小朋友最愛的太空船牛排來囉！
這家位於竹北文義街的靚牛排，前身是王Ｘ牛排，雖然改名了，不過依舊由原班人馬為大家服務，品質也不變，自助吧選擇性則變的更豐富了
店家最大的特色是使用太空船送餐，店員與客人不會直接接觸，用餐起來更安心，所以在疫情期間很受歡迎
不只有平價牛排，還有老饕牛排可以選擇，滿足大家的需求~
來到這邊小朋友最開心的是可以在銀河系下看著太空船穿梭，還能跟太空人來個近距離接觸呢！
快跟著小米一起去看看吧
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👉靚牛排-竹北太空科技店位置及停車方式
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靚牛排位於文義街與吳濁流路交叉口，開車的朋友可以把車停在瓦城旁的停車場，再走路過來不用5分鐘
店門口科技感十足，就像來到太空基地一樣。
👉靚牛排-竹北太空科技店環境介紹
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店內銀白色的裝潢與太空人的裝飾，科技感十足，讓人彷彿置身太空船內
店家還貼心設置打卡牆，有許多手拿牌可以讓大家拍照打卡使用喔
之前還遇到粉絲呢，他們也是小朋友吵著要來看太空船來的XD
抬頭一望還有美麗的銀河系，加上藍色系燈光投射，用餐氛圍相當特別
小彤站的地方可是拍IG照的最佳位置喔
自助吧全新升級！除了原有的飲品、爆米花、玉米濃湯以外，還有霜淇淋機
享用平價牛排還能吃到霜淇淋，還挺不錯的~
霜淇淋每天提供的口味都不太一樣，今天是法式香草口味。
店家使用純牛奶等天然食材製作霜淇淋，從這點就看得出來店家的用心
霜淇淋奶香濃郁、口感綿密，因為沒有多餘的添加物，所以較快融化~
店家也有提供烤土司，可以讓大家搭配玉米濃湯一起享用
有香蒜和乳酪兩種不同的口味，而且老闆娘很貼心，都幫大家抹好醬了，放進烤箱烤3分鐘就可以吃囉
個人偏愛重口味的香蒜，小彤比較喜歡鹹甜的乳酪，就看個人喜好啦~
吃吐司當然要搭配玉米濃湯啦！
玉米濃湯採自助式，老闆娘使用牛奶、玉米、培根等食材熬煮而成，不是用粉泡的喔~
不過因為人潮眾多，湯喝完的話可以提醒店家補湯，店家補湯速度挺快的
可以自行加入黑胡椒搭配喔。
👉靚牛排-竹北太空科技店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
餐點有平價牛排和老饕級享受的牛排，價位從220到560元任君選擇
想要吃老饕級牛排的朋友，小米推薦老饕級菲力，口感軟嫩有濃郁肉甜味，油脂不多，適合女士及老饕們來享用~
👉靚牛排-竹北太空科技店用餐心得分享
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點餐完後，就可以期待太空船送餐囉
太空船到達後，艙門會打開，上頭會有菜名。
確認餐點無誤，太空船沒有送錯桌後就可以拿下來享用囉
太空船送餐真的非常特別，又有新鮮感，小朋友特別喜歡
之前熊寶哥的女兒又醬還吵著要來用餐呢 XD
小朋友都爭相要跟太空船拍照呢～ 辛苦爸媽們了XD
每天晚間7:00-7:30，太空人會現身一次跟小朋友互動，其他時段則不定時現身喔
廣宇兩個超Q的女兒很開心，很興奮地跟太空人拍照互動呢
取餐的時候記得要連同金屬盤也一起拿下來，只拿木盤的話，比較容易會被燙到喔
來開動吧！
今天跟小彤、廣宇一家人來太空船裡享用牛排，廣宇的女兒真的樂翻了
厚切沙朗牛排(250元)是小資族首選，加點深海魷魚(120元)只要370元，就可以吃超飽的
厚切沙朗表現挺不錯的，肉質挺嫩的，小米喜歡吃生一點，所以點了5分熟，不敢吃太生的話，建議可以點7分熟
醬料小米選的是磨菇醬，帶蘑菇的香氣和甜味，很適合小朋友食用。
深海魷魚挺鮮甜的，有彈牙的口感
麵條吸附蘑菇醬，是小朋友最愛的口味~
小米分享老饕吃法，吃平價牛排加上番茄醬才是獨門美味喔 XD
骰子沙朗牛(290元)是懶人必點，沙朗牛切成好入口的大小，很方便食用。
櫥櫃內有兒童餐具可以自行取用。
不吃牛的朋友可以點松阪豬+雞腿排(380元)雙拼組合，不吃鐵板麵的話可以換蛋
松阪豬有香料醃漬入味，脆度的口感，加上肉甜味還挺不錯的，適合不吃牛的朋友
雞腿排不淋醬的話，外皮口感比較酥脆，淋醬後會是比較軟酥的口感~
雞腿排已經去骨了，對小朋友或長輩食用上來說很方便
老饕級菲力(460元)是高單價的選擇，也是店家的招牌之一
菲力是牛肉最好的部位，建議可以點5分熟，吃起來不僅軟嫩，肉甜味也很濃郁
黑胡椒醬屬於嗆辣的口味，比較適合大人享用喔，小朋友建議可以點蘑菇醬，兩種都喜歡的話還可以點綜合醬~
香煎牛小排(560元)也是高單價的選擇，熟度建議7分熟比較剛好，太生的話中間的筋會比較難咬。
口感帶有嚼勁，會越嚼越甜喔
帶小朋友來當然要點上炸物拼盤(150元)。
除了金黃酥脆的炸薯條以外，雞塊使用的是跟麥當勞同個供貨商紅龍，所以小朋友一定會很喜歡
飯後甜點來個爆米花和冰淇淋做個完美的ending
爆米花甜甜的挺不錯吃的。
以上是我們的心得分享，靚牛排改名後，品質不變，自助吧全新升級了
用太空船送餐相當新奇，深受小朋友喜歡，快帶著孩子們過來用餐吧！
👉靚牛排-竹北太空科技店營業時間地址
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🌟店家資訊：靚牛排-竹北太空科技店
🏠地址：新竹縣竹北市文義街292號
☎電話：035586676
⏰營業時間：11:00–14:00,17:00–21:00 (周一公休)
粉絲團：靚牛排 竹北太空科技店
➡️現金交易/6歲以上酌收清潔費80元(加點區可抵清潔費)
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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