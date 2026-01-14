遼寧夜市超人氣平價熱炒店!有有1969,必點冠軍滷肉飯,網友熱推沒訂位絕對吃不到! – 小珊珊WOW好吃好玩

台北遼寧街夜市美食推薦!

「有有1969」全台最難訂熱炒店是它!

今天來遼寧街夜市吃熱炒,終於解鎖躺在口袋名單已久的餐廳啦〜

有有1969開業於1969年,原名「冇𠕇有麵擔」,現由第三代經營

,重新裝潢後更具現代感,生意興隆並在附近開設了二店

店家就位於遼寧夜市與朱崙街的交叉口,距離捷運南京復興站4號出口大約6分鐘步程

晚上五點營業,門還沒有開,就已經有一堆人在排隊等待,受歡迎程度完全不用多說

幸好我們有事先預約,沒訂位就能現場候位吃到的機率真的少之又少

,提醒大家務必乖乖訂位,這樣才不會撲空!

有有1969生意太好,還開了二店就在附近,可以帶寵物牽繩可以落地唷,狗狗可以來超加分〜

我們這次被安排在二店,感覺比另一間小很多,只有一層樓,桌數也不多

走簡約路線,主體氛圍明亮舒服

有有1969菜單有冷盤、烤物、熱炒、時蔬、湯品、主食與飲品等等

他們家的餐點選擇非常豐富多樣化,而且價格也都很平實,好幾道都出乎意料的便宜呢

難怪人潮滿滿〜〜

【冠軍滷肉飯】

這碗滷肉飯曾經在2009年榮獲台北滷肉飯大賽的冠軍

超人氣國民美食,只要30元,推薦必點!

滷到黑金發亮的帶皮肥肉丁,滷汁一點沒有油膩的油耗味,肥瘦分布均勻的滷肉,不會有過肥的問題

入口黏嘴,鹹香大口扒飯,秒殺級,其他菜還沒上就先嗑掉一碗XD

幸福感直接爆表!

【招牌古早飯】

銷魂豬油拌飯〜清香不油膩,是兒時懷念的幸福滋味

飯粒吸飽油脂與鹹香,每一口米飯滲進油香、醬香交融,愈嚼愈香

豬油的香氣在口中散發,讓人忍不住一口接一口

【惹娘燒蛋】

今天我是為了它而來,來自於四顆鴨蛋與甜口醬汁組成的惹娘燒蛋!

半熟荷包蛋外皮炸得酥脆,配上獨家鹹香帶點微辣的醬汁,真的是好吃到不行〜〜

拌入白飯或滷肉飯中,增加濃稠滑順的口感,無敵啊……

對我這種超愛半熟蛋的人來說,讚到不行耶!!

【老皮嫩肉】

外老內嫩、蛋香濃厚、微辣開胃的老皮嫩肉

金黃酥香的外皮,一口咬下豆香味散發在嘴裡,配著麻香微辣的醬汁〜

超下飯!他們的老皮嫩肉真的是好吃到銷魂啦〜〜

【小炒牛肉】

軟嫩牛肉搭配酥脆油條?吃過都讚不絕口!

整個可以吃到鍋氣,家裡絕對炒不出來的味道!

牛肉份量給很多,而且肉炒得很嫩,以及油條酥脆,口感更有層次

【水蓮炒肉絲】

果然還是熱炒店好吃哈哈

清脆爽口,而且不會過老,好吃度破表!

水蓮又脆又香,搭配肉絲真的絕配

【京都排骨】

排骨肉質香嫩帶勁,被酸甜的京都醬汁緊緊的包裹住,微酥軟嫩的口感,帶著鹹甜回甘的味道

口感與視覺上都照顧到了,而且甜甜鹹鹹非常下飯

剛剛拍照時實在是忍不住的偷吃一塊,哇……真的是太太太太美味啦!

小珊珊碎碎念:

隱身在遼寧街夜市內的「有有1969」,是內行人才知道的厲害熱炒店!

這家CP值超級無敵高!!每一道菜都無雷,小編一定會再回訪

真的好吃確實是蠻值得等待訂位的

【Info】

【有有1969】

地址:台北市中山區遼寧街48號

營業時間:11:30-14:00/17:00-22:00 (週日公休)

電話:02-2776-0443

官方FB:有有1969

線上訂位:有有1969 立即訂位!inline 線上訂位預約

X提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V裝袋或推車)