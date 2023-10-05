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[大直美食] 點水樓大直店 七色小籠包 江浙菜系中式料理 台北包廂餐廳 #中山區劍南路美食 @蛋寶趴趴go

2023-10-05 19:02:13 蛋寶趴趴go 人氣：102
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：763篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：點水樓大直店
phone02-8509-8080
place台北市中山區樂群三路299號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北中式料理 大直美食

點水樓(大直店)】

菜品份量分為：大中小/袖珍版，

東西精緻不馬虎，

2人用餐也方便點菜！

環境整潔、座位寬敞、

交通方便、停車也方便！

#大直劍南路站美食

 

點水樓 大直店

  • 地址台北市中山區樂群三路299號3-5樓
  • 捷運：劍南路站3號出口，步行10分鐘
  • 電話：02-85098080
  • 營業時間：11:00-14:00、17:30-21:00
  • 官網：點水樓
  • 訂位：點水樓 訂位

 

點水樓

2005年9月，南僑集團所打造的點水樓開始營業，

主打江南料理、點心，菜系遼闊又精緻，

包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚。

目前已有多家分店。

南京店、懷寧店的空間尤其值得稱道，

名家書畫、骨董藝品、木雕窗花和室內裝潢造景，都頗有品味。

點水樓的佳餚出奇地多，除了大菜，點心類也很可口。

其小籠包號稱「提起像透明燈籠，放下如百摺菊花」，

放眼天下，也唯鼎泰豐所製足堪匹敵。 

(以上擷取自點水樓官網)

 

點水樓菜單

可單點，也有套餐、包廂桌菜。

菜色聚多，建議參考「老饕排行榜」。

餐點份量：大/中/小/袖珍 可選，

人數少也方便點菜很貼心！

✔️需加收10%服務費。

▶️(點水樓菜單)

 

【香片】

 

【七彩小籠包】$380

天然蔬果原汁「七彩小籠包」，

原味小籠包、九層塔、絲瓜、蟹黃、XO醬、松露、黑蒜、

肉汁稍少，外皮不如鼎泰豐細緻，

內餡以花式取巧，絲瓜味道清爽迷人，

其他食材口味也還行。

 

【生抽牛小排】$630

上菜後服務員會幫忙分切，

牛小排香氣四溢、軟嫩入味，

食材用料相當好！👍

 

【龍井蝦仁】$510

乾隆爺都愛吃的龍井蝦仁是浙江名菜，

濃厚的茶香味，彷彿吃到春天的味道~

但我吃過最好吃的龍井蝦仁在夜上海，

▶️ [信義區美食] 夜上海 經典上海菜 

 

【翡翠海鮮羹】$420

營養豐富，喝了身心舒暢~！

 

【蟹粉豆腐煲】$440

上桌時熱氣騰騰勾人食慾，

有著獨特的醇香和豆腐的鮮嫩，

沒點碗白飯來配太可惜了！

 

【清炒西蘭花】

又脆又綠，青脆入味~

 

【紅棗桂圓銀耳湯】$130

 

【赤豆鬆糕】$110

令人回味的古早味甜點，

鬆軟香甜，建議趁熱吃！

 

【冰美式】

中餐廳裡居然有冰美式，很可以！👍

 

蛋寶543》

點水樓(大直店)

菜色眾多，想吃什麼都可以在這裡得到滿足！

大概要來50次才吃得完吧！

好在可袖珍版點餐，2人也容易點餐，

但還有許多江浙菜系的料理、

火焰烤鴨還沒機會吃到，

但上菜蠻快的，服務員也很親切，

再訪意願4顆星⭐️

推薦給大家~~！❤️

 

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 IG：egg_papago

 

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