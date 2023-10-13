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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北中山-[某咖啡 Mau Coffee] 近行天宮站5分鐘民生松江路口，創意好喝特調咖啡，美味布丁與長板凳奶酥厚片，隱身國稅局建築一樓書店裡的職人風格咖啡

台北中山-[某咖啡 Mau Coffee] 近行天宮站5分鐘民生松江路口，創意好喝特調咖啡，美味布丁與長板凳奶酥厚片，隱身國稅局建築一樓書店裡的職人風格咖啡

2023-10-13 22:41:40 Elisa 人氣：143
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窩客好文

Elisa

發表篇數：288篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：某咖啡 Mao Coffee
place台北市大同區承德路三段183號1樓
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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某咖啡也是從菸花小高老闆當初的一席歇業時留下的名單中收藏之一

結果連菸花都去了兩次卻一直還沒去完名單的咖啡廳

總算鞭策自己找了時間跑來位置隱密極致的某咖啡

轉入巷弄才看到的門口Logo字體跟圖樣圓潤可愛

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進門後先看到整片的書牆

一度以為自己走錯地方

往右側一看才看到架起高台的空間

圍繞一圈的吧檯跟牆邊都有座位可以入座

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某咖啡隱身的地方除了是國稅局大樓之外

跟書店共享空間不僅喝咖啡還能順便看書

如果需要使用洗手間的話需要到戶外同棟國稅局的公用空間使用

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吧台座位可以從360度不同角度欣賞主理人沖泡咖啡的藝術

座位旁已擺好很有重量的不規則邊緣的石材杯墊

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菜單僅有一份立牌設計

主理人會依序將菜單拿到客人面前閱覽點餐

很幸運還碰到某咖啡的七週年限定飲品

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品項不算很豐富但已非常足夠

特別是有超多款主理人精心創作的咖啡調飲

非常值得常來多喝幾款

甜點也很高人氣深受好評

據說可能還會遇到主理人的隱藏菜單

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七年滋養 TWD250

放鬆盡情欣賞主理人沖煮咖啡或是調飲的過程

七週年限定飲品限量期間短暫自然不能錯過

不便宜但是很值得體驗一次宛若藝術品的創作

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以咖啡結合葡萄柚、薑汁汽水與黑醋栗泡泡

葡萄柚與有淺淺椰奶味的薑汁汽水非常清爽酸甜

跟咖啡形成超漂亮的橘色漸層

頂部超酷炫的黑醋栗泡泡就像奶蓋一樣

用消毒過的蛋白跟氫氣以裝置擠出很有科學實驗分子料理的即視感

隱藏的一味竟然還有茉莉花純露

喝起來的層次感豐富完全不會單調

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杏仁奶酥厚片吐司 TWD80

烤至金黃誘人的奶酥吐司搭配鋪滿杏仁片的香氣令人陶醉

奶酥的甜蜜味道跟一口正中我喜好紅心的感覺勾起熟悉的回憶

問了主理人才確認果不其然是與我心目中最愛的長板凳工作室。π。Handmade合作

如果來不及吃早餐的話下午或晚上依舊可以在某咖啡享受美食滋潤

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奶酥吃起來外層烤過的部位酥脆

本身是很濕潤柔滑的口感

厚片吐司鬆軟柔綿很美味

甜度不會到太膩口是我可以接受的奶酥甜

即使一看就知道是熱量炸彈依舊迅速一口接一口納入腹中

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水蜜桃蛋糕捲 TWD160

蛋糕捲依舊有著外皮多了點酥脆的層次口感

蛋糕體本身單吃稍微有點微乾

奶油有淺淺粉色跟濃郁的桃香

中央還有水蜜桃果乾畫龍點睛

只是整體味道對我來說也是太甜

口味相較其他甜點略單一較容易膩

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大人味焦糖布丁 TWD100

精緻古典的高腳杯讓布丁賣相更高級

有非常明顯的香草籽香氣

吃起來質地柔軟滑嫩

對我來說一入口初嘗焦糖太甜適合螞蟻人

尾韻出現的苦味中和甜感後比較適合我

味道有點蘭姆酒香果然很大人系

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這不是西西里 FT.飛飛 TWD200

每喝一口都要細細品味思量為什麼要說不是西西里

有著鮮明酸爽的檸檬酸感

帶了點檸檬皮屑的微苦

隱約可以感受到有點巧克力的感覺

最後實在想不透求援主理人才揭曉是加了蘆筍汁

沒想到竟然兩者結合後有著這種味道感

實在令人佩服主理人的創意與味蕾

不喝咖啡的話也可以改成以茶或氣泡水這點很貼心

 

雖然某咖啡的飲品價位不低

但各種獨家創意飲品跟飽滿驚奇的味道

讓飲品除了好喝之外更多了視覺饗宴與驚喜解謎的完整用餐體驗

很願意持續回訪品味各種歷經修正調整配方後才問世的各種飲品

喝完後立刻把某咖啡加入私藏推薦清單

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/10

花費: TWD790(七年滋養+西西里+布丁+厚片+蛋糕捲各1)

某咖啡 Mau Coffee

FB粉絲團/IG

10:00-20:00 (週六自12:00起)

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區松江路209號1樓


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

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