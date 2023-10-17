【新竹食記】喜然熟成咖哩

這間喜然熟成咖哩去年在東門市場開幕，推出了龍蝦海鮮泡飯馬上引起了美食圈的轟動，看了許多部落客介紹讓我流口水流了好久，但我不吃龍蝦，這次就點了也是店內招牌的歐姆蛋咖哩，吃看看這間咖哩有沒有符合我的期待。
附近停車推薦稅務大樓停車場，1小時20元超便宜步行約2分鐘可抵達。
▲喜然咖哩位在東門市場內的轉角店鋪，有個藍色明顯招牌，有走廊的戶外用餐區和室內的冷氣用餐區。
▲室內用餐區不大只有四張桌椅，店內沒有特別裝潢，整體來說還算乾淨。
▲喜然咖哩菜單(圖片轉自FB官網)。
▲點餐使用手機掃QR code，點完再至外面櫃檯結帳。
▲韓式泡菜 50元：泡菜微辣有脆度，酸酸辣辣很適合當夏天開胃菜。
▲咖哩飯會附一碗雞湯，湯內有少許蔥花，白色的湯底喝起來很香濃。
▲燒肉雪花豬歐姆蛋咖哩飯 170元：歐姆蛋咖哩飯的配菜有小黃瓜、玉米、花椰菜、炸南瓜片，歐姆蛋上方還有半顆小番茄配色很好看，歐姆蛋口感滑嫩熟度剛好，咖哩醬汁是有點甘口味的日式咖哩，很香濃超下飯，燒肉雪花豬肉質也不錯，充滿碳烤香氣非常香。
▲炸南瓜片外皮金黃酥脆，沾著咖哩醬一起入口整個非常搭。
▲元氣豬排歐姆蛋咖哩飯 170元。
▲炸豬排很厚實，肉質軟嫩，但豬排炸的時間可能稍微久了些，當天吃到的覺得有點偏乾。
雞蛋糕短評：位在東門市場內的小店，咖哩醬極為香濃，擺盤也很漂亮，燒肉非常夠味，但豬排炸得有點乾，有室內冷氣用餐空間。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
喜然熟成咖哩美食資訊：
地址：新竹市東區東門市場1063號
電話：0988090209
官網：喜然熟成咖哩
營業時間：11:00–13:30、17:00–21:30 (周三公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有(東門市場內)
刷卡：無
外送：有()
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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