【美食】「OMG菠蘿包」菠蘿包、菠蘿油，大安區菠蘿麵包推薦、永康街美食推薦、永康街下午茶推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「OMG菠蘿包」 (造訪日期 : 2023/07)



「OMG菠蘿包」菠蘿包、菠蘿油

大安區菠蘿麵包推薦、永康街美食推薦、永康街下午茶推薦







OMG菠蘿包



地址 : 台北市大安區永康街14巷4號

電話 : (02)3343-3167

時間 : 週一至週日 11:30~19:30



永康街是美食薈萃的一級戰區，不論是台灣小吃或者異國美食應有盡有，是許多台灣人及海外遊客想吃點特別的一定會來的區域。本次團子來到永康街「永康公園」附近的「OMG菠蘿包」品嚐美味的下午茶。「OMG菠蘿包」主要販售港式的菠蘿包，菠蘿包有多種口味可供選擇，還有許多充滿港式風格的特色飲品。店家可從捷運東門站5號出口，步行約5分鐘即可抵達，交通很便利，很適合來永康街用餐逛街完後，品嚐下午茶和來點甜點的好所在。

「OMG菠蘿包」菠蘿包使用奶油取代傳統豬油，為純手作天然的，蛋奶素也可享用，不添加任何化學劑和防腐劑，每天現烤直送，總共有5種口味，每個都圓圓胖胖的，飽滿又渾圓，每30分鐘會出爐一次，不論是任何時刻來購買都能吃到熱騰騰的菠蘿包，兼顧健康與美味。

店家共有兩層樓，裝潢以活潑的紅白色調為基色，並處處妝點綠色植栽，造型時尚簡約，一樓為單人的高腳吧檯座位，二樓為多人聚餐的兩人、四人座位，開幕不久已成為許多網美、網帥拍照打卡的熱門網紅餐廳。

菠蘿包可以直接單吃，也可選擇加入一大片鹹奶油的菠蘿油，展現道地的港式風味，我們每一種口味都點一個來吃看看，再搭配特色飲品，接下來就一一品嚐吧！

菠蘿包

「菠蘿包」外層烤至金黃色，呈現美麗的網狀格紋，香脆可口，品嚐時可以感受到麵包內部的鬆軟口感，彈性十足，值得細細品味。

原味菠蘿油

「原味菠蘿油」在原味菠蘿包內加入鹹奶油，鹹奶油會隨著菠蘿包的熱度微微化開，一口咬下時菠蘿包和豐潤的奶油內餡融合得恰如其分，甜鹹交錯，奶香味十足，帶來一種滑嫩的層次口感，吃過立刻讓我念念不忘，也是店家銷售熱門的必吃單品。

紫薯菠蘿油