台中日式湯咖哩「捲捲咖哩」限量玉子燒、漢堡排，咖哩免費續，還可外帶露營餐包！近台中捷運文心森林公園站

隱身於大樓一樓的捲捲咖哩餐廳，從文心森林公園捷運站走路10分鐘路程就可抵達。這間美味的台中日式咖哩店，有湯咖哩、每日限量漢堡排與蔬菜玉子燒，都是小朋友的最愛。最特別的是鳳梨果泥加入咖哩與漢堡排，為咖哩帶來一股小清流風味。小小店舖，超大方的店家，還提供免費續咖哩醬的服務，不擔心白飯吃完沒咖哩醬可加的問題！因店內位置較少，捲捲咖哩提供外帶優惠折扣20元，也為露營族提供咖哩餐包，讓人去露營也可以簡單料理。

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説說捲捲咖哩

捲捲咖哩由兩位大學相識的女生一起創業，因創業時兩人都是捲髮，所以取名為捲捲咖哩Curvy Curry，連LOGO也是兩人捲髮的頭像，整體空間與美食都是兩人精心研發設計， 所有食物都是自己從食物原型開始製作調配，細碎花椰菜與紅蘿蔔加入野菜玉子燒，鳳梨果泥加入漢堡排與咖哩，秋冬天氣適合吃的湯咖哩（這是我第一次在台中吃湯咖哩），咖哩美食吃美味也吃出健康，兩人用心創造出較不同的風味日式咖哩。

捲捲咖哩在哪裡？

捲捲咖哩從捷運文心森林公園站走路只要10分鐘，週末帶小孩去公園後可以來捲捲咖哩吃個美食。店面清新木頭帶來一股小清新，日式風格店面在住宅大樓格外顯眼，找不到只要認紅色頂棚與藍色帆布，就可到達捲捲咖哩。門前道路可停幾部機車。

捲捲咖哩用心製作附近停車場資訊供大家參考，附近就有三處停車場，步行到這也只要5-10分鐘，非常便利。

捲捲咖哩店內環境

捲捲咖哩外觀走一點小日式風格，門口上可愛風格的藍色門簾，寫著大大的四字，讓人一眼就能找到捲捲咖哩。地上鋪著滿滿日本不倒翁的可愛地墊，搭配一些簡單的綠色植物，增添許多生命力。

捲捲咖哩須知

在門口就能看見營業時間與本月公休時間，這裡禁菸、禁帶外食，只收現金不收信用卡。因店內座位有限，也歡迎大家外帶，外帶每份折扣20元喔～非常有良心的店家。

等待的朋友可拿起菜單先研究要吃哪道美食，捲捲咖哩主打渾厚的日系咖喱飯與香醇的野菜湯咖哩。現在捲捲咖哩也增加了LINE ，趕快加入好友就可以線上點餐瞜～可以為忙碌生活省去許多等待的時間。

捲捲咖哩提供咖喱飯與湯咖哩烏龍麵，秋冬涼爽的天氣適合來上一碗熱呼呼的湯咖哩，還有一些自製的私房小菜與手作甜點。所有美食都由兩位捲捲板娘自己從食物原型開始用心製作而成，讓大家吃得安心又健康。

捲捲咖哩店內環境

入口進來有張大大的吧檯櫃子，面向櫃子就有四個吧檯座位，這個位置就可以感覺到吧檯後方的捲捲板娘忙碌的聲音，也可以聞到濃濃的咖哩味，增加了享用美食的動力！

吧台牆面上也擺著許多捲捲咖哩每樣美味餐點的小照片，每一份的餐點都拍攝的很美麗，讓我們食指大動，胃口大開。

捲捲咖哩有個小書櫃，牆上設計造型的時鐘為這牆面增添不少色彩，牆面也貼著捲捲咖哩的LOGO，這兩位闆娘都是捲髮，非常可愛，Curvy就是彎曲（捲）的意思，剛好與Curry差一個英文字，英文名字取的非常好。

