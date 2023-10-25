咖啡迷到台北必朝聖之地
『 興波咖啡Simple Kaffa 』
台灣第一位世界咖啡大師冠軍-吳則霖
冠軍咖啡無人不曉
也列入世界最佳咖啡館及亞洲最佳咖啡館
目前共有4家門市,除了華山旗艦店之外
還有 ⋄Simple Kaffa The Coffee One(榕錦時光生活園區)
⋄興波咖啡杯超級棧(外帶)
今年2月最新開幕 ⋄天空興波 (台北101 88樓)
這次造訪旗艦店
位於華山文創園區旁
抵達時約下午3點多,內用依然客滿
連外帶甜點都售罄😿😿
玻璃窗上都是興波的榮耀印記
MENU
手沖有分淺焙及中深焙,皆有列出咖啡原豆,香氣風韻,處理方式
跟小昭一樣不是品咖啡專門等級,還有義式咖啡可選擇!!
第一杯價錢有驚嚇到,800元
我倒是比較想品嘗藝伎系列
外帶人潮沒停過
外帶杯展示區 (卡布奇諾是用最右邊小杯子盛娤,小小杯)
吧檯是以華樹皮與蛇木,
一旁的座位區是使用花十字水泥灌模
(座位區當時有客人不方便拍攝)
陳列許多咖啡豆
專注的咖啡師
等待咖啡的時間,可欣賞得獎獎牌
桃花心木樹皮拼製的牆挺特別,有森林氛圍
周邊商品
聽說這原木長桌也是一大亮點
使用宋朝至今有700年歷史的老木材而製成的長桌
老屋內天井由硬式設計創作
連AKAME也是同設計團隊
藝術家之作品
一樓座位區
樓梯間保留老厝的復古氛圍
欣賞市區街容的座位區
貼心提供置物籃放個人物品
2樓往下就能瞧見
裝置藝術都設計巧妙,點綴空間美感
2樓另一區
洗手間跟東京水平線海灣餐廳一樣
門上有船艙窗,增添設計感
等了20分鐘的咖啡
衣索比亞 耶加雪菲 果丁丁 水洗~200元
風味為柑橘巧克力,焦糖杏仁,烏龍茶
手沖咖啡要細細品嘗才能喝得出咖啡的獨特風味
原味拿鐵 ~180元
外帶杯依然有拉花唷~很用心
咖啡香醇,順口,整體平衡度完美
名片
冠軍咖啡果然不同凡響
從咖啡豆到端上咖啡那一刻,
連用餐環境每個細節都是如此精心細膩
外帶咖啡杯也採用特殊材質,
讓外帶杯的咖啡依然保留完美的風味
很可惜當天客滿,無法在店內品嘗甜點
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 興波咖啡 Simple Kaffa~旗艦店
- FB
- (02) 3322 1888
- 10:00~17:00
- 台北市忠孝東路二段27號
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