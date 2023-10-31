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最低只要19元！人氣平價「買醉串燒」多種選擇配上獨門醬料超入味，還有每日漁港現撈海鮮，絕對是老饕們的下班宵夜首選！

2023-10-31 14:28:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：256
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：13篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：買醉串燒酒場-桃園蘆竹店
phone09-0570-7064
place桃園市蘆竹區中正北路337-1號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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這間在宜蘭超知名的平價串燒居酒屋「買醉串燒」現在桃園也吃得到啦！
串物選擇非常多 全部都隨意夾 
都是採「先炸後烤」的方式，再撒上胡椒粉和獨門醬料
完全將香氣 鎖進食材裡超級入味～



我這次點的都沒有遇到雷
串燒真的不誇張每一種都好吃😋
難怪每桌客人都吃的超滿足！
我私心很愛他們的豆乾、豬肉蔥捲、櫛瓜和培根麻糬
鹹香的培根配上麻糬口感真的很特別！



這間的海鮮都是每日「基隆崁仔頂漁港」現撈 🐟
看得出店家對食材滿滿的用心
透抽新鮮Q彈 午仔魚肉質鮮美
品質非常新鮮 口感鮮美很好吃😋



這間除了販售各式串燒外 還有各式超下酒的熱炒料理
每一道都大火快炒得非常入味！



其中超推薦這個麻油松阪豬炒飯 米粒粒粒分明
配上嫩中帶脆的松阪豬肉 超級好吃！






▫️各式串燒 $19～$36
▪️金棗松阪豬 $116
▫️金沙雙嬌 $200 (百頁豆腐+雞蛋豆腐)
▪️客家小炒 $200
▫️蒜苗炒鹹豬肉 $200
▪️透抽 $/時價
▫️午仔魚 $/時價
▪️Asahi生啤 $150

桃園蘆竹店是戶外露天的用餐區
晚上氣氛很好 吹著微風很愜意～
很適合和朋友、同事下班後一起來喝酒聊天🍻



｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

-
📍買醉串燒酒場(桃園蘆竹店) @maizui_club
▫️地址：桃園市蘆竹區中正北路337-1號
▫️電話：0905707064
▫️時間： 週一至週六17:30-24:00/週日18:00-23:00
🏷️有提供免費停車場
 

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發表篇數：13篇

哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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