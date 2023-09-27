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【台北捷運美食-忠孝復興站】咖哩日和curry biyori.東區咖哩新勢力.牛舌咖哩.乾咖哩具特色.日式布丁別錯過

2023-09-27 09:35:10 小虎食夢網 人氣：211
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文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：咖哩日和 Curry Biyori
place台北市大安區忠孝東路三段216巷4弄23號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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咖哩日和Curry Biyori(fb粉絲團):台北市大安區忠孝東路三段216巷4弄23號1樓，電話: 02 2752 5255，營業時間:12:00-15:00、17:00-21:00(菜單)

咖哩飯興許是美食的小確幸代表料理之一，最少對我是如此，尤其是微微偏日式的;在這些日式咖哩中，我個人又偏好「乾」咖哩，但自從板橋「Atts Coffee」伊藤夫婦之後，再也沒找到喜歡的。現在，我可以高聲說，我在「咖哩日和Curry Biyori」又找到喜歡的乾咖哩，同時牛舌漢堡我也頗喜歡。對了，布丁控千萬記得也嚐嚐這裡頗受年輕人喜愛的布丁。

依著友人給我的地圖，乖乖的從忠孝東路三段216巷4弄進入(江蘇菜盒子)那一側進入，其實有一點繞，看google map的標示也不太準，總之從「正義社區」、永慶房屋的這個入口進去左手邊便是。

推薦的友人說這家好像是六月才新開的，但網路上的人氣已不小，加上店裡的用餐座位不是很多，要我避開用餐時間，可六點不到外面就排了一堆人了耶....。幸好，友人早早在裡面卡了位。

店裡用的是北海道七星米，但就店家表示有時用的是另一款個人也很愛的「夢美人」，總之用的都是日本的米。

點餐模式是用機器，付款結帳都是，詳細的菜單請參考「咖哩日和菜單」。那天點餐的任務，就交給熟門熟路來了兩三次的友人。

我本來想點的是漢堡咖哩，但現在看到有人點牛舌又改變主意，最後坐下看到「乾」咖哩又在點餐的最後一刻變了心....(五郎上身，咚咚咚)。

我沒仔細數，但加一加店裡的用餐位子應該不到20個，有一點像東京清澄白河那種微日式文青時尚風。

友人點的日和奶茶，我則是意外不錯喝的冷萃咖啡，後來又加點了一杯。

牛舌咖哩飯300元，升級加白飯、沙拉、味噌湯的套餐是80元。

沙拉算是新鮮，醬汁是日式和風的清爽微酸，味噌湯看起來像紅味噌，喝起來卻略帶甜味，也許是兩種味噌調出來的吧?另外，托盤用的是日據時代常見的花玻璃，有一點復古可愛風。

糖心蛋、甚至連馬玲薯都是另外蒸煮熟，再放上時蔬和蔥絲，看起來清爽又不失誘人的咖哩風。

咖哩像是日式香料風，入口微甜但慢慢轉辣，像是印度咖哩香料的氣息漸漸襲來，覺得辣度不夠還可以加點辣油，牛舌看起來不多，但撈一撈很多都在底下，帶點厚度的切丁，保有牛舌的爽脆，混著越吃越是口齒留香的咖哩香辣，卻也越吃越順口。

不得不稱讚一下的是飯煮得粒粒分明又略帶滋潤的口感，整體來說我算是喜歡，畢竟是日本米，搭配偏日風的咖哩，吃來真有一點在日本的錯覺。特別一提的是當中的馬玲薯意外相當好吃，糖心蛋則中規中矩。

漢堡排咖哩同樣是300元，不算太大，但肉質札實中透著不用太費力咬勁後的軟和嫩，微微的肉汁則和咖哩相呼應，如果想吃單純的漢堡肉，建議一開始別急著把咖哩淋上去，這樣比較吃得出漢堡肉本身的油甜。

乾咖哩230元，特別注意的是這是豬肉不是牛肉。雖然樣子不是我熟悉的乾咖哩，不過放上個半熟蛋，畫面倒也算是誘人。

相對來說這乾咖哩的風味略淡了一些，口感上也乾了一些，但佐以半熟蛋黃又變得恰到好處，有一點像肉燥、又帶一點咖哩的濕滑和溫和蠻涮嘴的，尤其是肉末和洋蔥末在嘴裡的組合甜，喜歡。

自家製鮮奶酪80元，鮮乳的香氣蠻濃厚的，綿滑略帶絲潤，佐著巧克力風的餅乾屑屑，還不錯。

相對來說，也許我更喜歡布丁(80元)，雖然偏多微微偏多的鮮奶油，但又滑又嫩的布丁倒也意猶未盡，布丁控的朋友可以點來吃吃看。

 

咖哩日和Curry Biyori(fb粉絲團):台北市大安區忠孝東路三段216巷4弄23號1樓，電話: 02 2752 5255，營業時間:12:00-15:00、17:00-21:00(菜單)

更多:咖哩/洋食/漢堡 (23)

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