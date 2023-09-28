松江南京站美食／麵大廚四平店／吃一碗麵可享用豆漿豆花自助吧無限供應／誠意十足的六種配料豆花吧

暑假中在練台語歌＂豆花＂，

與學生討論才知道這家排隊的《麵大廚牛肉麵／日式拉麵》裡有豆花可吃，

上網查了一下，就決定來吃吃看。

特意挑了下午五點來用餐，這時還沒什麼人，不用排隊。

中午用餐時間通常都是客滿，那就要先在門口掃碼等候。

中午要一點多才比較不需要等。

門口有貼介紹，內用一碗麵可以無限享用豆花、豆漿和冬瓜檸檬茶，

豆花還有六種配料，芋頭和薏仁會換著用。

等候時也可以先參考菜單，主要有日式拉麵、牛肉麵、羊肉麵，

另有一種乾拌麵和兩種湯麵。

餐廳裡以簡單的木質裝潢為主，座位約有四十個。

若有空位就可自行就座，掃碼等候的話就要等店員帶入。

自助吧在最裡面，有廁所，裡面還有一個小空間。

坐在裡面小空間有隱密性也不錯，但比較熱，所以還備有電扇。

坐定後店員就會拿個裝豆花的碗來。

這裡採用掃碼點餐，完成點餐自行到收費機付款。

等餐時就可以先去吃豆花，最後用餐完畢要記得自己把餐盤收到餐車上。

掃碼點餐，有記錄桌號，所以點完就不能再換座位了。

我用LINE的掃碼功能掃QR Code，準備開始點餐。

若有低於110公分的兒童要共食一碗麵，那就要付共食費60元。

菜單有好幾頁，找到自己想吃的點下去，

麵條有刀削麵、台式細麵和日式拉麵可選，也可以加價加麵。

我去了好幾次，試過不同的麵。

第一次吃紅燒原味羊肉麵，點好之後，拿到自助收費機繳費。

拿著手機上的QR Code掃碼，然後就可以依照指示放入紙鈔或硬幣繳費。

發票也可選擇手機載具掃碼喔。

完成後就可以回座等候，我當然要先拿飲料和豆花來吃囉。

冬瓜檸檬茶比一般喝到的稍微酸一點，我覺得蠻有味道的。

豆漿可以用杯子裝來喝，也可以加在豆花裡面。

餐具放在櫃子裡自取，一旁就是豆花桶和配料。

有豆花匙、筷子和麵湯匙。

他們的筷子兩頭都比較小，第一次看到這樣的，覺得很有趣，用哪一頭吃都可以。

滿滿六種配料自己加，椰果有點甜。

只有一次遇到有芋頭，其他三次都是薏仁。

豆花蓋子可以放在旁邊的架子上立起，豆花匙則掛在桶邊。

我先裝好豆花和配料，再加一些豆漿，大大滿足。

麵出餐也蠻快的，不用等很久。

羊肉片蠻薄的，不過吃起來有點硬。

我喜歡刀削麵的口感，吃起來比較有麵的感覺。

湯頭微辣，很有味道，好喝。

第二次邀同事一起去，我吃了紅燒雪花牛。

同事吃紅燒蒜香羊。

大家都覺得湯頭好喝，但是肉煮得有點老。

邊吃邊聊，不知不覺就吃了兩碗豆花。

第三次去我吃了清燉雪花牛，湯頭是清湯，

喝起來有當歸的味道，也蠻好喝的。

換了日式拉麵吃吃看，感覺麵太細了，比較吃不出麵香。

喜歡麵條粗或細純粹是個人喜好與感受，

後來又跟我去的其他同事，就有人喜歡細麵條。

牛肉煮到全熟，帶有一點油花比較好吃。

第四次找同事和她妹妹一起去吃，妹妹不吃牛，就點了一個日式豚骨拉麵。

紅燒原味腱心，他們兩位都喜歡細麵，所以都吃日式拉麵。

這次我點了椒麻牛肉乾拌麵，選了台式細麵，我覺得比日式拉麵好吃。

蛋可以選擇溏心蛋或皮蛋，我選了糖心蛋，肉塊也蠻好吃的。

用餐完畢要自己把餐盤拿到餐車上去放喔。

麵大廚的麵和湯頭都不錯，肉片煮得時間稍長偏硬，

另外麵裡都沒有蔬菜，我覺得少了些什麼。

檸檬冬瓜茶不會太甜，好喝。

有六種配料的豆花很好吃，是個很大的誘因。

每次都吃好飽，晚餐就簡單吃，推薦給大家囉。

麵大廚四平店 官網

地址：台北市中山區南京東路二段115巷18-1號

電話：(02)2508-2081

營業時間：週一至週日 11:30~14:30、16:30~21:00