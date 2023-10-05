[大直美食] 點水樓大直店 七色小籠包 江浙菜系中式料理 台北包廂餐廳 #中山區劍南路美食 @蛋寶趴趴go

台北中式料理 大直美食
【點水樓(大直店)】
菜品份量分為：大中小/袖珍版，
東西精緻不馬虎，
2人用餐也方便點菜！
環境整潔、座位寬敞、
交通方便、停車也方便！
#大直劍南路站美食
【點水樓 大直店】
- 地址：台北市中山區樂群三路299號3-5樓
- 捷運：劍南路站3號出口，步行10分鐘
- 電話：02-85098080
- 營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00
- 官網：點水樓
- 訂位：點水樓 訂位
【點水樓】
2005年9月，南僑集團所打造的點水樓開始營業，
主打江南料理、點心，菜系遼闊又精緻，
包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚。
目前已有多家分店。
南京店、懷寧店的空間尤其值得稱道，
名家書畫、骨董藝品、木雕窗花和室內裝潢造景，都頗有品味。
點水樓的佳餚出奇地多，除了大菜，點心類也很可口。
其小籠包號稱「提起像透明燈籠，放下如百摺菊花」，
放眼天下，也唯鼎泰豐所製足堪匹敵。
(以上擷取自點水樓官網)
【點水樓菜單】
可單點，也有套餐、包廂桌菜。
菜色聚多，建議參考「老饕排行榜」。
餐點份量：大/中/小/袖珍 可選，
人數少也方便點菜很貼心！
✔️需加收10%服務費。
▶️(點水樓菜單)
【香片】
【七彩小籠包】$380
天然蔬果原汁「七彩小籠包」，
原味小籠包、九層塔、絲瓜、蟹黃、XO醬、松露、黑蒜、
肉汁稍少，外皮不如鼎泰豐細緻，
內餡以花式取巧，絲瓜味道清爽迷人，
其他食材口味也還行。
【生抽牛小排】$630
上菜後服務員會幫忙分切，
牛小排香氣四溢、軟嫩入味，
食材用料相當好！👍
【龍井蝦仁】$510
乾隆爺都愛吃的龍井蝦仁是浙江名菜，
濃厚的茶香味，彷彿吃到春天的味道~
但我吃過最好吃的龍井蝦仁在夜上海，
【翡翠海鮮羹】$420
營養豐富，喝了身心舒暢~！
【蟹粉豆腐煲】$440
上桌時熱氣騰騰勾人食慾，
有著獨特的醇香和豆腐的鮮嫩，
沒點碗白飯來配太可惜了！
【清炒西蘭花】
又脆又綠，青脆入味~
【紅棗桂圓銀耳湯】$130
【赤豆鬆糕】$110
令人回味的古早味甜點，
鬆軟香甜，建議趁熱吃！
【冰美式】
中餐廳裡居然有冰美式，很可以！👍
《蛋寶543》
【點水樓(大直店)】
菜色眾多，想吃什麼都可以在這裡得到滿足！
大概要來50次才吃得完吧！
好在可袖珍版點餐，2人也容易點餐，
但還有許多江浙菜系的料理、
火焰烤鴨還沒機會吃到，
但上菜蠻快的，服務員也很親切，
再訪意願4顆星⭐️
推薦給大家~~！❤️
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