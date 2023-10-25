苗栗頭份美食「KOKOROココロ義大利麵専売」，地點也靠近竹南及新竹，在Google上有著4.9顆星高評價（1190則評論）義大利麵及燉飯餐廳！還有黑板上不定期更新的特色料理，平日中午還推出超值的商業午餐！當月壽星也有隱藏版的壽星優惠唷！就是個適合聚餐和慶生的好地方！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「KOKOROココロ義大利麵専売」地點位於頭份文化街上，周邊的白線都可以停車，而門口也能讓客人停放機車！

因為地點靠近竹南科學園區，平日中午也會擠進不少園區的上班族前來用餐，所以無論是平假日前來，建議還是先致電預約會比較保險阿👌

【KOKOROココロ義大利麵専売｜週年慶活動】

▲2023年10月3日-10月30日店家推出週年慶活動，結帳即可享有95折優惠！！！

特約廠商享有結帳金額95折外，單筆消費滿千元，再送50元折價券（單筆不累計）

▲「KOKOROココロ義大利麵専売」內用座位還蠻多的，多為二人桌和四人桌，若是人數比較多來聚餐，也可以請店家協助併桌唷！

▲自助區提供面紙、濕紙巾、醬料、餐具！還有貼心提供兒童座椅和兒童餐具👍

▲店家的特約廠商可以享有95折優惠（不得與其他優惠活動合併使用，實際優惠則以店家現場公告為主）。

PS：當月壽星還能享有隱藏版的壽星優惠！會由主廚隨機贈送小點！（壽星優惠與95折優惠和其他折扣無法合併使用，請擇一優惠使用）。

【KOKOROココロ義大利麵専売｜完整菜單】

▲「KOKOROココロ義大利麵専売」推出了平日限定的商業特餐，只要265元就有7種餐點可以選，而且還包含了手工麵包和飲料，CP值超高！

想對自己好一點，還可以額外加點名古屋手羽先、青醬炒菇、主廚濃湯、薯條或甜點！

▲這是「KOKOROココロ義大利麵専売」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

PS：用餐時間限制90分鐘，免服務費，若攜帶慶生蛋糕或酒精飲品需酌收200元清潔費，每人低消150元、120cm以下孩童免基本消費！

▲菜單上還有「主廚黑板料理」～上面的餐點會不定期變換～

【KOKORO｜用心好吃的義大利麵上桌啦】

▲店家提供細麵／筆管麵／燉飯，而口味有義式經典、茄汁紅醬、克林姆白醬、少女心粉紅醬、羅勒青醬、蒜香清炒共六種！每種醬汁都是主廚親自研發熬煮！另外可依需求喜好加價加量、加料、加焗烤，若想吃得更澎湃一點，還可以額外加點套餐唷👌

【奶油鮮蝦燉飯（商業特餐）265元】

▲店家在平日中午推出超值的商業午餐，只要265元就能享有主餐、麵包和飲料！

▲商業午餐的飲料可以選擇紅茶、可樂、綠茶、雪碧、美式咖啡！

▲原本看菜單上寫的＂奶油鮮蝦燉飯＂還以為是用燙的或是乾煎的蝦子，端上桌才知道原來是炸過的蝦子阿！這款炸鮮蝦是用杜蘭小麥粉取代麵粉，作為油炸物的麵衣，味道更加香脆可口😍

