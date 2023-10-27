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台北中山-[日式洋麵館 麵日和 Men Biyori] 中山站10分鐘老爺飯店後小巷，限量口味蒜辣與肉醬麵每日七食，天天大排長龍人氣名店，日本廚師經營道地和風義大利麵專賣

2023-10-27 21:35:55 Elisa 人氣：98
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窩客好文

Elisa

發表篇數：301篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵日和日式洋麵館
phone02-2581-9825
place台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

PXL_20230511_120748218_结果

老爺飯店後巷的麵日和主打日本師傅坐鎮的和風義大利麵

和風跟義大利麵這兩個詞彙都是我自己喜歡食物的關鍵字

地點即使離主要逛街區有一小段距離依舊不減人氣

從門口的圓窗可以隱約看到廚房內忙碌景色

搭配黑牆很有月亮的意象

PXL_20230511_112633661_结果

試了好幾次之後總算在平日晚上用餐時段的尾巴成功吃到

每天經過都是至少10個人起排的人潮始終不墜

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店內的吧檯空間呈L字形

另一側靠牆則有數桌的雙人或四人座位

開放式廚房讓店內油煙味沾染衣服的情況有點嚴重

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每個座位都有提供起司粉跟乾燥羅勒葉

細心用了保鮮膜包覆避免接觸空氣保持衛生

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排隊接近可以入店的時候店員會先提供菜單進行點餐

主餐僅有義大利麵一款主食

但口味非常多樣化令人眼花撩亂

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均價大約都落在一盤250元左右價位不算貴

花枝香蒜辣跟肉醬口味每日限量一款僅提供七盤非常稀少

除了主餐之外也有提供一些軟性飲料跟酒精

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肉醬麵 TWD280

難得看到義大利麵以生菜沙拉常使用的大木碗承裝

麵的份量算是女生正常食量不到太少

比起喫茶風格的拿坡里肉醬麵是很收汁乾爽的類型

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充分熬煮的肉醬本身番茄香氣鮮美帶著甘甜

可以吃的到絞肉的食感

唯一可惜的是肉醬跟麵的比例有點失重

沒辦法好好均勻將所有麵條的裹上美味醬汁

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整體麵體偏硬有咬勁

搭配香草的香氣更清新

只是味道層次上吃久了有點單一跟油膩稍微可惜

如果喜歡帕瑪森Cheese的話可以加點增加鹹香奶味調劑

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花枝香蒜辣味麵 TWD220

因為前兩次造訪的時候都已經售罄的限量品令人格外期待

乾爽的蒜香跟橄欖油非常刺激食欲

簡單點綴了番茄乾在四角很可愛

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頂部的花枝僅清燙的感覺沒有太多調味

只是口感我覺得稍微硬了一點

清炒的義大利麵口感很Q彈

整體我覺得辣度不高幾乎沒有感覺

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花枝明太子麵 TWD280

看到明太子一定要吃至少一次

滿滿的海苔Topping非常和風感

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花枝顏色帶著半透明感

吃起來比較柔軟沒什麼韌度很像是類生魚片

只是明太子的鮮味跟鹹感跟花枝的甜味有點難融合

吃起來比較可惜一點沒有達到綜效

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麵日和長期活動有吃飯打卡都會免費送一杯無酒精的軟性飲料

蘋果汁跟柳橙汁都蠻好喝的

整體而言是間中規中矩的和風義大利麵

口味很日式多變價格也不太貴

但對我來說可能期待太大沒有達到預期的美味

加上地板真的黏到有點難走讓我不會特地再一直回訪

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/25

花費: TWD220(花枝香蒜辣味麵x1)

日式洋麵館 麵日和 Men Biyori

FB粉絲團

Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:30-21:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份主餐

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號

電話: 02-2581-9825


檢視較大的地圖

 

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