



這間在宜蘭超知名的平價串燒居酒屋「買醉串燒」現在桃園也吃得到啦！

串物選擇非常多 全部都隨意夾

都是採「先炸後烤」的方式，再撒上胡椒粉和獨門醬料

完全將香氣 鎖進食材裡超級入味～







我這次點的都沒有遇到雷

串燒真的不誇張每一種都好吃😋

難怪每桌客人都吃的超滿足！

我私心很愛他們的豆乾、豬肉蔥捲、櫛瓜和培根麻糬

鹹香的培根配上麻糬口感真的很特別！







這間的海鮮都是每日「基隆崁仔頂漁港」現撈 🐟

看得出店家對食材滿滿的用心

透抽新鮮Q彈 午仔魚肉質鮮美

品質非常新鮮 口感鮮美很好吃😋







這間除了販售各式串燒外 還有各式超下酒的熱炒料理

每一道都大火快炒得非常入味！







其中超推薦這個麻油松阪豬炒飯 米粒粒粒分明

配上嫩中帶脆的松阪豬肉 超級好吃！













▫️各式串燒 $19～$36

▪️金棗松阪豬 $116

▫️金沙雙嬌 $200 (百頁豆腐+雞蛋豆腐)

▪️客家小炒 $200

▫️蒜苗炒鹹豬肉 $200

▪️透抽 $/時價

▫️午仔魚 $/時價

▪️Asahi生啤 $150

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桃園蘆竹店是戶外露天的用餐區

晚上氣氛很好 吹著微風很愜意～

很適合和朋友、同事下班後一起來喝酒聊天🍻

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｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻

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📍買醉串燒酒場(桃園蘆竹店) @maizui_club

▫️地址：桃園市蘆竹區中正北路337-1號

▫️電話：0905707064

▫️時間： 週一至週六17:30-24:00/週日18:00-23:00

🏷️有提供免費停車場



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