想吃潮汕砂鍋粥就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心享用吧！

今年全新開幕的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心，讓Stanma一試成主顧～

想吃功夫粥，就來六上米．砂鍋粥．私房菜．點心吧！

六上米．砂鍋粥．私房菜．點心就位在嘉義新民路上～

從嘉義火車站沿著新民路就能到達～

六上米 砂鍋粥·私房菜·點心在哪裡：

地址：嘉義市西區新民路719號)

預約電話：05-2350158

營業時間： 16:00~02:00(週二公休)

IG：@six_shang_mi

FB：六上米．砂鍋粥．私房菜．點心



六上米 砂鍋粥·私房菜·點心不走華麗風格～

明亮舒適的空間，最適合朋友相聚和家庭用餐了～

牆面上掛了幾幅山水字畫～

小橋、流水、人家，可是屎蛋最近在學校剛學到的新詩吶～（笑）

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六上米．砂鍋粥．私房菜．點心主打各種功夫菜，而且現點才現做～

想要一坐下就開吃的朋友，可得先打電話預約去！

Stanma一次點了紅蟳粥(2人份)、乾鍋花椰、九層塔烘蛋和墨魚香腸！

兩大一小吃起來剛剛好～

紅蟳可是六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的招牌料理！

活生生的紅蟳每一隻都活跳跳的～

看起來好好吃吶～（誤）

六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的每一道粥品都不馬虎～

每鍋都由生米熬煮成粥！

所以料理的時間，都要等上20分鐘以上～

滾滾的白粥，煮得好濃稠，讓人忍不住十指大動吶～

熱騰騰紅蟳粥終於上桌啦～

紅蟳粥裡不只有紅蟳本人，還加入白蝦、蛤蠣、瑤柱和手工花枝丸～

再配上店內特製的堅果醬，一整個風味十足～

紅蟳最好吃的部位，就是那滿滿的蟹黃～

不只在紅蟳粥裡看到均勻的蟹黃融入在其中～

連紅蟳的身上也有好多蟹黃，吃起來實在好滿足吶～

邊吃粥邊配上乾鍋花椰手路菜，也太幸福了～

乾鍋花椰一上桌就香氣十足～

好想來上一碗飯吶～

不只乾鍋花椰下飯～

九層塔烘蛋伴著濃濃的麻油香，也好下飯吶～

煎得鬆軟好吃的九層塔烘蛋，一下子全進了屎蛋的嘴裡～

只有六上米．砂鍋粥．私房菜．點心的九層塔烘蛋，不用逼迫孩子，就會讓孩子自動吃光光吶～（笑）

以海鮮為店內招牌料理的六上米．砂鍋粥．私房菜．點心～

當然少不了墨魚香腸～

一口一片，配上薄薄的蒜片，鮮甜又好吃～

今晚還不知道吃什麼～

就相約三五好友，到上米．砂鍋粥．私房菜．點心聚餐去吧～

邊喝粥邊聊天，好幸福吶～



