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【和牛涮】和牛鍋物吃到飽！還有蔬菜自助吧,和牛黑咖哩,炙燒和牛握壽司及現烤鯛魚燒任你吃！

2023-09-28 13:47:24 Viva Wei 人氣：110
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Viva Wei

發表篇數：377篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：和牛涮-頭份尚順育樂世界店
phone037-593-057
place苗栗縣頭份市育樂街6號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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苗栗頭份美食「和牛涮-頭份尚順育樂世界店」，和牛涮的第10間分店就開在苗栗頭份尚順！套餐價格458元起，自助區提供多款時蔬及火鍋料，還有和牛黑咖哩、各式冷熱飲及霜淇淋都任你無限吃！首推858元的頂級和牛套餐，除了無限供應四款和牛，還加碼專人現場炙燒的和牛握壽司及現烤鯛魚燒吃到飽唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

 

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「和牛涮-頭份尚順育樂世界店」店家資訊

▋地址：苗栗縣頭份市育樂街6號1樓

▋電話：037-593057

▋營業時間：週日至週四11:30-23:00、週五週六11:30-凌晨01:30

▋官方網站：【店家官網】【店家FB粉絲團】【線上訂位請點我

▲和牛涮的第10間分店，就開在苗栗頭份的在尚順育樂世界1樓！地點就在育樂世界售票處的對面，原址是寶雅！相信對尚順熟悉的朋友們就會知道他開在哪個位置👌

▲開車來尚順不用煩惱停車的問題，汽車停車費一小時20元、機車則是完全免費！而且用餐消費還可以折抵停車費用喔！建議可以辦張尚順會員卡，可以再加碼多停1小時！

▲「和牛涮-頭份尚順育樂世界店」是尚順育樂世界店營業到最晚的餐廳喔！他們週日至週一營業到晚上十一點～週五及週六營業到凌晨一點半～夜貓族不怕找不到東西吃✌️

▲店內的用餐空間還蠻寬敞的，多半是2人桌及4人桌，如果人數比較多，也可以在訂位時請店家安排鄰近的座位👌

▲木質的地板搭配木製桌椅，光線昏黃，裝潢得很有質感，用餐起來的氛圍也很不錯！

▲桌邊有按鈴服務，可以直接選擇要點餐、服務、加湯或是清潔，挺方便的！

 

【和牛涮｜完整菜單MENU】

▲固定湯底是「干貝昆布湯」（若要更換其他湯底則是+29元），另一個湯底可以選九州蒜味湯、一番牛骨湯、柴魚壽喜湯、椒香麻辣湯及季節限定湯品（現在是番茄湯）。

PS：用餐時間限制90分鐘、10%服務費另計、浪費食物酌收取清潔費100元！

▲以上是「和牛涮」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

 

【平日限定！狂涮肉三小時！讓你加倍涮到飽！】

▲即日起至2023年12月31日，於週一至週四的14:00、20:00進場，即可享有免費加碼3小時的優惠！用餐時間超級長！讓你可以在14:00-17:00或20:00-23:00吃到超級飽！很適合喜歡瘋狂吃肉或是想要慢慢用餐的朋友們唷！

而且於活動時段內消費「頂級和牛套餐」，還免費加碼「極上和牛鞍下」供加點，等於可以一次吃到5種不同的和牛哦！

（PS：此活動不適用週五、六、日／國定假日／連續假日！和牛涮保有隨時修改或終止本活動內容與最終解釋權！）

 

