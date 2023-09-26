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> 圖文創作 > 太厲害了！吃完直接被圈粉，連奧運金牌國手都說讚｜留戀吐司板橋店

太厲害了！吃完直接被圈粉，連奧運金牌國手都說讚｜留戀吐司板橋店

2023-09-26 17:59:03 PEKO 人氣：112
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窩客好文

PEKO

發表篇數：217篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：留戀吐司板橋店
place新北市板橋區互助街76號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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留戀吐司」最特別的是吐司直出不烤，柔軟口感媲美湯種吐司，肉品皆為自行醃製，一入口就知道不一樣，若你問來留戀吐司必點什麼？PEKO會推薦黑芝麻鮪魚蛋餅跟椒麻雞腿蛋吐司，保證是你沒吃過的口味，如果你剛好經過，一定要吃看看哦！

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原文出處：留戀吐司

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起源於新莊，目前除了新莊（2間），板橋、景美、永和、泰山也有分店；PEKO這回是來到位於互助街上的「留戀吐司板橋店」，這裡鄰近新埔國小、新埔國中以及朝陽市場，如果是搭捷運請從新埔站1號口出來，再步行個15分鐘左右。

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用餐環境明亮舒適，帶點復古風，雖然沒空調，但通風效果蠻好的，即使內用也不會覺得悶熱。

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猜猜這是什麼東西?

看似陌生又有點熟悉，這可是「留戀吐司」的獨創口味-黑芝麻鮪魚沙拉，也是PEKO的最愛，每回來都一定會點，黑芝麻鮪魚沙拉可以搭配吐司也可以包進蛋餅。

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之前在新店覓食意外發現是奧運金牌國手王齊麟的愛店「新店北鴨鴨肉羹」，這回來「留戀吐司」的板橋店用餐又看到王齊麟的簽名，會不會太有緣，感覺PEKO跟金牌國手的口味蠻相近的ㄟ。

留戀吐司推薦

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黑芝麻鮪魚蛋餅

聽說咱們奧運金牌國手王齊麟很喜歡黑芝麻鮪魚蛋餅，一直說很好吃，所以迷妹迷弟們黑芝麻鮪魚蛋餅請點起來！

不得不說，國手很懂吃，因為PEKO前前後後來了，最愛的也是黑芝麻鮪魚蛋餅，鮪魚餡加了熟成黑芝麻跟脆口的日本大根真的超讚，點了真的不會後悔。

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招牌肉排蛋吐司+花生醬

絕大多數早餐店的吐司都會稍微烤過，但「留戀吐司」的白吐司沒有經過烘烤，以原始的樣貌直出，完全走直球對決的路線，若不是吐司品質夠好夠新鮮這樣直出絕對是拿石頭砸自己腳，PEKO跟丸子開玩笑說這等於是沒有開濾鏡沒有美肌的吐司，可見「留戀吐司」對自家吐司非常有信心，實際品嚐後PEKO也整個愛上這柔軟的感覺，難怪有網友說可媲美湯種吐司或生吐司。

肉蛋吐司算是「留戀吐司」的鎮店之寶，點播超高，肉排是店家自己醃製的，像是中秋烤肉的肉片，不是那種重組肉泥壓出來的，調味鹹淡適中，搭配上半熟蛋以及新竹福源花生醬，鹹甜鹹甜的滋味讓PEKO秒愛上。

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椒麻雞腿蛋吐司

如果你是「留戀吐司」的老客人，那你一定吃過雞腿排蛋吐司，雞腿排一直以來都頗受好評，但雞腿排蛋吐司中的雞腿排是用＂炸＂的，很多客人跟老闆建議希望能改成煎的，於是老闆就研發了用＂煎＂的椒麻雞腿排，一開始想說椒麻雞腿一定是泰式口味，八成是將雞腿排淋上泰式酸辣醬，結果一吃，才發現是四川口味的椒麻雞，就是那種會在喉尖微微發麻的椒麻感，咬下時還能感受到肉汁，若搭配半熟蛋一定更讚。

偷偷說，椒麻雞也可以包進蛋餅裡，但留戀吐司菜單中沒有，是隱藏版餐點來著！

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魷魚酥

應該出現在鹽酥雞攤的魷魚酥，竟然在早餐店吃的到，也太屌了吧！

魷魚酥外酥內Ｑ，而且一切開裏頭包的魷魚塊還蠻大塊的，不是那種靠厚厚炸皮充場面的魷魚酥，吃起來也蠻鮮的，喜歡再早餐時後來點炸物的朋友絕對要點起來！

原文出處：留戀吐司

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