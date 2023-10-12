愛吃蚵仔煎的朋友，這間位在西區的哩賀蚵仔煎你一定要筆記！不只料多實在，還是脆皮口感，重點是～他會勘西！沒吃過會勘西的蚵仔煎吧，快來哩賀蚵仔煎嚐嚐咬下去會卡滋又會勘西的脆皮起司蚵仔煎，除了招牌蚵仔煎，還有超多料的赤肉羹、銷魂魯肉飯及暖呼呼的麻油雞湯也是人氣必點

哩賀蚵仔煎位置

哩賀蚵仔煎位在台中西區太原路上，靠近忠義街，距離台中廣三SOGO、金典綠園道、自然科學博物館、勤美綠園道不遠，斜對面就有收費停車場

哩賀蚵仔煎環境

店裡頭雖然沒有華麗的裝潢及擺飾，卻充滿濃厚的人情味，裝潢布置溫馨可愛，給人一種放鬆又自在的氛圍，老闆及老闆娘人也相當熱情，店裡頭還有可愛的小幫手們

哩賀蚵仔煎菜單

哩賀蚵仔煎賣的品項還不少，除了招牌脆皮煎系列，還有羹類、麵食、炒泡麵、飯食、水餃、麻油雞、湯品及各式小菜等

脆皮三鮮煎 95元 加起司 20元

想要一次吃到多種海鮮，點這道脆皮三鮮煎就對啦，裡頭包含蚵仔、花枝及蝦仁，糖糖還額外添加了份起司，哩賀蚵仔煎的煎類最大特色就是他是脆皮的，瞧瞧這如雪花般的脆皮模樣，就算冷掉一樣會卡滋

哩賀蚵仔煎的脆皮三鮮煎不只口感超酥脆，裡頭添加的起司還是會勘西的乳酪絲而不是芝士片，多了起司鹹香層次更豐富，裡頭的海鮮也相當新鮮，花枝彈牙脆口，蝦仁肥美鮮甜，蚵仔更是飽滿多汁，搭配店家特製的醬料，微辣微甜的滋味讓人越吃越涮嘴

赤肉羹麵 75元

這碗赤肉羹麵一上桌也是驚艷全場，這份量應該可以讓糖糖飽兩餐，老闆給料完全不手軟，裡頭添加了木耳絲、紅蘿蔔、香菇、高麗菜、蛋及赤肉羹，湯頭是會勾芡的，喝起來尾韻帶點淡淡甜味，裡頭的赤肉是老闆每天至市場採買溫體豬里肌，自己手工挑筋醃製，肉質軟嫩不柴，主食可以選擇黃麵、米粉或米飯

干貝三鮮炒泡麵 140元

愛吃炒泡麵的朋友，在哩賀蚵仔煎也吃得到，一樣超大一盤，料多實在，裡頭有花枝、蚵仔、蝦仁、魚板、貢丸、蛋及青菜，搭配店家採用麻油、薑先下去爆香，再加入豆豉、醃黃瓜、干貝、梅子、蒜頭、小魚乾及辣椒下去製作而成的干貝海鮮醬，香氣十足，口感也超豐富

紅油炒手85元

一般紅油炒手都是餛飩加上辣油，哩賀蚵仔煎的紅油炒手是添加店家採用辣椒、香菇末、豆豉及小豆干製作而成的辣椒醬，香辣帶勁，比起一般辣油，香氣更加迷人

滷肉飯 小 45元 + 荷包蛋 20元

哩賀蚵仔煎的滷肉飯也是人氣必點，採用台灣溫體豬肉下去熬煮而成的香噴噴滷肉，肥瘦勻稱，鹹香迷人，旁邊還有搭配鳥蛋或小豆干及酸菜，糖糖還額外添加了半熟荷包蛋，讓人一口接一口，好吃不油膩

麻油雞 150元

現在天氣漸漸變涼，想要來一碗暖呼呼的麻油雞湯，來哩賀蚵仔煎也喝得到，雞肉都是老闆每天去市場新鮮採買的生鮮雞肉，部位不一定，但保證肉量不會少，肉質也不柴，裡頭還有大量高麗菜，湯頭添加米酒、麻油及薑燉煮，溫潤好喝，暖心又暖胃

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禮物除了店家用心準備的小獎品外，還有隱藏版折價券（採隨機贈送，不是每個禮物都有哦）

哩賀蚵仔煎除了招牌脆皮蚵仔煎，還有脆皮雙蛋煎、脆皮赤肉煎、脆皮蘑菇煎、脆皮花枝煎及脆皮蝦仁煎，口味多樣化，赤肉羹系列也超推薦，採用台灣溫體豬里肌製作，料多實在，還有炒泡麵及麻油雞湯也超讚，糖糖吃過一次就愛上的小吃店，推薦給大家