小小空間以淺灰色為基底搭配上許多紅綠色系的傢俱、裝飾點綴，這些都是兩位捲捲板娘自己設計規劃，簡約裡增添了彩色元氣，很清新也很可愛，穩定中帶著一些活潑。這裡座位擺放兩張四人桌，用餐桌子比較大一些，座位較舒適。

因店內空間有限，總共12個座位，而且捲捲咖哩不提供預先訂位，所以想吃咖哩的朋友只能儘早來店入座，否則就得排隊等候了。為了不喜歡等待的客人，貼心的捲捲咖哩就有提供外帶服務，每份餐點優惠20元喔～

這裡的水杯、辣椒、衛生紙採自助式，有個小自助區擺放所有物品，還有兩隻可愛的小鴨玩具，讓大家等待餐點時可以玩小鴨忘卻等待的時間，玩完記得要物歸原位喔～

入口一進來，與吧檯距離太近，所以就貼著一張「勿在此停留，很危險」的警語，想必是很多人排隊都卡在門口。吧台內可看見板娘正在烹煮美味的食物，所有的餐點都是現點現做，為大家送上最新鮮的美食。

捲捲咖哩人氣料理：

慢燉牛肋咖哩飯 手作豬肉漢堡排咖哩飯 雪花牛肉野菜湯咖哩。

如果有選擇障礙的人，選這前三名準沒錯！

捲捲咖哩將食材的產地都擺出來，米飯選擇台中霧峰益全香米，益全香米由台灣農業試驗所由日本引入稻種「絹光」與台灣本土品種「台稉四號」配種混合出的台農71號稻米。還特地把米袋貼出來，證明沒有欺騙行為，讓大家非常安心享用美食。

牆上掛著的不是畫，是捲捲咖哩採用的各種香料，讓大家清楚了解捲捲咖哩選用的香料與食材特色，小茴香就是去除異味的高手，自古以來用在治療腸胃疾病；小豆蔻是清新又溫暖的果香，可幫助腸胃蠕動，排除消化不良的問題；胡荽子是咖哩的好朋友，與其他香料的融合度100%。各式各樣的食材全都融合在咖哩裏。

捲捲咖哩菜單

捲捲咖哩提供兩種咖哩，分別為「日式咖哩飯」與「野菜湯咖哩」。日式咖哩口味較濃郁，有三種口味可選擇：「巧克力牛肉咖哩」、「豬肉漢堡排鳳梨咖哩」、「嫩豚香蕉咖哩」，三種口味各自為完全不同的煮法和風味。野菜湯咖哩源自日本北海道，使用咖哩辛香料與大量蔬菜熬製湯底，適合冬天暖暖喝湯咖哩，搭配主食有飯與烏龍麵可選擇。所有的咖哩都可加價加入炙燒起司，日式咖哩還可以加菜量。內用咖哩醬提供免費一次續加！除了咖哩之外，還提供私房小菜與飲料還有手工甜點，可以從正餐吃到下午茶。

內用事項

低消：13歲以上-$150或一份主食 / 6-12歲-$90或兩位一份主食

因餐廳空間有限，無提供兒童座椅

用餐時間：60分鐘

禁帶外食與飲料

內用請「入店登記」領號碼牌，人數到齊依序入座

空間小，請降低談話音量，共同維持良好用餐環境

要來吃的朋友請先確認一下內用事項，避免撲空或影響他人喔～

捲捲咖哩餐點

今天兩人從正餐、小菜到下午茶的飲料、甜點，整套吃飽吃滿，兩人吃的非常飽足非常快樂。捲捲咖哩不只提供咖哩飯、咖哩烏龍麵，還有自製的鳳梨冰茶與手洗愛玉，全部餐點都是自己自作，非常厲害！也吃出了一些媽媽的家庭味～

