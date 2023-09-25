為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 想吃潮汕砂鍋粥就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心享用吧！

想吃潮汕砂鍋粥就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心享用吧！

2023-09-25 12:50:03 屎蛋媽就是可以很親子 人氣：111
share
窩客好文

屎蛋媽就是可以很親子

發表篇數：218篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：六上米 砂鍋粥·私房菜·點心
phone05-2350-158
place嘉義市西區新民路719號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

今年全新開幕的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心，讓Stanma一試成主顧～  

想吃功夫粥，就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心吧！ 

 

 

六上米．砂鍋粥．私房菜．點心就位在嘉義新民路上～ 

從嘉義火車站沿著新民路就能到達～ 

 

六上米 砂鍋粥·私房菜·點心在哪裡： 

 

地址：嘉義市西區新民路719號) 

預約電話：05-2350158 

營業時間： 16:00~02:00(週二公休) 

IG：@six_shang_mi
FB：六上米．砂鍋粥．私房菜．點心
 

 

六上米 砂鍋粥·私房菜·點心不走華麗風格～ 

明亮舒適的空間，最適合朋友相聚和家庭用餐了～ 

 

 

牆面上掛了幾幅山水字畫～ 

小橋、流水、人家，可是屎蛋最近在學校剛學到的新詩吶～（笑） 

 

menu 

 

六上米．砂鍋粥．私房菜．點心主打各種功夫菜，而且現點才現做～ 

想要一坐下就開吃的朋友，可得先打電話預約去！ 

 

 

Stanma一次點了紅蟳粥(2人份)、乾鍋花椰、九層塔烘蛋和墨魚香腸！ 

兩大一小吃起來剛剛好～ 

 

 

紅蟳可是六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的招牌料理！ 

活生生的紅蟳每一隻都活跳跳的～ 

看起來好好吃吶～（誤） 

 

 

六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的每一道粥品都不馬虎～ 

每鍋都由生米熬煮成粥！ 

所以料理的時間，都要等上20分鐘以上～ 

 

滾滾的白粥，煮得好濃稠，讓人忍不住十指大動吶～ 

 

 

熱騰騰紅蟳粥終於上桌啦～ 

紅蟳粥裡不只有紅蟳本人，還加入白蝦、蛤蠣、瑤柱和手工花枝丸～ 

再配上店內特製的堅果醬，一整個風味十足～ 

 

 

紅蟳最好吃的部位，就是那滿滿的蟹黃～ 

不只在紅蟳粥裡看到均勻的蟹黃融入在其中～ 

連紅蟳的身上也有好多蟹黃，吃起來實在好滿足吶～ 

 

 

邊吃粥邊配上乾鍋花椰手路菜，也太幸福了～ 

 

乾鍋花椰一上桌就香氣十足～ 

好想來上一碗飯吶～ 

 

 

不只乾鍋花椰下飯～ 

九層塔烘蛋伴著濃濃的麻油香，也好下飯吶～ 

 

煎得鬆軟好吃的九層塔烘蛋，一下子全進了屎蛋的嘴裡～ 

只有六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的九層塔烘蛋，不用逼迫孩子，就會讓孩子自動吃光光吶～（笑） 

 

 

以海鮮為店內招牌料理的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心～ 

當然少不了墨魚香腸～ 

一口一片，配上薄薄的蒜片，鮮甜又好吃～ 

 

 

今晚還不知道吃什麼～ 

就相約三五好友，到上米．砂鍋粥．私房菜．點心聚餐去吧～ 

邊喝粥邊聊天，好幸福吶～ 


 

    檢舉
    share
    chevron_left

    新濱町形象商圈找到幸福咖啡店低碳餐廳一秒就能
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    屎蛋媽就是可以很親子

    發表篇數：218篇

    活躍於台南各共學社群，親和力高，人脈廣闊 粉絲團: 屎蛋媽Stan的吃喝玩樂 https://m.facebook.com/屎蛋媽Stan的吃喝玩樂-274830833209443/ IG的網址：https://www.instagram.com/ee025479 部落格: https://ee025479.blogspot.com/ https://ee025479.pixnet.net/blog
    作者的其它文章
    同類據點
    野餐，日。健康餐盒（中興店） 照片

    野餐，日。健康餐盒（中興店）

    5.00 (1人評鑑)

    區域：嘉義市西區
    沱江小館北榮店 照片

    沱江小館北榮店

    4.90 (1人評鑑)

    區域：嘉義市西區
    川流不息饌堂 照片

    川流不息饌堂

    4.00 (1人評鑑)

    區域：嘉義市西區
    阿宏海產 照片

    阿宏海產

    4.00 (1人評鑑)

    區域：嘉義市西區
    穀倉健康餐盒 照片

    穀倉健康餐盒

    0.00 (0人評鑑)

    區域：嘉義市東區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up