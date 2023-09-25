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【上善若水海鮮鍋物】超鮮水產及現切肉片～牛角蟹只要49元銅板價！食材新鮮又好吃的鍋物專賣！有壽星優惠的慶生好去處！

2023-09-25 20:47:54 Viva Wei 人氣：108
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Viva Wei

發表篇數：376篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上善若水海鮮鍋物
phone03-3020-932
place桃園市桃園區大興西路二段181號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園市美食「上善若水海鮮鍋物」，在地超夯的新鮮水產及現切肉品火鍋，用餐時間總是滿滿人潮，生意非常好！店內設有小包廂用餐較有隱私，還有貼心提供兒童座椅及尿布台，也是間寵物友善餐廳（寵物需放到提籃或推車內）！並提供壽星優惠很適合三五好友來慶生唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「上善若水海鮮鍋物」周邊有幾個收費停車場，步行過來3-5分鐘即可抵達！其中又以＂天天停車場大興站＂距離最近，可以直接設定導航，停在這個停車場喔！

▲強烈建議來用餐前先用電話訂位，因為店家生意非常好，用餐時間經常是客滿狀態，如果沒預約遇到客滿，就需要在一旁候位等待唷！

▲我們特別提早了五分鐘到店，因為假日期間一位難求，一開門客人就很多，為了要拍到空景的畫面肯定要提早到才行👌

▲店內有提供小包廂用餐空間，對於有帶小朋友的家庭來說特別合適，用餐也比較有隱私！

▲店家還貼心的提供兒童座椅及親子廁所，還有尿布台可以幫小朋友換布布唷！

▲店家的黑板上會寫著當月的優惠活動！來用餐可別錯過這些好康唷！

 

【上善若水海鮮鍋物｜完整菜單MENU】

▲共鍋者每人低消150元（僅可折抵單點區），套餐加點無法折抵（120cm以下和70歲以上年長者不在此限）、尖峰用餐時間限制90分鐘、用餐酌收10%服務費、寵物須放在推車或提籃內！

▲平日11:30-14:30（最後點餐13:30）提供平日午間限定套餐，價格只要219元起，超級佛心！！！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

 

 

【上善若水海鮮鍋物｜自助區】

▲「上善若水海鮮鍋物」的自助區提供冷熱飲和醬料供客人自行取用！

▲冷飲有百事可樂系列的飲品、復刻奶茶、蜜桃紅茶、冬瓜檸檬、花神烏龍冷泡茶！

▲熱飲則有每日限量供應的無糖碳培烏龍茶！

▲醬料有蒜泥、麻辣醬、香檸醬、味噌醬、蔥花、辣椒、蘿蔔泥、沙茶醬、薑絲、桔香醬油等，都可以依照個人喜好自由搭配！

 

 

【上善若水海鮮鍋物｜超澎湃的鍋物大餐】

▲這滿滿一桌的食材實在是太澎湃了啦！有現切肉品和多款新鮮海鮮品項，主食的麵飯系列也很特別唷！

 

【蝦拚仙雙人海陸鍋】

▲吃鍋喜歡有肉又有海鮮的朋友，肯定就要鎖定他們的雙人澎湃海陸鍋系列！這款「蝦拚仙雙人海陸鍋」有天使紅蝦、草蝦、白蝦、生蠔、蛤蜊、肉品四選二！

 

【霜降牛】

▲除了雙人套餐附的肉品以外，也可以選擇額外加價的肉品，這一款霜降牛5oz是+99元，肉量再加倍則是+268元！

▲霜降牛的油花分布均勻，呈現大理石紋，現切肉品的紅潤色澤看上去就很新鮮，肉質口感軟嫩，我還蠻喜歡的！

 

【嫩肩牛】

▲套餐升級嫩肩牛5oz需要+79元，我們這份肉量加倍的嫩肩牛則是+208元！肉肉控肯定要點肉量加倍才吃得過癮啊！

▲嫩肩牛的肉香很豐富，口感紮實有嚼勁！起鍋後可以直接吃原味～也可以沾著醬料一起品嚐唷😋

▲招牌原味湯底是不用額外加價的！店家另提供6款需要加價的湯品，我們這天選了其中3款！個人最愛胡椒豬肚小排湯，溫和順口又耐喝！

▲菜盤有兩種，這一款是含有火鍋料的菜盤，是說他們選的火鍋料用料很實在，我還蠻愛的！

▲這一個菜盤是不含火鍋料的！如果是愛吃菜，不愛火鍋料的朋友就可以選這一盤！

 

【猛男生猛鍋】

▲這款「猛男生猛鍋」是單人海陸鍋，除了六顆生蠔、鮮蚵、白蝦、蛤蜊以外，還提供肉盤四選一！

▲套餐鍋物的肉品有牛五花、豬梅花、花雕雞腿、棒棒豬，份量都是5oz！我們選的是招牌的花雕雞腿！

▲花雕雞腿肉很厚實，因為有稍微醃漬過，所以直接入口吃，味道也不會太單調！但我自己還是比較喜歡加了醬的味道，吃起來更夠味啦😘

 

【基隆小捲蛤蜊鍋】

▲「上善若水海鮮鍋物」的小捲未免也太鮮了吧！我們都覺得超超超超好吃！小捲口感很彈牙，不需要額外沾醬就能吃到他的鮮甜原味，必定要點啦！強推👍👍

 

