為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹食記】喜然熟成咖哩 - 位在東門市場內的人氣咖哩飯，必吃滑嫩歐姆蛋咖哩

【新竹食記】喜然熟成咖哩 - 位在東門市場內的人氣咖哩飯，必吃滑嫩歐姆蛋咖哩

2023-10-17 15:30:19 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：99
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：578篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：喜然泡飯*咖喱
place新竹市東區中正路67巷20號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

【新竹食記】喜然熟成咖哩

 

這間喜然熟成咖哩去年在東門市場開幕，推出了龍蝦海鮮泡飯馬上引起了美食圈的轟動，看了許多部落客介紹讓我流口水流了好久，但我不吃龍蝦，這次就點了也是店內招牌的歐姆蛋咖哩，吃看看這間咖哩有沒有符合我的期待。

附近停車推薦稅務大樓停車場，1小時20元超便宜步行約2分鐘可抵達。

【新竹食記】喜然熟成咖哩

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲喜然咖哩位在東門市場內的轉角店鋪，有個藍色明顯招牌，有走廊的戶外用餐區和室內的冷氣用餐區。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲室內用餐區不大只有四張桌椅，店內沒有特別裝潢，整體來說還算乾淨。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩 - 位在東門市場內的人氣咖哩飯，必

【新竹食記】喜然熟成咖哩 - 位在東門市場內的人氣咖哩飯，必

▲喜然咖哩菜單(圖片轉自FB官網)。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲點餐使用手機掃QR code，點完再至外面櫃檯結帳。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

韓式泡菜 50元：泡菜微辣有脆度，酸酸辣辣很適合當夏天開胃菜。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲咖哩飯會附一碗雞湯，湯內有少許蔥花，白色的湯底喝起來很香濃。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

燒肉雪花豬歐姆蛋咖哩飯 170元：歐姆蛋咖哩飯的配菜有小黃瓜、玉米、花椰菜、炸南瓜片，歐姆蛋上方還有半顆小番茄配色很好看，歐姆蛋口感滑嫩熟度剛好，咖哩醬汁是有點甘口味的日式咖哩，很香濃超下飯，燒肉雪花豬肉質也不錯，充滿碳烤香氣非常香。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲炸南瓜片外皮金黃酥脆，沾著咖哩醬一起入口整個非常搭。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

元氣豬排歐姆蛋咖哩飯 170元。

 

【新竹食記】喜然熟成咖哩

▲炸豬排很厚實，肉質軟嫩，但豬排炸的時間可能稍微久了些，當天吃到的覺得有點偏乾。

 

 

 

 

雞蛋糕短評：位在東門市場內的小店，咖哩醬極為香濃，擺盤也很漂亮，燒肉非常夠味，但豬排炸得有點乾，有室內冷氣用餐空間。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


喜然熟成咖哩美食資訊：

地址：新竹市東區東門市場1063號
電話：0988090209
官網：喜然熟成咖哩
營業時間：11:00–13:30、17:00–21:30 (周三公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有(東門市場內)
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀： 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

喜然熟成咖哩 喜然熟成咖哩菜單 喜然咖哩 新竹咖哩 新竹美食 新竹小吃 新竹餐廳 東門市場 東門市場美食 東門市場餐廳
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#新竹咖哩
morechevron_right
文章關鍵字
喜然熟成咖哩 喜然咖哩 新竹咖哩 新竹美食 more
檢舉
share
chevron_left

【桃園食記】高麗園銅盤烤肉(大江市場)-一秒來

【台中食記】拾七石頭火鍋(永春店)-輕井澤集團

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：578篇

旅遊與美食，是生活中最重要的參數，請將參數設定正確，設定方法為：用力玩、用力吃、用心體會！
作者的其它文章
同類據點
新竹傻瓜麵 照片

新竹傻瓜麵

4.90 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
田記烤鴨三吃 新竹光復店 照片

田記烤鴨三吃 新竹光復店

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
蝦king活蝦料理 照片

蝦king活蝦料理

4.00 (2人評鑑)

區域：新竹市北區
享來點 東門市場店 照片

享來點 東門市場店

4.00 (2人評鑑)

區域：新竹市東區
青田飯食招待所 照片

青田飯食招待所

4.98 (2人評鑑)

區域：新竹市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up