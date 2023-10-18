小吉咖哩文化店是板橋我最喜歡的咖哩專賣店，之前就曾吃過台北的分店，濃郁的咖哩好滋味深得我心~

多種獨特的口味選擇，土魠魚、獅子頭、鹹酥雞，我通通都喜歡！再搭配清爽的柚香蘿蔔、煙燻豆皮，吃起來好滿足！

吃完也不忘來杯冰涼的飲品解膩、可口先草凍甜甜嘴，這家超高CP值，加醬、加飯/加麵、打卡免費加起司的好店，推薦省錢小資族們一定要收藏起來~

小吉咖哩文化店位於板橋車站正對面，門口就是公車站牌，地點超方便，每次來轉車都會注意到小吉滿滿的人潮~

不論內用、外帶、外送都很適合，小吉咖哩的好味道在超競爭的板橋邁入第三年，廣受好評，就連下午時段都有不少饕客慕名而來

小吉咖哩菜單

小吉咖哩百元平價消費，最便宜咖哩只要110元起，內用加飯/加麵/加醬不加醬~而且還有提供少見的咖哩螺旋麵，換成螺旋麵同樣不用加價，完全就是佛心店家！

小吉咖哩門口就有清楚的價目表，７款人氣口味，兩種特製咖哩，我推薦頭一次來就要吃看看雙醬系列，一次吃盡招牌乾咖哩跟家常咖哩，２款熱賣好滋味

小吉咖哩真的很誇張，看看牆上時間都將近下午三點，店內客人還不少，而且期間的外送訂單響個不停，可見小吉好味道完全擄獲咖哩控的味蕾～

小吉咖哩優惠

小吉咖哩長期提供好康優惠，完全符合我的省錢精神，打卡或追蹤ＩＧ等，就可以免費加起司，

內用加飯／加麵／加醬還通通不加醬，完全就是在做慈善事業，怪不得我看很多都是學生族群，來小吉咖哩吃飽飽，才有本錢長高高～

小吉咖哩不僅味道一級棒，擺盤的餐具也相當用心，有種台灣傳統的懷念感，許多客人都跟我一樣，一人一份咖哩，再點幾個炸物或小菜SHARE~

鹹酥雞咖哩飯$150

鹹酥雞咖哩飯賣到翻掉，是來小吉一定要吃的美味，超多人都是為了鹹酥雞遠到而來，搭配咖哩醬享用，滋味更上一層樓~

鹹酥雞

小吉咖哩的招牌鹹酥雞，是店內超人氣炸物，鹹酥雞外皮酥脆卡滋卡滋，裡頭的雞肉軟嫩不會乾柴，鹹度抓得剛剛好，吃起來完全不會油膩~

家常咖哩

家常咖哩醬是大小朋友都愛的美味，咖哩醬濃郁帶點微辣，裏頭洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔燉得軟嫩又入味~

