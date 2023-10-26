連假不想跑太遠但還是想出門踏青走走，所以Ann和榜哥就會決定要來去我們的山區-台七線兜風晃晃。畢竟台七線沿途的景點、餐廳真的超級多，一天要走跳完根本就是不可能的任務，中途我們就選擇來一山景觀咖啡休憩，愜意的享受這裡的山明水秀！

一山景觀咖啡就位在台七線上，介於大溪老茶廠以及角板山形象商圈(角板山公園)的中間，開車或是騎車前來的朋友，直接導航一山景觀咖啡即可到達，一山景觀咖啡設有免費的汽機車停車場可停放愛車！但 若是從景山茶廠斜對面上來一山景觀咖啡的路會有些不好走，建議可從普拉多山丘假期那邊上來，路會比較好走！



還沒走進一山景觀咖啡，光在停車場就被這270度的湖光山色給吸引住，一望無際的天空，搭配著層層堆疊的山巒以及遠方的石門水庫，宛如一幅水彩畫般的美。

一山景觀咖啡的用餐空間分為一樓的室內座位區以及二樓半露天式的座位區，一樓的室內裝潢主要以溫馨居家的木質風格，簡約又不失單調且帶點家的溫度。

半露天式的二樓，則是擺放著幾張圓桌椅，在這可270度的視野眺望遠處的山林景致，居高臨下的遼闊視野真的讓人感到放鬆！據說老闆原本是買來當作自己退休度假的地方，後來覺得這山林之美不來享受真的太可惜，索性就開了間咖啡廳，不私心的分享這私房景觀。平日前來的朋友可要記得先去電詢問公休日喔！



一山景觀咖啡的餐點選擇有咖啡、茶類、歐蕾、特餐、甜食等可以選擇，每人有低消限制(一飲品或是一餐食)，只要滿120公分以上的朋友就要有消費；這邊也是禁帶外食(飲品)，用餐時間為兩個小時，不加收10%服務費。



這天我們來到一山景觀咖啡就點了兩杯飲品。



●拿鐵(熱)

●蜜桃風味紅茶(冰)



開車或騎車上來一山景觀咖啡的路會有些不好走，但來到一山景觀咖啡，你肯定會覺得這趟路來的很值得！一山景觀咖啡餐點選擇不算多，就我們而言這就是賣景的景觀咖啡廳，居高臨下所望出去的美景真的很難用言語來形容，唯有自己來一趟你才會知道我們所說的美！

一山景觀咖啡，僅收現金，每人有低消限制(一飲品或是一餐食)，只要滿120公分以上的朋友就要有消費；這邊也是禁帶外食(飲品)，用餐時間為兩個小時，不加收10%服務費。

Ann和榜哥第一次來訪一山景觀咖啡，真心覺得這提供的山林景致是目前我們在桃園復興區第一美的景色！來訪這之後當然也可以去大溪老茶廠或是角板山公園走走喔！