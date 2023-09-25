想吃潮汕砂鍋粥就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心享用吧！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：嘉義市 > 西區
今年全新開幕的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心，讓Stanma一試成主顧～
想吃功夫粥，就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心吧！
六上米．砂鍋粥．私房菜．點心就位在嘉義新民路上～
從嘉義火車站沿著新民路就能到達～
六上米 砂鍋粥·私房菜·點心在哪裡：
地址：嘉義市西區新民路719號)
預約電話：05-2350158
營業時間： 16:00~02:00(週二公休)
IG：@six_shang_mi
FB：六上米．砂鍋粥．私房菜．點心
六上米 砂鍋粥·私房菜·點心不走華麗風格～
明亮舒適的空間，最適合朋友相聚和家庭用餐了～
牆面上掛了幾幅山水字畫～
小橋、流水、人家，可是屎蛋最近在學校剛學到的新詩吶～（笑）
menu
六上米．砂鍋粥．私房菜．點心主打各種功夫菜，而且現點才現做～
想要一坐下就開吃的朋友，可得先打電話預約去！
Stanma一次點了紅蟳粥(2人份)、乾鍋花椰、九層塔烘蛋和墨魚香腸！
兩大一小吃起來剛剛好～
紅蟳可是六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的招牌料理！
活生生的紅蟳每一隻都活跳跳的～
看起來好好吃吶～（誤）
六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的每一道粥品都不馬虎～
每鍋都由生米熬煮成粥！
所以料理的時間，都要等上20分鐘以上～
滾滾的白粥，煮得好濃稠，讓人忍不住十指大動吶～
熱騰騰紅蟳粥終於上桌啦～
紅蟳粥裡不只有紅蟳本人，還加入白蝦、蛤蠣、瑤柱和手工花枝丸～
再配上店內特製的堅果醬，一整個風味十足～
紅蟳最好吃的部位，就是那滿滿的蟹黃～
不只在紅蟳粥裡看到均勻的蟹黃融入在其中～
連紅蟳的身上也有好多蟹黃，吃起來實在好滿足吶～
邊吃粥邊配上乾鍋花椰手路菜，也太幸福了～
乾鍋花椰一上桌就香氣十足～
好想來上一碗飯吶～
不只乾鍋花椰下飯～
九層塔烘蛋伴著濃濃的麻油香，也好下飯吶～
煎得鬆軟好吃的九層塔烘蛋，一下子全進了屎蛋的嘴裡～
只有六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的九層塔烘蛋，不用逼迫孩子，就會讓孩子自動吃光光吶～（笑）
以海鮮為店內招牌料理的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心～
當然少不了墨魚香腸～
一口一片，配上薄薄的蒜片，鮮甜又好吃～
今晚還不知道吃什麼～
就相約三五好友，到上米．砂鍋粥．私房菜．點心聚餐去吧～
邊喝粥邊聊天，好幸福吶～