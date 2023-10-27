老爺飯店後巷的麵日和主打日本師傅坐鎮的和風義大利麵

和風跟義大利麵這兩個詞彙都是我自己喜歡食物的關鍵字

地點即使離主要逛街區有一小段距離依舊不減人氣

從門口的圓窗可以隱約看到廚房內忙碌景色

搭配黑牆很有月亮的意象

試了好幾次之後總算在平日晚上用餐時段的尾巴成功吃到

每天經過都是至少10個人起排的人潮始終不墜

店內的吧檯空間呈L字形

另一側靠牆則有數桌的雙人或四人座位

開放式廚房讓店內油煙味沾染衣服的情況有點嚴重

每個座位都有提供起司粉跟乾燥羅勒葉

細心用了保鮮膜包覆避免接觸空氣保持衛生

排隊接近可以入店的時候店員會先提供菜單進行點餐

主餐僅有義大利麵一款主食

但口味非常多樣化令人眼花撩亂

均價大約都落在一盤250元左右價位不算貴

花枝香蒜辣跟肉醬口味每日限量一款僅提供七盤非常稀少

除了主餐之外也有提供一些軟性飲料跟酒精

肉醬麵 TWD280

難得看到義大利麵以生菜沙拉常使用的大木碗承裝

麵的份量算是女生正常食量不到太少

比起喫茶風格的拿坡里肉醬麵是很收汁乾爽的類型

充分熬煮的肉醬本身番茄香氣鮮美帶著甘甜

可以吃的到絞肉的食感

唯一可惜的是肉醬跟麵的比例有點失重

沒辦法好好均勻將所有麵條的裹上美味醬汁

整體麵體偏硬有咬勁

搭配香草的香氣更清新

只是味道層次上吃久了有點單一跟油膩稍微可惜

如果喜歡帕瑪森Cheese的話可以加點增加鹹香奶味調劑

花枝香蒜辣味麵 TWD220

因為前兩次造訪的時候都已經售罄的限量品令人格外期待

乾爽的蒜香跟橄欖油非常刺激食欲

簡單點綴了番茄乾在四角很可愛

頂部的花枝僅清燙的感覺沒有太多調味

只是口感我覺得稍微硬了一點

清炒的義大利麵口感很Q彈

整體我覺得辣度不高幾乎沒有感覺

花枝明太子麵 TWD280

看到明太子一定要吃至少一次

滿滿的海苔Topping非常和風感

花枝顏色帶著半透明感

吃起來比較柔軟沒什麼韌度很像是類生魚片

只是明太子的鮮味跟鹹感跟花枝的甜味有點難融合

吃起來比較可惜一點沒有達到綜效

麵日和長期活動有吃飯打卡都會免費送一杯無酒精的軟性飲料

蘋果汁跟柳橙汁都蠻好喝的

整體而言是間中規中矩的和風義大利麵

口味很日式多變價格也不太貴

但對我來說可能期待太大沒有達到預期的美味

加上地板真的黏到有點難走讓我不會特地再一直回訪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/25

花費: TWD220(花枝香蒜辣味麵x1)

日式洋麵館 麵日和 Men Biyori

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Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:30-21:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份主餐

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區南京東路一段13巷6弄8號

電話: 02-2581-9825



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