Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯 韓劇女主角最愛的紫菜包飯 想吃不用飛韓國啦！

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯，於8月很低調的在板橋偷偷開幕囉！

紫菜包飯是一道十分常見的韓國料理，在韓劇「非常律師禹英禑」裡就常常出現，也掀起一波韓式飯捲熱潮～

每每看著戲裡主角吃著「韓式飯捲」，不禁讓人好奇飯捲到底有什麼樣的魔力呢？

剛好看IG客分享，立馬就衝一波，紫菜包飯的初體驗就獻給Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯啦！

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯位於板橋莒光路上，三角窗的位置相當顯眼，距離捷運新埔站3號出口，步行約3分鐘，

對面就是知名富得爸爸肉骨茶，也是相當多人推薦，再往前一點是爆紅的得正手搖飲板橋分店～

清新簡約的設計，扛棒上還有可愛的紫菜包飯人偶造型，路過很容易讓人吸引目光！

點餐是一個小小的窗台，跟那種外帶咖啡店很像，很有FU～

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯主要是以外帶為主，並沒有提供內用服務，

室內是等候區，空間不大，約有10個座椅，但至少在等餐的時候可以吹吹冷氣～

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯餐點皆現點現做，所以較費時，得耐心等候～

看到店家很豪邁地捲入大量食材，感覺很有份量！

紫菜包飯捲好後再分切裝盒～

Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯，除了紫菜包飯，還有韓式拌飯、輕食、小菜，

也可以加50元升級成套餐！

在板橋終於也有紫菜包飯專賣店，想吃不用再跑台北了！

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