▲燉飯的份量很多，雖然是奶油白醬，但是吃起來不會太膩口！不過我私心希望能再加上一些蘆筍點綴，口感吃起來會更加分啦😋

【名古屋醬燒手羽先（商業午餐＋80元）】

▲點商業午餐+80元即可享有半份的「名古屋醬燒手羽先」，這樣的份量很適合1-2個人吃唷！而這款雞翅也是店內最熱賣的TOP1開胃菜！

▲這炸過的雞翅會加上店家特製的醬料，味道鹹鹹甜甜的！而表層口感炸到微微酥脆，肉質嫩口JUICY，比我在名古屋吃到的味道還更讓人喜歡耶！推薦必點💯

【青醬炒菇菇129元】

▲店家使用手打的青醬並加入菇類大火煸炒！但每日的菇類不太固定，至少都會有兩種，今天吃到的是袖珍菇和杏鮑菇！每口都吃得到濃郁的羅勒香氣和菇菇多汁的口感🥰

【韓式辣雞翅159元】

▲這款「韓式辣炸雞」外層是韓國辣醬加蜂蜜，還加了些白芝麻增添香氣！愛吃辣的人肯定要點這款雞翅～是會讓人吮指回味的美妙滋味😋

▲這款新品「韓式辣炸雞」很涮嘴，會讓人不知不覺就掃盤！也很適合當下酒菜耶！（喝酒不開車，開車不喝酒）

【香辣鮮蝦蛤蠣義大利麵（黑板料理）】

▲這道是店家的黑板料理～只能說可遇不可求阿～要有夠深的緣份才會遇到他😭如果愛吃辣的朋友看到黑板上有這道「香辣鮮蝦蛤蠣義大利麵」就一定要點！千萬不能錯過！

▲「香辣鮮蝦蛤蠣義大利麵」加了油漬番茄搭配滿滿的蒜頭，是道重口味的義大利麵！蝦子吃起來都蠻新鮮的～而蛤蜊都也大顆飽滿！更是我今天最愛的TOP1口味🥰

【羅勒蟹肉蛤蠣義大利麵219元】

▲「羅勒蟹肉蛤蠣義大利麵」是店家推出的新品，青醬搭配新鮮的蟹管肉和新鮮蛤蜊，麵條則是搭配了筆管麵！都是我最愛的組合！

▲義大利麵口感彈牙，吸附了濃郁的羅勒醬汁，而且筆管麵都有吸附醬汁，吃起來很夠味！而且必須要說他們的義大利麵和燉飯份量很多，很像是阿嬤煮的料理，都給超大一盤，吃到我肚皮都要撐破了啦（有一種餓是阿嬤覺得你餓啦😂）

【c套餐（湯、麵包、飲料、甜點）+180元】

▲c套餐的內容物有主廚濃湯、麵包、飲料、甜點！這手工麵包超推，無論要單吃、要抹上酸奶醬或是沾湯吃都很適合！

▲主廚濃湯的品項不固定，大多數時間會是這款奶油野菇濃湯，裡面的菇菇量給的很多！可以依照個人喜好添加胡椒粒搭配！

【養樂多氣泡飲＆香柚檸檬氣泡飲】

▲左邊的養樂多氣泡飲是酸甜的乳酸風味搭上微碳酸氣泡，這絕佳的比例，喝起來清涼暢快！

右邊的香柚檸檬氣泡飲，裡面有滿滿的柚子果肉，再加入新鮮檸檬片點綴，最後再倒入氣泡水！口味清爽～喝起來特別解膩！

【提拉米蘇】

▲提拉米蘇是苦甜的大人味，底層則是小麥胚芽餅，搭在一起吃可以降低整體甜度，很適合搭配黑咖啡享用！

【蜂蜜檸檬生乳塔】

▲這款蜂蜜檸檬生乳塔是檸檬奶油餡和生乳酪雙餡～味道酸v酸v的～吃起來清爽無負擔！

▲整體來說，這間「KOKOROココロ義大利麵専売」是間用心製作的義大利麵餐廳！醬料都是由主廚特製，還會不定期推出新款菜色！平日商業午餐的CP值超高！這天用餐下來個人最喜歡的是名古屋醬燒手羽先、奶油鮮蝦燉飯、香辣鮮蝦蛤蠣義大利麵！下次還會想吃吃看其他不同的品項🥰

***本文感謝”「KOKOROココロ義大利麵専売」”邀約,內文為真實感受分享***

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