【單點四小龍海鮮盤】

▲「四小龍海鮮盤」是要點菜單上的肉類個人套餐才能加購的唷！如果你點了肉類個人套餐，當然要加點這份100元有找的海鮮盤啊！

 

【單點超值海鮮盤】

▲超值海鮮盤的內容物會依季節更換！也是點肉類個人套餐的加購品項！這天的海鮮盤有小捲、干貝、蝦子、生蠔！食材很新鮮，品項也很有誠意！真的很超值🤩

 

【牛角蟹】

▲這款是季節限定的牛角蟹，一隻單點價只要49元，只要銅板價就能吃到，超便宜的啦！怪不得當天造訪時，幾乎每一桌都會點！！！

▲螃蟹控可以趁這一波來點個牛角蟹過過癮！螃蟹的肉質細緻～裡面還可以吃得到蟹黃唷🥰

 

【小青龍（現已售完）

▲目前季節限定的海鮮除了牛角蟹以外，還有這個小青龍，單隻是159元！但因為海鮮食材都是限定款，賣完就沒了，在我文章寫好時才得知，小青龍已提前下架了😭

▲小青龍其實就是比較小的龍蝦，他的肉質新鮮彈牙，豐厚肥美！一人點一隻來吃～也是挺享受的啊！但因為是季節限定，今年已經提前賣完了，只好明年請早啦！！！

 

【松葉蟹】

▲緊接在小青龍後面的季節海鮮就是這款松葉蟹！一份只要159元很超值！想吃的饕客們也要把握最佳時機來品嚐唷～不然提前賣完可就吃不到了！

 

【主食十選一】

「上善若水海鮮鍋物」的主食有白飯、冬粉、王子麵、雞蛋、手工細拉麵、龍岡阿美米干、老饕客家福菜拌飯、越南河粉、千張豆腐紙、讚岐烏龍麵！

其中有好幾款，都是外面火鍋店沒看過的品項耶！超特別der🤩

▲龍岡阿美米干和老饕客家福菜拌飯都很特別耶！米干我平常就愛吃，殊不知加到火鍋裡面也很搭！而客家福菜拌飯很夠味，這一碗可以直接拿出來賣了😘

▲另有外面火鍋店比較少見到的手工細拉麵和越南河粉！

如果想要吃到店家特製的麻辣麵，點「手工細拉麵」就對了，可以照著他們提供的＂滾．攪．撈．加．拌＂五步驟，就能變出一碗好吃的辣拌麵唷！

▲＂滾．攪．撈．加．拌＂五步驟在醬料區這邊就能一目了然！

．滾－將手工意麵均勻放入煮沸高湯中滾。

．攪－用夾子輕輕攪拌至麵團散開並水滾約3分鐘。

．撈－撈起麵條盛裝。

．加－依序加入辣椒醬、蒜頭及蔥花。

．拌－充分與麵體攪拌均勻後，香噴噴的麻辣麵就可以享用囉！

▲來到「上善若水海鮮鍋物」就是要把海鮮食材點好點滿，他們的海鮮一端上桌就知道超新鮮！把滿滿的海鮮食材全都丟下鍋煮，肯定可以吃得痛痛快快啊！

▲蝦子擺好擺滿！有天使紅蝦、草蝦、白蝦三款！我自己最愛肉質Q彈的草蝦😍

▲超愛他們的小卷和生蠔，十分鮮甜美味，我可以一個人掃光一整盤！季節限定的小青龍也很值得一吃唷🥰

▲飯後甜點可以選擇豆花或是冰品，豆花是用冬瓜糖做的神仙糖水，冰棒口味則是以現場供應為主！

 

【上善若水海鮮鍋物｜壽星優惠】

▲店家有壽星優惠活動！當日壽星的優惠很讚，與當日壽星同桌的餐點可享有9折並加送「花心肉蛋糕」！而當月壽星就是提供「花心肉蛋糕」一份！來這慶生準沒錯啦✌️

（PS：壽星本人需出示證件，本優惠無法與其他優惠合併使用，午間套餐恕無法享有本優惠活動）

▲店員會端著肉蛋糕到桌邊幫壽星唱生日快樂歌！儀式感滿滿！如果不好意思讓大家幫你唱歌，也可以在點餐時事先告知，這樣就只會把肉蛋糕送到桌邊唷！

整體來說，這間「上善若水海鮮鍋物」是桃園地區名氣很響亮的海鮮鍋物專賣店，他們的海鮮食材都非常新鮮，現切的肉品也有一定的品質！愛吃鍋的人他們的湯頭選擇也很多，主食還有些特別的品項！而且還有提供壽星優惠，很適合約三五好友一起來慶生！就是一間會讓人三不五時就想回訪的火鍋店啦🤗

 

「上善若水海鮮鍋物」店家資訊

▋地址：桃園市桃園區大興西路二段181號

▋電話：03-302-0932

▋營業時間：週一至週五11:30-14:30,17:30-22:30、週六週日11:00-22:30

▋官方臉書：點我看店家粉絲團

 

***本文感謝”上善若水海鮮鍋物”邀約,內文為真實感受分享***

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平常就喜歡拍照記錄生活，吃吃喝喝到處旅遊，在這裡分享的文章是屬於我最平凡的小幸福，謝謝你們喜歡我的文章　^______^ 【與我聯絡：vivagozo@hotmail.com 】

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