【和牛涮｜內用自助區】

▲自助區提供蔬食和火鍋配料吃到飽！是說這些蔬菜和火鍋料真的很有誠意呢！

▲我自己最愛的肯定有芋香丸、九層塔花枝漿、栗子地瓜、鮮肉漿冰淇淋及海鮮漿冰淇淋！想吃什麼都能無限夾～光是在自助區夾一夾就能吃很飽了！

▲自助區的食材很新鮮～有別於一般火鍋店搭配好的菜盤！這樣的自助區可以自己夾喜歡的食材～喜歡吃的還可以多夾一點～自由度很高～也比較不會浪費食材👍

▲麵食的種類還不少，有王子麵、粉絲、韓國泡麵、蒸煮麵、菠菜力挽狂瀾、火龍果一路長紅！飯食則有秘製豚肉燥飯、和牛黑咖哩飯！

▲和牛黑咖哩超必吃，這個咖哩醬無論淋在飯或麵上面都很搭！而且這就是市售咖哩的水準啊！大人味的咖哩搭配滿滿的肉肉，誠意十足，光吃這一份就很有飽足感啊🥰

▲醬料區的選擇也很多，店家也有推薦的「極上辣醬」和「紫蘇醬」調配比例，看你是想要沾肉或沾蔬菜都沒問題👌

▲但我還是比較喜歡自己隨意加～畢竟自己愛吃的口味～只有自己調得出來啦😋

▲自助區還有冰品無限吃！冰淇淋有北海道牛奶和極上厚奶茶口味，可以選擇單一口味或是綜合口味！

▲一旁有日式經典晶凍、日式抹茶晶凍、黃豆粉、極上黑珍珠、黑糖蜜，都可以依照個人喜好DIY做搭配！

▲飲料區有可口可樂系列的氣泡飲料～還有冬瓜檸檬冰沙及白桃優格冰沙～

▲熱茶部分則有經典伯爵茶、皇家錫蘭紅茶、清檸康福茶、經典綠茶、蜜桃國寶茶、蜜蘋舒緩茶～

▲咖啡機則有熱美式、濃縮咖啡、熱拿鐵、熱卡布奇諾～

 

【和牛涮｜專人炙燒和牛壽司&現烤鯛魚燒】

▲店內居然還看得到專人在炙燒和牛壽司及現場製作鯛魚燒的畫面！真是太強大了！但是這一區不提供客人自行取用，而是在桌邊點完餐後，由服務人員替你送上桌！

▲若是點768元「極上和牛套餐」會贈送一貫炙燒和牛壽司，若是點858元的「頂級和牛套餐」則可以享有炙燒和牛壽司吃到飽👌

▲經過炙燒的和牛握壽司，被火焰逼出的油脂帶有焦香味，搭配醋飯吃起來特別開胃！

▲這鯛魚燒冰淇淋單點價就要89元了～強烈推薦為了這個鯛魚燒直接升級到858元的「頂級和牛套餐」啦👍👍

▲是說這一區的服務人員也太忙了吧！不僅要炙燒和牛握壽司還有現做鯛魚燒～可以一個人顧好兩區～真的是太厲害了！

▲來到和牛涮肯定必吃他們的鯛魚燒啊！我個人超愛抹茶口味～因為抹茶口味裡面還加了麻糬～外層酥脆的餅皮搭配QQ的內餡～這不吃簡直是對不起自己啊！！！

▲鯛魚燒可以直接單吃，也可以把他當成甜筒加入冰淇淋，浮誇一點的話還可以再加旁邊的配料點綴🤩

▲鯛魚燒冰淇淋也是讚到不行！因為他們的冰淇淋甜度不會太高，搭配這酥脆好吃的鯛魚燒超搭，很讓我們驚艷！！！真的是要為了這個鯛魚燒點＂頂級和牛套餐＂啦😘

 

 

【和牛涮｜頂級和牛套餐】

成人858元、孩童/銀髮808元、幼兒259元、小兒159元

▲如果跟我一樣想要吃到和牛握壽司和鯛魚燒冰淇淋的朋友，二話不說直上「頂級和牛套餐」準沒錯！尤其是那個現做鯛魚燒有夠好吃的！值得為了他點到這個價位啦！

▲椒香麻辣湯裡面沒有鴨血和豆腐，就是加了些中藥材的湯品，蠻適合用來涮肉的！

 

【國產滑嫩雞腿肉】

▲去骨的國產滑嫩雞腿肉有一定的厚度，吃起來很方便，而且久煮也不會乾柴，還不錯吃唷！

 

【國產脆皮豬五花】

▲國產脆皮豬五花是帶皮的五花肉，雖然富有油花，但吃起來不會油膩！個人覺得這款肉很適合涮麻辣鍋～味道挺搭的😋

 

【梅花豬肉】

▲梅花豬肉的品質還蠻好的，瘦肉中帶有漂亮的油花，愛吃豬肉的人肯定要點這一款！

 

