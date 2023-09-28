蘇澳南方澳小吃推薦-南天宮旁的漁町小吃，年輕老闆超和氣而且招牌的白帶魚飯跟鹹酥蝦飯便宜精緻又好吃！他自己做的辣椒醬還有泡菜都非常的香喔～～～

圍事小哥,漁町小吃,南方澳美食,宜蘭蘇澳美食,南方澳小吃推薦

有來過南方澳的同學們應該都知道南天宮吧？很有名的金媽祖跟玉媽祖就在這裡喔～南天宮旁邊有一小排鐵皮屋，臨港的那一面有著幾家圍事常去吃的店家像是雞排啊綿綿冰還有烤肉攤之類的，但另一面則有著幾家小吃店跟小型的海產店，其中有一家我個人最喜歡的就是漁町小吃啦！

因為我覺得有時在南方澳想簡單吃個午餐或晚餐其實還挺難找的，這家魚町小吃就很符合我想吃的口味以及種類喔！價格不貴而且食材又新鮮，又好吃又便宜喔。

漁町小吃

0988553681

宜蘭縣蘇澳鎮江夏路7號 請點我開始漁町小吃導航

11:00–19:00，每週日公休～若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：建議可以停到南天宮前收費停車場，這裡是計次收費的，吃完飯還可以去港邊走走或是到南天宮跟金媽祖玉媽祖娘娘打個招呼喔。

店家環境

面對南天宮的時候請往你的左手邊看，這裡就是這次圍事要帶大家去吃看看的漁町小吃所在的巷子，走到快到底時請往你的左邊看，就會找到漁町囉，雖然只有兩張桌子但生意還不錯，坐下來跟老闆聊天的時候都有在地人打電話來訂餐，店主人是一個超和善的大男孩，叫做小伍。很好聊也很細心，店裡所有的料理都是出自他的巧手喔！

菜單參考

大家看看菜單啊，因為就在漁港邊，所以提供的菜色基本上都是跟海鮮有關的。

鹹酥蝦飯：80元

因為我常吃他的白帶魚飯，所以這次來的時候就想吃個不一樣的，就叫了這個鹹酥蝦飯來試試，沒想到非常好吃！用的是新鮮的小海蝦，炸到連蝦殼都可以直接吃喔！（小伍：哥哥～我們就在南方澳港邊耶，如果海產再不新鮮不就讓人笑掉大牙啊？

雖然蝦子看起來有點小隻啦，但份量挺多而且非常的新鮮～越吃越香好想再單點一盤鹹酥蝦吃喔！而且配菜都很精緻，個人非常推薦小伍做的泰式雞絲，清爽美味無負擔！

泡菜蛤蜊湯：65元

我會點這個湯的原因很簡單，我就想知道為什麼泡菜會跟蛤蜊在一起？？？蛤蜊的好朋友不是薑絲嗎？？？

其實肥美的蛤蜊還有小伍自己做的黃金泡菜真的很搭！微辣的黃金泡菜與蛤蜊竟然能煮出一鍋滋味鮮美而且非常圓潤爽口的湯，料很多耶這樣超大一碗真的很划算呢。

蒲燒白帶魚飯：85元

因為蒲燒比較費工，所以小伍都會提醒大家要稍微等一下，但是外酥內務的香甜蒲燒白帶魚球真的好吃～

椒鹹白帶魚：50元

先說啊，旁邊的泡菜是小伍請的，因為我本來還要再加點一碗海鮮麵被他阻止了！！！小伍說：哥哥！真的很多了！你這樣一定吃不下啦～我請你吃一點我自己做的泡菜就好，如果真的吃不夠咱們再加點吧？好吧……很少看到會叫客人節制一點的老闆了，我這次吃七分飽就好吧！（謎之音：你自己看看你的肚子！小伍一定是怕你太胖才阻止你的！

酥炸的新鮮白帶魚完全無刺，光是撒上一點點胡椒鹹提味就非常鮮美了，如果愛吃辣的同學記得加一點小伍自己做的辣椒醬，滋味會更上一層樓喔！不過很辣喔ＸＤ

因為常去小伍那邊吃，聊著聊著才發現原來是我們的學弟呢！年輕人願意實實在在的顧著屬於自己的小小店面實在不容易，同學們有來南方澳玩的話請得來捧個場囉！然後啊大家都這麼認真的看到這裡了，有空就到圍事的臉書粉專按個讚追個蹤什麼的吧！（大心

店家/景點資訊

店家名稱：漁町小吃

所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮江夏路7號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：0988553681

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