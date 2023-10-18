喜歡喝咖啡，對於咖啡相關資訊總是想多吸收多涉獵。這次在商業週刊旗下的Alive Taiwan 的粉絲專業看到一則訊息。用故事，為你沖一杯「啡．嚐沉浸」古坑情懷的《一代古坑．今啡昔比-從日治天皇御用到國際御用》新書發表。很慶幸報上了這場名額有限的豐富精采收穫滿滿的發表會。

2023 年台灣咖啡節活動

台灣咖啡節一直是雲林的年度盛事， 2003年開始第一屆的舉辦至今已是第21個年頭。2023年第21屆台灣咖啡節以「今啡昔比｣為主題，10月28日至29日於古坑華山國小，11月3日至5日於古坑綠色隧道輪番登場，請全台民眾一起到古坑感受悠閒的香醇咖啡之旅。

活動資訊連結 台灣咖啡節

IEAT Cafe 咖啡空間

《一代古坑．今啡昔比》新書發表會的活動地址就在台北市進出口同業公會二樓的IEAT Cafe 咖啡空間，是間隱藏在大樓裡的咖啡廳。提供場地租借、可閱讀、可洽公、可休憩的悠閒空間。最低消費一杯飲品，即可享受不限時有wifi和插座的優質咖啡環境空間。

IEAT Cafe 咖啡空間 營業資訊

【營業資訊】IEAT Cafe 咖啡空間

🏡台北市中山區松江路350號2樓

(捷運行天宮捷運站4號出口步行約2分鐘)

☎ 電話 02 2581 3521#230

⏰營業時間: 周一~週五 AM08:00 – PM17:00

🌐臉書:IEAT Cafe 咖啡空間

《一代古坑．今啡昔比》新書發表會參加來賓的報到處。

《一代古坑．今啡昔比》新書發表會活動時間 AM11:00 – PM13:00。主辦單位商周集團貼心準備了法朋烘培坊的點心麵包餐盒贈與參加來賓享用。

IEAT Cafe 咖啡空間菜單

IEAT Cafe 咖啡空間菜單以飲品為主，咖啡、茶飲、冷飲限定的氣泡飲還有無咖啡因的飲品。價格經濟實惠。路過行天宮附近，真的可以來這裡小憩一下，享受優質的空間閱讀一本書，身心靈都得以治癒。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

走進IEAT Cafe 咖啡空間，《一代古坑．今啡昔比》新書發表會布置會場。陳設了雲林古坑咖啡產銷班的咖啡品牌產品，及這次的主角《一代古坑．今啡昔比》新書。

IEAT Cafe 咖啡空間環境介紹

IEAT Cafe 咖啡空間，環境極簡與奢華的空間設計，圓形的天花板造型，深色系的書牆，充滿著沉穩平靜氛圍。書籍種類繁多，旅遊、理財、投資行銷等都有，彷彿一間小型圖書館。平價實惠的消費，很值得在這裡待上整個下午的咖啡館。

《一代古坑．今啡昔比》新書簡介

雲林縣府推出咖啡專書《一代古坑．今啡昔比：從天皇御用到國際御用》，文章內容以「焙香」、「粹藏」、「回韻」、「續品」四章節，紀載了雲林咖啡產業的興衰起落歷史回顧，透過咖啡耆老、產銷團體等共同努力，協助發展雲林在地咖啡產業，讓優質的古坑咖啡名揚台灣，推向國際舞台的過程。

古坑咖啡歷史

♦ 啟源期 1902 年(日治時期) 田代安定先生於恆春創設殖產局。

♦ 擴展期 1927 年至1932 年(日治時期)

嘉義農事試驗分所以阿拉比卡咖啡為主要栽培品種。

日本圖南株式會社接手咖啡種植，並擴展到雲林古坑荷苞山。

♦ 第一次衰退期 1939 年至1950 年(二戰時期)

國民政府接手並更名為「雲林縣經濟農場｣。

♦ 第一次復興期 1954 年至 1968 年(光復初期)

興建斗六咖啡工廠，引進遠東最大、最先進烘豆機。

♦ 第二次衰退期 1972 年至 1992 年。

台日斷交，日本資金、技術撤出，咖啡產業陷入蕭條。

♦ 第二次復興期起點

1999 年至 2012 年(國際精品咖啡意識崛起)

2003 年古坑首次舉辦台灣咖啡節。

♦ 第三次復興期 2012 年迄今(全球精品咖啡興盛期)

精品咖啡風潮甦醒，首度舉辦「國產精品咖啡豆評鑑｣。

開啟了台灣國產咖啡的另一個黃金時代。

台灣咖啡發展歷史的國寶，有著重要貢獻的咖啡耆老。即使離開咖啡產業四十餘年，仍在家中保有烘豆的習慣的台灣第一位烘豆師陳守宜先生。

聆聽深耕雲林在地的咖啡職人推動古坑咖啡的實務心得，分享他們的時代所見、所聞、所思，以及所感受到雲林古坑咖啡與臺灣的連結，和那份對土地的堅持和回饋的故事。

手沖咖啡示範影片

雲林縣長張麗善在古坑鄉咖啡產銷班6班劉易騰（谷泉咖啡莊園）、咖啡產銷班12班賴謙旗（櫻桃果咖啡莊園）、咖啡產銷班14班林貝珊（花囍田咖啡莊園）三位咖啡職人帶領下，示範咖啡手沖調飲，為新書發表揭開序幕。並與現場來賓一起品嘗來自台灣咖啡原鄉的美味咖啡。

三位咖啡職人分享了他們在位台灣古坑咖啡的甘苦心路歷程，讓現場來賓除了品嘗來自台灣咖啡原鄉的美味咖啡。並參加了一場台灣百年咖啡歷史的香醇咖啡之旅。

現場品嘗來自花囍田咖啡莊園藝伎水洗處理法的手沖咖啡，有著迷人的花香和果酸氣息。圓潤順滑的口感是我喜歡的風味。

活動結束的精美小禮物，來自花囍田咖啡莊園五入裝的濾掛咖啡。

很開心能夠參加這次的《一代古坑．今啡昔比-從日治天皇御用到國際御用》新書發表會，不只品嘗了來自咖啡原鄉雲林的古坑咖啡，也能更了解古坑咖啡的歷史。真心感謝咖啡農的用心投入，讓消費者得以品味好咖啡。

這場免費的新書發表會真的非常值得，讓我對雲林古坑咖啡有更深層的認識。生活就是不斷地學習。