錯的~每桌都有服務鈴按鈕

不用我們東張西望的找服務員~google五星好評

送2隻南美白蝦或1顆九孔鮑魚~

↑這裡是用鴛鴦鍋~感覺很不錯~這是菁夫婦選的湯底

原味蔬菜湯和加價60元的養生蒙古湯底

蔬菜湯底有鮮果蔬菜的甜味~菁說蒙古湯有點小辣~

↑這是小青和爸爸選的湯底

原味蔬菜鍋和加價70元的藥膳何首烏湯底

藥膳湯底中是放入中藥材包~充滿中藥材的甘香韻味

湯裡有紅棗~枸杞~增添湯頭美味~

↑蔬菜盤~充滿新鮮的蔬菜~有各項菇類~玉米筍~蟹肉棒

豬血糕~芋頭~玉米~凍豆腐~還有最近很貴的高麗菜

搭配的食材新鮮味美~吃起來也相當的健康營養~

↑我們一致選了冬粉和韓式拉麵~

↑肉四品

左上荷蘭頂級松板豬6oz~~右上台灣自然活力梅花豬6oz

左下安格斯嫩肩里肌牛肉9oz~~右下台灣自然活力梅花豬9oz

看出來了嗎~沒錯上排就是小青和爸爸點的

下排是菁夫婦點的~都是口感細緻彈牙

肉質軟嫩的新鮮好物~

↑給菁夫婦一張開心特寫

有共同興趣和一起吃飯的好友~真是太讚了~

↑吃火鍋~總是會麻煩服務員加湯服務

這個小心燙的貼心小扇子~

↑吃半飽~來瞧瞧~自助吧檯的部分

小小一區~就包含了6種以上的飲料

還放置了洗手枱~真的很貼心的設備~

↑看到 咖啡豆居然是選用星巴克豆子~

↑還有這巧克力冰沙~很受歡樂四人幫的喜愛~

↑再看這整排的醬料~看起來乾乾淨淨

底下還鋪碎冰塊~保持醬料的新鮮度~

↑這裡還特別提供了主廚特製沙茶醬~胡麻醬~招牌芝麻醬

水果醋~當然蒜泥~蘿蔔泥~辣椒~蒽花都是不可少的配料

有這些搭起來的醬料~口感就是特別好味道

讓菁和小青讚嘆不已~想來這是我們肯定會再來的店家~

↑今日是週六現在下午3點多快接近4點~店內客人很少

店內放著好聽的音樂~沒有多餘的吵雜聲

吃著美食~氛圍很是放鬆~

↑最後送來的甜點~想拍一下這2個湯匙

小鏟子長的真特別~好可愛~

↑甜點~法式焦糖烤布蕾和熱紅豆紫米粥

想說那紅豆紫米粥~真好吃~不會太甜膩

但烤布蕾和紫米粥~份量都好少~吃不過癮~

↑帳單留影~來不及拍照~就被劃的很醜

因為上菜速度超快的~

↑消費滿千元~送下次用餐兌換卷

老板送我們魔蝦軍艦和頂級和牛各乙張

想來是無福使用了~因為期限僅一個月~

↑吃飽喝足~騎著噗噗~往大溪中庄調整池七張福德宮健走

消耗熱量~假日都有表演節目~好熱鬧~

↑中庄吊橋已通行~過橋就是美麗的山豬湖

等落羽松季節~會是踩點的好去處~

↑手遊寶可夢遊戲~補給站截圖留影~

↑店家資訊

店名~大魔大滿足鍋物 三峽北大店

地址~新北巿樹林區學成路770號

電話~02-26685488

營業時間~平日 午餐11:30-15:00 晚餐含宵夜17:30-24:00

週六日 午晚餐 11:00-24:00