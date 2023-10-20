今天來吃的應該算是目前吃到飽自助餐的當紅炸子雞，就是位在台北10186樓的的高空餐廳饗A JOY，同樣身為饗賓集團旗下的餐廳，他們家之前的饗饗也是一位難求，不曉得現在是否因為饗A JOY的關係而好訂一點了哈哈哈 那就先上餐廳資訊吧：

📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓

☎️電話：02 8101 0111

💡營業時間：

午餐一：11:30-14:00

午餐二：14:45-17:15$ 3280

晚餐：18:00-21:30

價格：午餐3280+10％、3880+10%



檢視較大的地圖

我的YT也有介紹喔

餐廳位在86樓，需要轉乘一次電梯

從86樓望出去的景色真不是蓋的，個人覺得日景應該比夜景好拍，因為拍夜景玻璃容易反光

這一區應該算是餐廳裡的頭等席了，我雖然也坐在窗邊但是是西曬位置，所以很熱

這一區是聯名調酒區，酒鬼們請認得XD

接著是我很喜歡的燒烤區「熾原」

這個無敵爆卵香魚，超好吃！！！愛吃香魚的一定不能錯過啊～～～ 我到現在都還在後悔為什麼只吃了一條（因為沒時間拿第二條XD）



這一區的食物都超有水準的，羊小排跟燒豬頸肉也超好吃！



這區叫「豐潮」，主要是冷的海鮮、生魚片、壽司、手捲這些

這裡有A5生和牛最中跟枝豆軟絲最中

因為很好奇味道所以兩種口味各拿一個XD

通常在自助餐比較屬於乏人問津的沙拉吧，但現在好的青菜比肉還貴，難得來到高價吃到飽，怎麼可以不呷菜

這裡的沙拉醬十分特別，是其他吃到飽餐廳沒看過的特色醬料

還有台灣的水果乾讚讚！

第一輪就拿了這些，其實吃完已半飽（弱

阿對，生蠔好吃又大顆，一樣在豐潮區

右上角那兩條是小香魚，是我這餐覺得少數難吃的東西 跟爆卵大香魚不能比！

必須給爆卵大香魚一個特寫！

烤帝王蟹柳也十分美味！吃了三盤開心

燒龍蝦肉，比起來我還是比較愛吃蟹柳XD

這裡還有現包的小籠包

這是黑松露小籠包

再來是他們的特調茶區，也是十分推薦！

每一杯茶都很小杯，完全可以一口乾不佔胃XD

紅烏龍珍珠鮮奶茶是招牌，建議大家要喝喝看，珍珠是白色的

這個我沒吃到...現煮的帝王蟹粥

旁邊還有現沖的和牛肉湯跟蛤蜊湯

蛤蜊並沒有想像中好吃🤔稍微比較可惜一點

吃到一半時中間會有小表演（？）上方的那個造型裝飾會動，影片裡也有拍喔！

再來可以看甜點了！甜點選擇也是超級多～～

我沒有每一款都吃到，哭，不過建議大家一定要去排現做的甜點，或是也可以請甜點師傅推薦你哪些是比較受歡迎的款式

這款就是現做的，很好吃，沒記錯的話是檸檬雪酪搭配類似愛玉凍的東西

這款也是現做的，他們的雪酪做得超好吃～

不免俗的要拿一下101造型的雞蛋糕（但其實我覺得其他甜點更值得吃XDD

迷你的紅龜粿好可愛

BTW廁所非常乾淨，從這裡看出去的風景也很美XD

整體來說用餐體驗感是很不錯的，東西好吃，服務生跟負責給食物的師傅態度友善熱情，唯獨在用餐結束時發生一件小小不愉快的事情，我在我的影片剛開頭有提到，大家有興趣的話可以去看XDD，我認為我們提前15分鐘到101是差不多的，因為101的電梯其實很快，如果純搭+轉乘走路還有等電梯的時間根本不用10分鐘，但因為可能餐廳要安排人手進去電梯裡面介紹...再加上當天不曉得為什麼電梯就只開了一台（從樓下搭上去60樓，跟轉乘到86樓都只有各開一台），導致最後就是我們晚入座的事情發生，而且當初訂位成功後，餐廳資訊也並沒有告知最好要提前多久到，就這點來說確實需要提醒一下客人比較好，當然更好的就是員工應對進退教育加強訓練XDD（不過這可能只是那位的個人問題🤷🏻‍♀️）

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