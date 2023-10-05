【美食】「OMG菠蘿包」菠蘿包、菠蘿油，大安區菠蘿麵包推薦、永康街美食推薦、永康街下午茶推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「OMG菠蘿包」 (造訪日期 : 2023/07)
「OMG菠蘿包」菠蘿包、菠蘿油
大安區菠蘿麵包推薦、永康街美食推薦、永康街下午茶推薦
OMG菠蘿包
地址 : 台北市大安區永康街14巷4號
電話 : (02)3343-3167
時間 : 週一至週日 11:30~19:30
永康街是美食薈萃的一級戰區，不論是台灣小吃或者異國美食應有盡有，是許多台灣人及海外遊客想吃點特別的一定會來的區域。本次團子來到永康街「永康公園」附近的「OMG菠蘿包」品嚐美味的下午茶。「OMG菠蘿包」主要販售港式的菠蘿包，菠蘿包有多種口味可供選擇，還有許多充滿港式風格的特色飲品。店家可從捷運東門站5號出口，步行約5分鐘即可抵達，交通很便利，很適合來永康街用餐逛街完後，品嚐下午茶和來點甜點的好所在。
「OMG菠蘿包」菠蘿包使用奶油取代傳統豬油，為純手作天然的，蛋奶素也可享用，不添加任何化學劑和防腐劑，每天現烤直送，總共有5種口味，每個都圓圓胖胖的，飽滿又渾圓，每30分鐘會出爐一次，不論是任何時刻來購買都能吃到熱騰騰的菠蘿包，兼顧健康與美味。
店家共有兩層樓，裝潢以活潑的紅白色調為基色，並處處妝點綠色植栽，造型時尚簡約，一樓為單人的高腳吧檯座位，二樓為多人聚餐的兩人、四人座位，開幕不久已成為許多網美、網帥拍照打卡的熱門網紅餐廳。
菠蘿包可以直接單吃，也可選擇加入一大片鹹奶油的菠蘿油，展現道地的港式風味，我們每一種口味都點一個來吃看看，再搭配特色飲品，接下來就一一品嚐吧！
菠蘿包
「菠蘿包」外層烤至金黃色，呈現美麗的網狀格紋，香脆可口，品嚐時可以感受到麵包內部的鬆軟口感，彈性十足，值得細細品味。
原味菠蘿油
「原味菠蘿油」在原味菠蘿包內加入鹹奶油，鹹奶油會隨著菠蘿包的熱度微微化開，一口咬下時菠蘿包和豐潤的奶油內餡融合得恰如其分，甜鹹交錯，奶香味十足，帶來一種滑嫩的層次口感，吃過立刻讓我念念不忘，也是店家銷售熱門的必吃單品。
紫薯菠蘿油
「紫薯菠蘿油」呈現高雅美麗的紫羅蘭色，外層酥皮帶有淡淡的甜味，口感細膩香糯，兼具美觀又美味的雙重口感。
咖啡菠蘿油
「咖啡菠蘿油」咖啡的香氣與菠蘿包結合得恰到好處，帶點淡淡的微苦味道，濃郁香醇，不論是配咖啡或喝茶都非常適合。
抹茶菠蘿油
「抹茶菠蘿油」呈現清新的淡綠色，入口後抹茶香味瀰漫口中，鹹奶油更顯提味，一口咬下在嘴中交織出豐富口感，鹹甜苦味多種感受一次滿足，讓抹茶控的友人驚喜連連，立馬再外帶幾個回家品嚐。
巧克力菠蘿油
「巧克力菠蘿油」店家嚴選巧克力製作而成，香香甜甜，越嚼越香，不論是大人小孩都會喜歡的口味。
水果茶 (H) \ 拿鐵 (H)
「水果茶」使用茶包現泡，裡面會有一個茶包，酸酸甜甜的，喝完後也可再請店家回沖，風味不減。「拿鐵」濃郁香醇，奶泡很綿密，搭配菠蘿包或是甜點都非常適合。
港式奶茶 (I) \ 鴛鴦奶茶 (I)
除了基本飲品，店家也有販售多種港式特色飲品，「港式奶茶」茶香特別濃郁，絲滑順口。「鴛鴦奶茶」結合咖啡和奶茶的風味，苦中帶甘，完美展現地道的港式茶餐廳風味。
整體而言，團子覺得「OMG菠蘿包」是很適合個人休憩、三五好友品嚐甜點聊天的好地方，店家空間很大，來永康街用餐或逛街完後，不妨來此坐坐，菠蘿包每30分鐘現烤出爐，新鮮及美味都吃得到，除了內用，也可買回去當隔天的早餐、或是下午茶做為甜點都是美味的好選擇，即日起買五送一、生日活動（套餐送麵包）、7月8月暑期學生出示ID買1送1（限購1顆）、父親節活動（飲料搭麵包88元）。店家也接受大量訂單，很適合辦公室或是機關團體團購喔！
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