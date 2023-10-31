這間在宜蘭超知名的平價串燒居酒屋「買醉串燒」現在桃園也吃得到啦！
串物選擇非常多 全部都隨意夾
都是採「先炸後烤」的方式，再撒上胡椒粉和獨門醬料
完全將香氣 鎖進食材裡超級入味～
我這次點的都沒有遇到雷
串燒真的不誇張每一種都好吃😋
難怪每桌客人都吃的超滿足！
我私心很愛他們的豆乾、豬肉蔥捲、櫛瓜和培根麻糬
鹹香的培根配上麻糬口感真的很特別！
這間的海鮮都是每日「基隆崁仔頂漁港」現撈 🐟
看得出店家對食材滿滿的用心
透抽新鮮Q彈 午仔魚肉質鮮美
品質非常新鮮 口感鮮美很好吃😋
這間除了販售各式串燒外 還有各式超下酒的熱炒料理
每一道都大火快炒得非常入味！
其中超推薦這個麻油松阪豬炒飯 米粒粒粒分明
配上嫩中帶脆的松阪豬肉 超級好吃！
▫️各式串燒 $19～$36
▪️金棗松阪豬 $116
▫️金沙雙嬌 $200 (百頁豆腐+雞蛋豆腐)
▪️客家小炒 $200
▫️蒜苗炒鹹豬肉 $200
▪️透抽 $/時價
▫️午仔魚 $/時價
▪️Asahi生啤 $150
桃園蘆竹店是戶外露天的用餐區
晚上氣氛很好 吹著微風很愜意～
很適合和朋友、同事下班後一起來喝酒聊天🍻
｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享
-
📍買醉串燒酒場(桃園蘆竹店) @maizui_club
▫️地址：桃園市蘆竹區中正北路337-1號
▫️電話：0905707064
▫️時間： 週一至週六17:30-24:00/週日18:00-23:00
🏷️有提供免費停車場
┃ 如果您喜歡我的文章，歡迎私訊與我們洽談合作 ┃
IG：https://www.instagram.com/97_food/
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084017665907
版權所有 (歡迎轉貼連結分享,非邀約合作店家,請勿使用圖文作為商業用途之使用,若有額外需求請來信取得授權同意,謝謝)
┃更多美食分享
就愛這一味！新竹也吃得到超讚小卷米粉湯！「葫蘆仔米粉湯」以新鮮豬肉精華熬成湯頭， 清爽鮮甜不油膩，香氣十足麻醬麵和黑白切小菜也是必點！
夏天清爽手搖再+1 啦！『 甘蔗媽媽 』熱銷清爽系飲品推薦，純天然招牌甘蔗汁製成，甜而不膩口喝一杯好滿足！
[新竹手搖] thirtea三十茶一喝就愛上！不使用防腐劑、香精和化學色素，滿滿水果喝了好滿足