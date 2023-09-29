Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯 韓劇女主角最愛的紫菜包飯 想吃不用飛韓國啦！
2023-09-29 23:20:38 兔貝比 人氣：114
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文章類別：美食-食記心得
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯，於8月很低調的在板橋偷偷開幕囉！
紫菜包飯是一道十分常見的韓國料理，在韓劇「非常律師禹英禑」裡就常常出現，也掀起一波韓式飯捲熱潮～
每每看著戲裡主角吃著「韓式飯捲」，不禁讓人好奇飯捲到底有什麼樣的魔力呢？
剛好看IG客分享，立馬就衝一波，紫菜包飯的初體驗就獻給Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯啦！
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯｜交通位置
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯位於板橋莒光路上，三角窗的位置相當顯眼，距離捷運新埔站3號出口，步行約3分鐘，
對面就是知名富得爸爸肉骨茶，也是相當多人推薦，再往前一點是爆紅的得正手搖飲板橋分店～
清新簡約的設計，扛棒上還有可愛的紫菜包飯人偶造型，路過很容易讓人吸引目光！
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯｜環境
點餐是一個小小的窗台，跟那種外帶咖啡店很像，很有FU～
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯主要是以外帶為主，並沒有提供內用服務，
室內是等候區，空間不大，約有10個座椅，但至少在等餐的時候可以吹吹冷氣～
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯餐點皆現點現做，所以較費時，得耐心等候～
看到店家很豪邁地捲入大量食材，感覺很有份量！
紫菜包飯捲好後再分切裝盒～
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯｜菜單價格
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯，除了紫菜包飯，還有韓式拌飯、輕食、小菜，
也可以加50元升級成套餐！
Hanmi GIMBAP 韓米紫菜包飯｜餐點品嚐
在板橋終於也有紫菜包飯專賣店，想吃不用再跑台北了！
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