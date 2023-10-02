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北橫新地標！美味料理，浪漫食尚，綠意滿室的玻璃屋餐廳：北橫之驛x陳和興商號 @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2023-10-02 17:07:08 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：104
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窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：318篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 大溪區

造訪商家：北橫之驛x陳和興商號
phone03-3873-857
place桃園市大溪區復興路一段896號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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位於桃園大溪的北橫之驛，前身是遊客中心，近期才改建為一棟充滿綠意的浪漫玻璃屋餐廳，

挑高設計，玻璃窗環抱，陽光灑落時特別美，想像著雨天肯定也別有一番詩意吧！

 

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當天光線特別耀眼，用餐前先繞了一圈走走參觀，範圍不小，仍有部份待建中，

洗手間改造的寬敞舒適，甚至貼心地增加尿布檯，營造出親子友善的空間。

2-3個入口目前仍未相通，餐廳由此進入。

從入口到室內環境，讓人有小小的驚喜感與雀躍感，被綠色植栽包圍著，既浪漫又有詩意，

一股渡假風的心情油然而升，彷彿嗅到青草與土壤的芬芳味，感覺與大自然如此靠近。

目前餐點選擇不多，但都是我個人挺愛的料理，要我多來幾次都不是問題。

不用餐，來喝下午茶也不錯，雙人套餐很誘人啊~~~

古早味控肉飯

在這樣類型的餐廳很難得推中式料理，看到控肉讓我眼睛發亮！

中式套餐的標配是紅茶/甜品/湯品及三樣小菜，看似價格稍高，不過餐後卻很滿足。

別小看這幾塊控肉，不鹹不膩，挺有水準的，連蘿蔔都美味，

把飯一塊兒吃完，差不多也飽了。

小菜清爽可口又營養，調味掌控的很不錯，讓套餐內容更加豐富。

以往我對南瓜湯的印象不是太好，不喜歡南瓜味，但這碗湯卻深得我心，

不僅沒有明顯的南瓜味，還將南瓜肉燉的超軟綿，一泯就化開，口感很棒，並保留了淡淡的風味。

不太甜的紅豆湯同樣讓我很滿意，是一道養生的甜湯。

香煎午仔魚

光看賣相便讓人垂涎三尺，端到面前時巴不得快速地的解決它！

鱈魚、鮭魚、鯖魚是餐桌上常出現的料理，午仔魚倒是非常少見，

雖然是小隻的午仔魚，但肉質鮮美，熟度剛剛好，表面恰恰的口感很涮嘴，一口接一口停不下來。

跳躍紫葡萄與百花蜂蜜醋都是氣泡飲，也是我們鮮少嚐試的飲品，

實際嚐過，不會太甜，也沒有多餘的添加，有解膩的作用，覺得很滿意。

在空間規劃的部份，除了2-4人的座位，另外還有8人以上的大圓桌，

多人聚會依舊以套餐方式供應，若想延長用餐時間，將每人消費提至600元即可不疾不徐地吃頓飯。

多人用餐區的環境風格截然不同，喝下午茶時坐這兒也很美。

既是餐廳也提供伴手禮，送禮自用二相宜。

選擇在北橫之驛替另一半慶生，無論是餐點還是環境都有90分以上，

心裡對下一場家庭慶生會己經有底，說不定能再來呢！

時間允許可順遊附近幾個景點，像是大溪老茶廠、富田花園農場….等，不妨來場一日小旅行😉

 

■ INFORMATION ■

0900AM – 1800PM

每週二公休

(03)387-3857

桃園市大溪區復興路一段896號

※ 備免費停車場




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魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

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魚兒，喜歡旅行、美食、攝影、交友。 工作十年後退出職場，缷下主管光環，捨去有薪階級，轉戰全職媽咪的角色，以全新角度出發，帶孩子走訪各地留下足跡；同年以部落格寫文，為2+1紀錄最美好的回憶；2017年4月「手牽手的幸福」親子旅遊書正式出版，繼續帶著明太子游向新「視」界！
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