濃郁鮮蝦野菜湯咖哩烏龍麵 $268 雪花牛肉雙拼（隱藏版料理）

五隻大大新鮮蝦子外掛在碗外，湯咖哩選多種咖哩香料與大量蔬菜熬煮而成，配菜有自製糖心蛋、柴魚、玉米筍、洋蔥及菇類等隨季節變化之蔬菜。湯咖哩來自寒冷的北海道，不同於一般咖哩較濃稠，湯咖哩較偏向湯一樣口感，味道有一點點小辣，是整碗可喝完的咖哩。因湯咖哩是整碗溫熱的湯，上桌時柴魚還因熱氣而一直跳舞著。天氣冷喝上一碗湯咖哩就能補充滿滿的熱量，溫暖到你心底。

這次我選擇讚岐烏龍麵，湯就是要配麵嘛～烏龍麵口感非常Ｑ彈，嚼勁中帶著烏龍麵的鮮味。蔬菜有絲瓜，第一次看見絲瓜在咖哩裡頭，口味意外的不錯！鮮蝦湯咖哩還有隱藏版，可向板娘加價加碼雪花牛肉，這樣就成了海陸雙拼的湯咖哩，非常獨樹一幟，就像媽媽一樣會創造出特別的料理。

手作豬肉漢堡排加炙燒起司咖哩飯 $190+30

日式濃郁咖哩有三種選項，今天吃豬肉漢堡排，咖哩味道有清甜果香與微微白酒香，口感較厚實，配菜也是溏心蛋、花椰菜、木耳與玉米筍，蔬菜會依各季節盛產蔬菜變化。滿滿咖哩覆蓋著霧峰白亮亮的益全香米，還有滿滿的炙燒起司，整盤豐富且口味濃厚。

豬肉漢堡排現煎需要15分鐘，需要等待一會兒，漢堡排加入了一些鳳梨果泥，所以可以吃到微微的鳳梨香氣，非常特別與健康的漢堡排。

整盤炙燒起司可以吃到牽絲的兩種口味起司，為這盤咖哩增加了另一種口感與風味。這一盤給小朋友應該會全部吃光光吧？哈。對了，還可以免費續咖哩喔～

漢堡排、新鮮蔬果與自製的溏心蛋擺盤在益全香米上，淋上濃稠的日式咖哩，再撒上非常多兩種起司，最後炙燒起司，就完成了日式咖哩飯。這一盤咖哩非常不簡單。

日式野菜玉子燒（不定時供應） $68

野菜玉子燒超級好吃！一點都吃不到蔬菜紅蘿蔔與花椰菜的味道！就跟日本的玉子燒一樣，甜甜的厚厚的蛋。有蛋有蔬菜非常健康，而且紅配綠配黃，顏色超級可愛的～推薦家裡大小朋友都來點這道玉子燒，大人吃的開心，小朋友吃光光也吃得到蔬菜，闔家歡樂。

限量的玉子燒製作過程非常耗時，需要先將花椰菜與紅蘿蔔切的非常細碎，再加入蛋液裡，接著需要淋一層-捲起-淋一層-捲起-淋一層-捲起，總共要三次的來回烹煮，才有這麼厚厚的玉子燒啊。非常耗時間，所以玉子燒可是限量的喔。

手工秘漬柚香蘿蔔 $40

秘漬柚香蘿蔔選用大根蘿蔔醃漬而成，甜甜的味道就像媽媽醃的涼拌小菜，最特別的是捲捲咖哩加了柚子進去醃漬，更鮮甜也增加了柚子香氣，多一層次的風味。讓這道簡單平凡的醃蘿蔔升等為高級小菜。

捲捲香醇紅茶（冰） $35 、 特調純釀鳳梨冰茶（冰）$55

飲料我們各自點了捲捲紅茶與特調純釀鳳梨冰茶，選這兩杯飲料希望能中和一些咖哩濃郁的味道，一紅一黃顏色鮮豔，鳳梨冰茶的杯子還選用古典風格的玻璃杯，增加了更想喝鳳梨冰茶的慾望。

紅茶與外頭飲料店的紅茶味道不同，味道不會太苦澀，也不會太甜，味道適中，這裡的紅茶我覺得很養生。鳳梨冰茶底部沈澱著捲捲咖哩自己從鳳梨水果製作而成的鳳梨果泥（鳳梨果泥也有加在漢堡排裡），冰茶味道清甜，鳳梨果泥微甜，所以要喝的時候記得先攪拌，這樣每口才會喝到鳳梨果泥，味道才不會太淡。

