咖啡迷到台北必朝聖之地

『 興波咖啡Simple Kaffa 』

台灣第一位世界咖啡大師冠軍-吳則霖

冠軍咖啡無人不曉

也列入世界最佳咖啡館及亞洲最佳咖啡館

目前共有4家門市,除了華山旗艦店之外

還有 ⋄Simple Kaffa The Coffee One(榕錦時光生活園區)

⋄興波咖啡杯超級棧(外帶)

今年2月最新開幕 ⋄天空興波 (台北101 88樓)

這次造訪旗艦店

位於華山文創園區旁

抵達時約下午3點多,內用依然客滿

連外帶甜點都售罄😿😿

玻璃窗上都是興波的榮耀印記

MENU

手沖有分淺焙及中深焙,皆有列出咖啡原豆,香氣風韻,處理方式

跟小昭一樣不是品咖啡專門等級,還有義式咖啡可選擇!!

第一杯價錢有驚嚇到,800元

我倒是比較想品嘗藝伎系列

外帶人潮沒停過

外帶杯展示區 (卡布奇諾是用最右邊小杯子盛娤,小小杯)

吧檯是以華樹皮與蛇木,

一旁的座位區是使用花十字水泥灌模

(座位區當時有客人不方便拍攝)

陳列許多咖啡豆

專注的咖啡師

等待咖啡的時間,可欣賞得獎獎牌

桃花心木樹皮拼製的牆挺特別,有森林氛圍

周邊商品

聽說這原木長桌也是一大亮點

使用宋朝至今有700年歷史的老木材而製成的長桌

老屋內天井由硬式設計創作

連 AKAME也是同設計團隊

藝術家之作品

一樓座位區

樓梯間保留老厝的復古氛圍

欣賞市區街容的座位區

貼心提供置物籃放個人物品

2樓往下就能瞧見

裝置藝術都設計巧妙,點綴空間美感

2樓另一區

洗手間跟東京水平線海灣餐廳一樣

門上有船艙窗,增添設計感

等了20分鐘的咖啡

衣索比亞 耶加雪菲 果丁丁 水洗~200元

風味為柑橘巧克力,焦糖杏仁,烏龍茶

手沖咖啡要細細品嘗才能喝得出咖啡的獨特風味

原味拿鐵 ~180元

外帶杯依然有拉花唷~很用心

咖啡香醇,順口,整體平衡度完美

名片

冠軍咖啡果然不同凡響

從咖啡豆到端上咖啡那一刻,

連用餐環境每個細節都是如此精心細膩

外帶咖啡杯也採用特殊材質,

讓外帶杯的咖啡依然保留完美的風味

很可惜當天客滿,無法在店內品嘗甜點

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

興波咖啡 Simple Kaffa ~旗艦店

FB

(02) 3322 1888

10 :00~17:00

台北市忠孝東路二段27號



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