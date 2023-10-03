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CAFE!N 硬咖啡濾掛咖啡 熱銷推薦的全明星濾掛咖啡禮盒 三種風味一次滿足 年節伴手禮推薦 - Maji食尚旅圖

2023-10-03 17:56:15 Christine Chang 人氣：110
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窩客好文

Christine Chang

發表篇數：162篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：CAFE!N 硬咖啡 民權店
phone02-2593-6283
place台北市中山區中山北路二段171號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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第一次相遇「CAFE!N 硬咖啡」在去年，當時這個品牌聯名 LINE FRIENDS 推出濾掛咖啡禮盒。可愛的外盒包裝吸引我加入會員買了好幾盒濾掛咖啡，今年的生日會員回饋，讓我有機會造訪不一樣景觀的 CAFE!N 硬咖啡 民權店。並帶回濾掛咖啡禮盒伴手禮，自用和分享好友一起品味咖啡的樂趣，讓幸福的時光成為生活日常。

關於 CAFE!N 硬咖啡

2018年創立的「CAFE!N 硬咖啡」是個全新時髦與潮流並進的咖啡連鎖品牌。「CAFE!N 硬咖啡」其命名來自有咖啡王國之稱的母企業-源友企業。擁有近40年的咖啡烘豆場。台灣每4杯咖啡就有一杯出自於它。「CAFE!N 硬咖啡」標榜把關的咖啡豆是優質首選，擁有最高品質的原料來源，讓消費者享受平價高品質的產品，展現其「硬」實力。

濾掛咖啡的好處

咖啡是全球最受歡迎的飲料之一。以它獨特的醇香味道和咖啡因喚醒身體和大腦，讓我們精神抖擻充滿活力迎接每天繁忙的日常。

因為一個人喝咖啡，自己在家手沖是不特別講究複雜器具。只要準備個手沖壺、咖啡杯、熱水，當然最重要的就是濾掛咖啡。就能滿足每天必需的儀式感。方便攜帶，不需要繁複手法。隨時隨地想喝就喝。只要三分鐘魔法般的咖啡香氣瀰漫繚繞在空氣中，品嘗一杯香醇美味的咖啡就能讓治癒人心和幸福的滿足感。

「CAFE!N 硬咖啡」 的冠軍咖啡、莊園咖啡、耶加雪菲 G1 是該品牌最受歡迎的風味濾掛咖啡。對於喜歡喝濾掛咖啡和分享的我來說，單獨個別購買不是很划算。比較推薦購買超值實惠的禮盒。餽贈自用兩相宜，濾掛咖啡禮盒也是年節送禮的最佳伴手禮。

CAFE!N 硬咖啡購買通路

現在新朋友加入會員，送200元折價券。消費累積點數換贈品，真的優惠多多。商品的消費購買通路兩種方式，門市據點  、線上訂購 Line APP

CAFE!N 全明星濾掛咖啡禮盒

「CAFE!N 硬咖啡」的全明星濾掛咖啡禮盒，經典三種風味一次到位。冠軍咖啡10 入、莊園咖啡 5 入、耶加雪菲 G1 5入。原價 725 元 優惠價 600元。平價且高CP值。

其中兩款掛耳包咖啡是CAFE!N 硬咖啡冠軍杯測師精心設計指定的咖啡豆，讓消費者享受品味好咖啡。

全明星濾掛咖啡禮盒裡的三款招牌濾掛咖啡，烘焙度、產地、風味、處理法等地詳細描述說明圖。讓消費著可以一目了然選擇自己喜愛的品項。

 

營業資訊、商品內容價格變動調整請依店家官網或現場公布為主※

圖片取自「CAFE!N 硬咖啡」官網

濾掛咖啡沖泡技巧分享

濾掛式咖啡如何沖出好味道，簡單四步驟三分鐘輕鬆玩沖煮濾掛咖啡技巧分享：

STEP 1  輕抖咖啡粉至濾袋包的虛線下方，再沿著虛線標示處撕開封口。

STEP 2 選擇耐高溫的有高度的杯子先行預熱溫杯，讓沖泡的咖啡不會降溫太快，保留更多的香氣。再將濾掛咖啡的兩側掛耳紙片夾掛在杯緣上。

STEP 3 使用溫度約 90 ± 2℃ 的熱水 150ml-180ml 以穩定繞圈方式分 2 – 3 次注入杯中。第一次注水 時先將咖啡粉浸濕並先閒置約30秒後，在緩慢注入剩餘的熱水。(注水時請避免咖啡粉溢出）

STEP 4 注水完成後，取下濾袋即可享受一杯美味的咖啡。(風味的濃淡可依個人適度調整)

完成做對撕、掛、沖、取這四個完美步驟，就能好好享受品味咖啡的美好時光。

冠軍咖啡 ( 10入/ 盒 260 元)

冠軍單品濾掛咖啡包的選用來自位居世界第三的咖啡豆生產國-哥倫比亞，採用水洗法中深烘焙。明顯的花果香氣，明亮均衡的溫和風味，尾韻帶點獨特的焦香味。適合不喜歡果酸風味的朋友品嘗，屬於老少咸宜的風味口感。

品嘗冠軍單品咖啡搭配著在CAFE!N 硬咖啡 民權店購買的鬆脆紮實口的奶油酥餅狗狗造型DOGG!E 脆餅，在軟綿綿的咖啡香氣裡，享受著愜意的下午茶時光。

莊園咖啡 (  10入/盒 360元)

莊園濾掛咖啡包的選用來精品咖啡備受推崇的衣索比亞咖啡豆。採用日曬法中淺焙。優雅迷人的果酸和花香，縈繞在口中的熱帶水果、紅酒和莓果風味不時在交織跳躍著，層次變化豐富的自然醇味。燦亮清爽的香醇咖啡，搭配著紮實飽滿的無花果麵包開啟了美好的早晨。咖啡真的是不可或缺的喚醒原動力。

耶加雪菲 G1 (  10入/盒 420元)

耶加雪菲 G1 來自衣索比亞耶加雪菲城鎮的咖啡豆，採用日曬法中淺焙。保留了自然咖啡的醇厚感。

耶加雪菲 G1 一直是喜歡的咖啡味道。帶有水果酸甜的清澈感，具有耶加雪菲經典的柑橘風味，微酸至甜再到餘韻回甘的茶感在口中迴繞，口感清新滑順、層次豐富的口感。彷彿在喝一杯柔潤怡人的水果茶。感受好咖啡的魅力，就從耶加雪菲 G1 開始吧!

延伸閱讀 : CAFE!N 硬咖啡民權店 悠然享受咖啡與城市風景的不限時咖啡廳

 

 

 



#CAFE!N 硬咖啡
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