喜歡豐富口感 $109 （蜂蜜脆片奶酪、捲捲紅茶)

奶酪也是捲捲咖哩使用牛奶真材實料自製，所以牛奶味道非常濃厚，奶酪也是非常厚實軟Ｑ，撒上脆片與蔓越莓果乾，脆片本身就有點甜味，蔓越莓乾味道微酸，再淋上蜂蜜（是真的蜜蜂的蜂蜜，不是假甜的那種蜂蜜），多層次的口感，給他五顆星！

酸甜滋味首選 $79 （酸甜愛玉檸檬、捲捲紅茶）

愛玉可是捲捲咖哩自己手洗愛玉籽，經過時間凝結而成的手洗愛玉，所以可以看見愛玉微小顆粒，口感與外面飲料店的愛玉截然不同，手洗愛玉的口感較Q彈，而且有一種特殊的愛玉香氣。我們都讚不絕口。

捲捲咖哩料理包

捲捲咖哩除了店內內用、外帶、外送之外，還為大家推出咖哩冷凍料理包與冷藏私房小菜可購買。一吃成主顧的朋友可以購買冷凍包回家加熱吃，像我這種住套房的朋友就能自行煮個白飯，再用電鍋加熱咖哩，就成了咖喱飯，簡單的一餐就完成了！超級方便！

預訂方式：

電話訂購/FB．IG私訊/店面訂購

為提供最佳品質，商品接單訂製，需等候3-5個工作天

取貨方式：店面自取/宅配到府/超商7-11店到店（運費另計）

咖哩滿20包，運費優惠半價！滿25包就免運費！

露營的朋友如果不想花太多時間準備食材，也不想吃的太簡單（如吃泡麵），找捲捲咖哩就對了！捲捲咖哩幫你完成料理頂級享受，咖哩料理包就是最佳選擇，超級方便的咖喱飯輕易完成！

連小菜都有了，整罐柚香蘿蔔一起帶上山，相信大家吃完都會稱讚你！柚香蘿蔔小罐180ml-$89/大罐320ml-$150。這款小菜可視回購率第一名的超人氣商品，帶回家後冷藏即可喔～

於是我們就自己購買了嫩豚咖哩料理包（$369/3入）與柚香蘿蔔（小罐180ml-$89）回家，捲捲咖哩還非常用心地寫上食用期限，通常建議製造後1.5個月內食用完畢。對我這位上班族而言，煮飯變得很方便，而且一餐就一包，也不用擔心去市場買菜回家煮了一鍋咖哩卻吃了1個月吃不完。推薦捲捲咖哩料理包給大家！因捲捲咖哩為了保持料理包的新鮮度，全是現點現做，冷凍咖哩包及柚香蘿蔔記得要提前3-5天預訂喔～現場沒有現貨！

捲捲咖哩Curvy Curry 食後食記

捲捲咖哩就像一個溫暖的家，貼心至極的為你製作營養滿分的餐點，光是咖喱就有4種風味，有巧克力偏苦的牛肋咖哩、添加鳳梨果泥清甜的豬肉漢堡排咖哩，還有香蕉果泥圓潤口感的嫩豚咖哩，更在秋天這時推出了湯咖哩。麻雀雖小五臟俱全，這是捲捲咖哩兩位貼心老闆娘滿滿的用心，不同於一般只是加蘋果，捲捲咖哩創新將鳳梨與香蕉加入咖哩，每道咖哩都很美味。推薦愛露營的朋友來這外帶咖哩料理包上山煮咖哩飯喔～

捲捲咖哩Curvy Curry 店家資訊

地址：408台中市南屯區大進街71號（看地圖）

電話：04-24710982

營業時間：11：30-15：00、17:30-21:00

公休日：每週三+不定時公休（依粉專公告）

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Uber eats：

《此文為廠商邀約，內容為實際心得》

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