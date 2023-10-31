這是個為了水餃走遍台北各個咖啡廳的踩店行程

Konzy Kava名字聽起來就很有優閒舒適的感覺

低調隱藏在距離南京復興站約莫6,7分鐘路程的住宅區裡

門口的開放空間放了各種盆栽綠意滿滿

庭院空間頂棚有布廉遮風擋雨

特別放了大鏡子仔細看才發現原來招牌特地作成反向字體就是為了鏡像

是個非常有巧思的網美打卡空間

入口開始沿著牆面有許多展示的手作文創商品販售

牆上則有許多自家單品豆子販售

靠窗的吧台座位區非常舒適愜意

高腳椅的椅墊有點像原木樹幹的切面特別又好看

許多座位旁都有插座可以使用

室內空間的牆面是很有歷史感的紅磚牆

不知道是刻意為之或是老宅的歷史

搭配黑色皮椅真的為室內空間增添許多美式復古的氛圍

深處空間更有收藏重機擺設多了點不羈自由

工業風格的金屬電線設計讓空間很像是在倉庫內用餐的感覺

整體非常Chill有著大人感的性感魅力

菜單每一本的封面都是不同的招牌菜色

繽紛多彩的美食真的會大大增加想吃的食欲

菜單第一頁是很清楚明瞭的用餐規則

個人覺得很體貼的是一般即使消費再多金額也會受到用餐時間限制

但Konzy Kava只要消費超過250元以上就提供不限時的服務

單品手沖咖啡選項蠻多元

也有非常高貴的藝妓可以品味

我自己最有興趣的是Twi A取名自哈利波特的王十字車站咖啡豆

義式咖啡除了預設的中深焙配方之外

提供加價可以選擇淺焙或是單品豆款

燕麥奶品牌使用的是第一次看到的美國加州的Califia

義式咖啡選項特別是拿鐵口味很豐富

有提供我最愛的冰釀咖啡先加分

特調飲品有多種酸甜爽口的咖啡特調

第一次看到把優格跟咖啡結合的創意菜單

茶飲提供的是台灣自產的茶葉

都是以整壺熱飲的方式供應並提供回沖服務

如果想喝冰飲跟加糖也都可以提出需求很客製化

甜點品項幾乎都是跟咖啡有關聯的

火紅的肉桂捲在Konzy Kava也有

其他不定時會推出季節限定的甜品可以直接洽詢櫃台

竟然會在咖啡廳看到冷麵真的很有趣

甚至是招牌人人推薦的推薦菜色

現點現做的鹹食需要一定時間製作

不愧有著超級爵士放鬆感的空間

想喝點酒精飲品搭配炸物輕食也沒有問題

外帶品項提供大瓶裝的濃縮咖啡跟冰釀等選項

更有比較難得遇到的100%純生乳自製優格

在家也能隨時喝到好喝咖啡跟優格

平常不愛涼麵的我忍不住受到花椒的誘惑挑戰

水餃跟小菜還有咖啡都是不能落下的菜色

花椒冷麵&超爽雙拼 (胡麻豆腐&舒肥雞) TWD190

雖然價格偏高但品嘗後我覺得味道真的會令人留下印象地美味

冷麵麵體是比較寬扁款有著適度的嚼勁

搭配鹹蛋碎、皮蛋跟油條酥自由組合

怎麼搭都好吃更充滿台味特色

花椒醬淋在舒肥雞胸跟涼拌豆腐上

胡麻醬汁的芝麻香甜跟花椒的香麻鹹辣味道層次交織豐富

清爽的豆腐超嫩入口即化有著濃濃的豆香

舒肥雞胸肉質軟嫩濕潤不乾柴

很適合運動後補充蛋白質

綜合手工水餃佐花椒醬 小份 TWD120

水餃小份有8顆單價偏高一點

口味包含高麗菜、韭菜跟泡菜三種樣樣經典

不用挑口味一次滿足很適合選擇障礙的我

搭配的醬油鹹度適中加入花椒醬的調味更凸顯口中的椒麻感

泡菜口味有著清脆的高麗菜

酸爽可口不太會辣

高麗菜口味清甜多汁是我的最愛

豬絞肉精實沒有太多肥肉

單吃味道較清淡個人覺得跟花椒醬油最有互補的效果

西西里咖啡 TWD140

一開始上桌的時候是整杯的泡沫讓我稍微不安了一下

之後發現跟啤酒和汽水一樣漸漸消泡後就變成咖啡的液體

在一半泡沫一半咖啡的時候品飲可以同時感受雙重口感

好奇之下問了主理人才知道原來是使用均質機打過才能有這麼細緻的質地

頂部撒上檸檬皮屑讓柑橘系香氣更明顯

喝起來先是綿密細緻的泡沫再來是清爽不澀的咖啡

加入黑糖調味的甜味很天然不過度

整體酸度比較突出很符合我的喜好

非常喜歡Konzy Kava的各項食物表現

主理人更是親切幽默也很關心客人的感想

最重要的是消費滿額的不限時跟充電插座正中我需要在咖啡廳工作的需求

下次來想喝更多有趣的咖啡跟嘗嘗甜點滋味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/12

花費: TWD450(冷麵+水餃+西西里各1)

KONZY KAVA

FB粉絲團/IG

週二至週六: 11:00-21:00(週六至19:00)

週日至週一: 11:00-17:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (消費250元以下2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區長春路327巷5號

電話: 0908-048-456



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