【安格斯霜降牛】

▲霜降牛選自牛的肩胛部位，此部位的運動量充足，所以肉質口感比較紮實且富有彈性！

 

【安格斯雪花牛】

▲安格斯雪花牛的油脂很漂亮耶，是說他們的黑色基本盤肉品表現得也不遜色！但如果都點到858元的「頂級和牛套餐」，還是會推薦專攻紅色的和牛盤啊！！！

 

【日本A5頂級和牛（店家招待）】

▲這盤「日本A5頂級和牛」是店家額外招待的！這是要點到1880元的「究極和牛饗宴」才會出現的肉盤，是說最高檔次的肉品吃起來真的不一樣，這肉質很軟嫩，超好吃的😊

 

【澳洲金牌純血和牛】

▲「澳洲金牌純血和牛」是這個858元的＂頂級和牛套餐＂才有的明星肉品，他是100%純正日本和牛血統，在澳洲純境之地飼養，在2023年還榮獲澳洲和牛品牌賽的金牌冠軍呢！

 

【極上和牛霜降】

▲這款「極上和牛霜降」是我今天最愛的TOP1，也是點858元的＂頂級和牛套餐＂才會有的品項！這大理石般的油花很迷人～口感也很軟嫩細緻～是我們有再續點的品項！

 

【極上和牛胸腹肉】

▲「極上和牛胸腹肉」的肉質還不錯，這色澤和油花都很美，肉片也有一定的厚度，涮到表面上色就可以直接吃，沾醬更是美味啦😋

 

【極上和牛雪花】

▲享受和牛涮鍋的最佳吃法為下鍋後3翻、5秒、8分熟！呈現嫩粉紅色的口感最好唷😘

 

 

和牛涮-頭份尚順育樂世界店｜開幕優惠活動】

▲成為和牛涮的LINE好友，即可領取「頭份尚順育樂世界店」限定的特選海味雙鮮招待券（憑券打卡即招待時令海鮮&北海道干貝）（點我加店家LINE好友

 

【時令海鮮&北海道干貝】

▲這蝦子和北海道干貝可是菜單上沒有的！只送不賣喔！趕快把握新開幕的優惠，兌換海鮮加菜啦😍😍

 

▲我們這天掃了17盤肉！黑色的盤子是基本盤，紅色的則是和牛盤！

如果你都點到858元的「頂級和牛套餐」，還是會推薦專攻紅色的和牛盤啊！！！我個人是專攻「極上和牛胸腹肉」和「極上和牛霜降」這兩款啦✌️

整體來說，這間新開幕的「和牛涮-頭份尚順育樂世界店」座位空間寬敞舒適，商場內的停車位很多，消費還可以折抵停車費！推薦直上858元的「頂級和牛套餐」，除了有我追加好幾盤的＂極上和牛霜降＂肉盤以外，還有專人現場炙燒的和牛握壽司及現烤鯛魚燒吃到飽唷！

但因為我吃飯都習慣拍照記錄，會覺得限時90分鐘吃得有點趕，建議可以把握在12月31日前，於週一至週四的14:00、20:00進場，即可享有免費加碼用餐3小時的優惠！用餐時間超級長！讓你可以在14:00-17:00或20:00-23:00吃得飽飽飽啦🥰

 

「和牛涮-頭份尚順育樂世界店」店家資訊

▋地址：苗栗縣頭份市育樂街6號1樓

▋電話：037-593057

▋營業時間：週日至週四11:30-23:00、週五週六11:30-凌晨01:30

▋官方網站：【店家官網】【店家FB粉絲團】【線上訂位請點我

***本文感謝”和牛涮”邀約,內文為真實感受分享***

苗栗美食旅遊攻略社團

▲籌備好久！終於創立了苗栗吃喝玩樂社團！歡迎大家呼朋引伴加入社團（加入社團請點我），多一點的討論和交流！讓苗栗美食、旅遊不被埋沒！需要大家多多PUSH，讓苗栗的好被更多人看見！

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平常就喜歡拍照記錄生活，吃吃喝喝到處旅遊，在這裡分享的文章是屬於我最平凡的小幸福，謝謝你們喜歡我的文章　^______^ 【與我聯絡：vivagozo@hotmail.com 】

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