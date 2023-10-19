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逢甲有新的曲奇餅乾可以追，大人味抹茶、巧克力香濃不膩口，包餡和一口酥蛋捲也好吃

2023-10-19 22:08:13 美食鐵粉靜香兒 人氣：97
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美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Kris克里酥
phone04-2452-7755
place台中市西屯區青海路二段284號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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page1

逢甲有新的曲奇餅乾可以追，大人味抹茶、巧克力香濃不膩口，包餡和一口酥蛋捲也好吃。「Kris克里酥是一家蛋捲曲奇專賣店，下次到逢甲買伴手禮不用再排隊了!

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Kris克里酥」主打曲奇餅乾和蛋捲，口味蠻豐富，如果選擇禮盒還能自由搭配內容物。曲奇餅乾有雙拼可以選，一次可以吃兩種口味更划算。

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先附上詳細價目表

 

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店內試吃給得大方

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克里酥經典禮盒」是以一罐蛋捲搭配一盒曲奇餅乾，內容物可以自行搭配相當客製化。

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蛋捲包裝很精緻，罐裝不擔心碰撞。

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蛋捲口感酥鬆卻不失脆度，濃濃蛋奶香讓人愛不釋手

 

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Kris克里酥」的蛋捲輕盈不油膩，非常耐吃

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一口酥直接入口超方便，除了短一點也比克里酥蛋捲厚實些，口感特別有勁很好吃

P4370222.

Kris克里酥」的曲奇餅乾相當酥脆，含油量低風味輕盈不少，如果你不愛過度油膩或厚重的滋味，不妨試試。

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●原味曲奇相當清爽，甜度不高主要是蛋奶香在口中迴盪，餘韻不算持久但輕盈耐吃。

 

●日式抹茶曲奇並非很重口的抹茶餅乾，但是抹茶香氣非常自然，不是香精抹茶，而且餘韻持久還很回甘，讓人想一塊接一塊，意外合我胃口。抹茶還蠻大人味，雖然並非濃茶系，但抹茶控絕對會喜歡綿長的餘韻。

●巧克力曲奇的可可風味比預期更濃郁，苦甜滋味相當大人味，甜度很低特別耐吃，而且不會有厚重的奶油感我喜歡，這款不管是佐茶還是咖啡都適合。

P4370188

Kris克里酥」的蛋捲和曲奇餅乾都不錯，很推薦下次到逢甲可以試試

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店家資訊

Kris克里酥蛋捲
地址 : 台中市西屯區青海路二段284號
電話 : 04-2452-7755
營業時間 : 週一~週日 11:00~20:00
粉絲團 : Kris克里酥蛋捲

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