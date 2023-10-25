為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北-興波咖啡Simple Kaffa 華山旗艦店

台北-興波咖啡Simple Kaffa 華山旗艦店

2023-10-25 23:51:25 chaoerh小昭 人氣：99
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Simple Kaffa Flagship 興波咖啡旗艦店
place台北市中正區忠孝東路二段27號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

封面2.jpg

  

咖啡迷到台北必朝聖之地

 興波咖啡Simple Kaffa 

台灣第一位世界咖啡大師冠軍-吳則霖

冠軍咖啡無人不曉

也列入世界最佳咖啡館亞洲最佳咖啡館

目前共有4家門市,除了華山旗艦店之外

還有 Simple Kaffa  The Coffee One(榕錦時光生活園區)

興波咖啡杯超級棧(外帶)

今年2月最新開幕 天空興波  (台北101 88樓)

這次造訪旗艦店

位於華山文創園區旁

 

FC4A7537.JPG

20230123_153837.jpg

 

抵達時約下午3點多,內用依然客滿

連外帶甜點都售罄😿😿

FC4A7480.JPG

 

玻璃窗上都是興波的榮耀印記

FC4A7482.JPG

 

MENU

手沖有分淺焙及中深焙,皆有列出咖啡原豆,香氣風韻,處理方式

跟小昭一樣不是品咖啡專門等級,還有義式咖啡可選擇!!

第一杯價錢有驚嚇到,800元

我倒是比較想品嘗藝伎系列

20230123_152013.jpg

 

外帶人潮沒停過

20230123_152044.jpg

 

外帶杯展示區 (卡布奇諾是用最右邊小杯子盛娤,小小杯)

FC4A7526.JPG

 

吧檯是以華樹皮與蛇木,

一旁的座位區是使用花十字水泥灌模

(座位區當時有客人不方便拍攝)

FC4A7506.JPG

FC4A7507.JPG

 

陳列許多咖啡豆

FC4A7493.JPG

FC4A7521.JPG

 

專注的咖啡師

FC4A7495.JPG

FC4A7520.JPG

 

等待咖啡的時間,可欣賞得獎獎牌

桃花心木樹皮拼製的牆挺特別,有森林氛圍

20230123_152734.jpg

FC4A7496.JPG

FC4A7492.JPG

FC4A7500.JPG

 

周邊商品

FC4A7524.JPG

FC4A7525.JPG

 

聽說這原木長桌也是一大亮點

使用宋朝至今有700年歷史的老木材而製成的長桌

20230123_152800.jpg

老屋內天井由硬式設計創作

AKAME也是同設計團隊

20230123_152850.jpg

 

藝術家之作品

FC4A7503.JPG

 

一樓座位區

FC4A7534.JPG

 

樓梯間保留老厝的復古氛圍

FC4A7517.JPG

20230123_153330.jpg

 

欣賞市區街容的座位區

20230123_153118.jpg

FC4A7509.JPG

 

貼心提供置物籃放個人物品

FC4A7511.JPG

 

2樓往下就能瞧見

20230123_152930.jpg

裝置藝術都設計巧妙,點綴空間美感

FC4A7512.JPG

 

2樓另一區

20230123_152913.jpg

FC4A7514.JPG

 

洗手間東京水平線海灣餐廳一樣

門上有船艙窗,增添設計感

FC4A7518.JPG

 

等了20分鐘的咖啡

FC4A7533.JPG

FC4A7530.JPG

 

衣索比亞 耶加雪菲 果丁丁 水洗~200元

風味為柑橘巧克力,焦糖杏仁,烏龍茶

手沖咖啡要細細品嘗才能喝得出咖啡的獨特風味

FC4A7531.JPG

 

 原味拿鐵 ~180元

外帶杯依然有拉花唷~很用心

咖啡香醇,順口,整體平衡度完美

FC4A7541.JPG

 

名片

FC4A7535.JPG

 

冠軍咖啡果然不同凡響

從咖啡豆到端上咖啡那一刻,

連用餐環境每個細節都是如此精心細膩

外帶咖啡杯也採用特殊材質,

讓外帶杯的咖啡依然保留完美的風味

很可惜當天客滿,無法在店內品嘗甜點

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 興波咖啡 Simple Kaffa~旗艦店
  • FB
  • (02) 3322 1888
  • 10:00~17:00           
  • 台北市忠孝東路二段27號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

台北-% Arabica咖啡~台北象山店 《日本京都必訪咖啡》

台中-CAFE!N 硬咖啡~台中公益店

屏東恆春-樹夏飲事 咖啡館 **入選全台灣25間最佳咖啡館**

高雄-路人咖啡Ruh Cafe**入選全台灣25間最佳咖啡館**

台中-The Factory Mojocoffee **入選全台灣25間最佳咖啡館**

台中-HAUSINC CAFE **入選全台灣25間最佳咖啡館**

文章標籤

興波咖啡 興波咖啡旗艦店 simplekaffa simplekaffaflagship興波咖啡旗艦店菜單 冠軍咖啡 世界咖啡大師冠軍 亞洲最佳咖啡館 台北興波咖啡 chaoerh小昭 chaoerh小昭台北 chaoerh小昭食記 興波咖啡華山旗艦店
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#興波咖啡
morechevron_right
文章關鍵字
興波咖啡旗艦店 興波咖啡 台北咖啡 chaoerh小昭食記 more
檢舉
share
chevron_left

【經脆脆CrispyChing】100%洋蔥脆片+炸雞皮餅乾

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子《日式和菓子專賣店》

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

作者的其它文章
同類據點
明星西點咖啡館 照片

明星西點咖啡館

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
IEAT Cafe 咖啡空間 照片

IEAT Cafe 咖啡空間

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
桃五咖啡 照片

桃五咖啡

4.53 (2人評鑑)

區域：台北市大安區
BEAN U 照片

BEAN U

4.83 (3人評鑑)

區域：台北市信義區
Cafe honestly 真拾生活 照片

Cafe honestly 真拾生活

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市松山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up