不論搭配米飯或螺旋麵，都非常搭，濃郁的咖哩醬汁，濕潤的口感，吃起來相當涮嘴，吃完後還想再加飯加醬，但我真的太飽了XD

起司$10 打卡免費

家常咖哩醬已經夠好吃了，沒想到加上炙燒起司，居然還能更美味~增添了一股起司的香氣，讓咖哩更濃郁~

打卡還可以免費加，真的太佛心了！把起司跟咖裡混合在一起，雙倍濃郁滋味，完全深得我心！

雙醬獅子頭咖哩$180

獅子頭

小吉咖哩獨特的口味就是這個獅子頭，老闆真的很有創意，我從沒想過咖哩跟獅子頭居然這麼搭～

獅子頭Ｑ彈口感，不會乾乾的，很特別的炸物選擇，鹹香夠味，好吃到還想要再單點一份！

家常咖哩

雙醬咖哩一次可以吃到兩種口味，家常咖哩配飯很搭，搭配螺旋麵居然也很速配，麵條沾裹滿滿的咖哩醬，濕潤滋味帶點Ｑ彈，吃起來超有口感～

家常咖哩醬混合招牌乾咖哩，雙倍的香氣，還可以吃到豐富的配料，感受到小吉咖哩帶給我的雙倍滿足感！

招牌乾咖哩

市面上很少見的乾咖哩，是小吉一大招牌，網路上超多人推薦乾咖哩超級好吃，果然吃過一次就會愛上～

使用豬絞肉、洋蔥丁、紅蘿蔔、香料等炒到很夠味，超級強烈的香氣，喜歡重口味的朋友一定會超愛！

許多咖哩控也都特別來朝聖這款乾咖哩，小吉咖哩不僅好吃，價格也不會過高，一百多就能吃到，完全物超所值～

炸土魠魚單點$80

我還加點了可口的炸土魠魚，這個超高人氣，我很幸運點到最後一份，我記得小時候最喜歡吃炸土魠魚條，沒有炸雞那麼油膩，多了魚肉的濕潤多汁～

這款炸物也很適合搭配咖哩享用，外酥脆內多汁，魚肉相當紮實，炸得熟度抓得剛剛好，完全不會乾澀，一塊接一塊，一吃就停不下來

柚香蘿蔔$40

吃美味的小吉咖哩，不能少了清爽的小菜搭配，爽脆的醃蘿蔔，酸甜開胃，可以綜合掉重口味的咖哩味，吃再多咖哩，也不會感到很膩口喔～

煙燻豆皮$40

豆皮也是我超愛的小菜，使用成本超高的煙燻豆皮，口感更加有Ｑ度，豆香味超級濃郁，簡單調味很爽口，搭配咖哩飯一起吃增添許多層次感

仙草凍$35

吃飽後別忘了來點甜食當餐後甜點，仙草凍加上鮮奶油，滑嫩度十足，吃起來相當順口，仙草同時還能解膩，吃飽後別忘了來上一顆仙草凍喔～

鮮奶紅茶$50

小吉咖哩不只餐點好吃，鮮奶茶也超順口，香濃的好滋味，滑順好入口，奶香跟茶香比例抓得很剛好，同時在口中釋放好滋味～

茉莉綠茶$30

清爽的茉莉綠茶是我最愛的原茶選擇，綠茶本身超清爽，可以除去重口味食物的油膩感，搭配咖哩及炸物一起喝超級搭～

吃完小吉咖哩後，完全可以理解生意為何可以這麼好，店家對料裡的用心我深深令我感動，推薦愛吃咖哩的朋友，一定要來朝聖喔！

小吉咖哩 文化店 5大特色

1.板橋車站商圈最強咖哩飯，內用加飯加麵不加價，打卡分享還免費升級炙燒起司，超人氣家常咖哩、特製手炒乾咖哩，推薦點雙醬口味，一次可以吃到兩種好滋味😋

2.咖喱飯口味豐富一百多就吃得到，價格平實、用料一點都不馬虎，飽滿的獅子頭、招牌必點鹹酥雞、經常賣光光的土魠魚，多款炸物選擇我都很喜歡😘

3. 別錯過清爽的小菜，承裝在充滿古早味的餐具內，看起來更加可口，濕潤充滿豆香的煙燻豆皮、清爽解除油膩感的柚香蘿蔔！搭配咖喱飯/麵，一起享用好速配，讓人一口接一口！

4.飲品/甜點也很用心，茉莉綠茶爽口甜度剛剛好茉莉綠茶、鮮奶紅茶絲滑順口，奶香味十足～人氣布丁竟然賣光光😭好在還有滑嫩的仙草凍，淋上鮮奶油古溜口感甜甜嘴

5.一般咖喱都配飯，小吉竟然有通心麵選擇，一般份量就已經很多，竟然還能加飯/麵不加價，超級佛心！怪不得已經下午兩三點，內用客人、外送訂單響個不停，開業短短兩年多就累積超好口碑，推薦來板橋車站的朋友，一定要來朝聖

💭店家資訊 小吉咖哩 文化店

🏠地址: 新北市板橋區文化路一段167號

🚌交通: 近板橋車站(近板橋捷運站3號出口)3分鐘

☎️電話: 0908-627-987

⏰時間: 1100-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/xiaojicurry?locale=zh_TW

💬IG: https://www.instagram.com/xiaojibanciao/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/404757955



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