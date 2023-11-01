桃園市美食「阿本家-中正藝文店」，位於桃園藝文特區適合聚餐的餐廳，推出2023春酒尾牙專案，豐富的桌菜價格為8800+10%服務費，並設有獨立包廂、投影及影音設備！平常無論是人數多少也很方便點餐，店家有提供單點、雙人套餐、四人套餐、六人套餐、八人套餐及十人桌餐～很適合家族聚餐、公司團體聚餐、三五好友來歡聚唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、菜單價目表MENU供參考！

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▲先前「阿本家-中正藝文店」剛開幕時我們就曾來用餐，那時候就對他們的餐點留下很不錯的印象！這回則是來體驗店家推出的2023年尾牙春酒專案！公司行號要找地方聚餐，來這邊肯定會讓老闆和員工都滿意啦💯

初訪紀錄：桃園市美食｜『阿本家 Jia Ben A -中正藝文店』搬遷後全新開幕！藝文特區川湘菜美食~適合聚餐的網美餐廳！

▲「阿本家-中正藝文店」地點近桃園藝文特區，週邊有幾個收費停車場方便停車，我們是習慣把車輛停放在＂日月亭藝文園區地下停車場＂室內停車場，步行約5分鐘即可到店！更近一點還有只需步行2分鐘可到店的＂鹿過停車場＂室外停車場唷！

【阿本家-中正藝文店｜一樓座位區】

▲一樓座位區多為2人桌和4人桌，也有一張6人桌，適合情侶、夫妻、好朋友、小家庭聚餐！

▲我自己最愛這個靠窗的座位！可惜來了兩次這個位置都被別人坐走了～殘念阿😭

【阿本家-中正藝文店｜二樓座位區】

▲二樓座位區有四人桌、六人桌、十人圓桌，靠窗的位置採光很好，空間也蠻寬敞的！

▲春酒尾牙只要訂滿4桌即可享有包廂空間！聚餐比較有隱私👍👍

【阿本家-中正藝文店｜三樓座位區】

▲三樓的空間有春酒尾牙必備的小舞台、投影機及音響都替你準備好了！可以盡情在這一邊用餐，一邊勁歌熱舞！

▲三樓的座位大約可以容納60-70人，這個場地也曾經舉辦過小型婚宴唷！

【阿本家｜2023年尾牙春酒專案】

▲這是「阿本家」2023年的春酒尾牙菜單，價格為8800+10%服務費！（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

PS：只要在12月15日前訂位且付訂完成，即可享有《飲料升等無限暢飲》優惠唷！

【2023年春酒尾牙在阿本家】

▲又到了一年一度的春酒尾牙！各公司行號肯定都在找適合同事們聚餐的好地方！要帶員工們來聚餐，個人覺得很重要的條件是：周邊要有停車場、餐點要好吃、環境要舒適！這些重點「阿本家」全都有符合啦👌

【本家迎賓雙巧碟】

▲第一道「本家迎賓雙巧碟」是＂麻辣口水雞＂＋＂燒椒鑲松花＂的組合！而「麻辣口水雞」是店家最熱賣的招牌，選用去骨的仿土油雞腿搭配店家自製的口水醬，底部加的粉皮和小黃瓜絲充分吸收醬汁，吃起來很開胃！

要說明一下，這口水醬並沒有加口水啦🤣他是用了胡麻醬、辣油、花椒油及乾辣椒等食材製作而成的醬汁，吃起來不但開胃也很下飯！如果喜歡這個口味，櫃台也有額外販售這款醬料唷，可以買回家拌飯拌麵或是當調味料唷👌

▲燒椒鑲松花加入用豬皮及雞爪熬製三個小時的高湯凍～膠質滿滿～再加了皮蛋～將成品做成像是果凍的感覺～最上面再淋上阿本家自製的燒椒醬～是道別具特色的開胃菜！

【象蚌和風蔬果盤】

▲象蚌和風蔬果盤下面是滿滿的美生菜，上頭則是加了三種顏色、六種不同的蔬菜水果做搭配～有玉米、番茄、甜椒、小黃瓜、鳳梨、花椰菜～最後再淋上和風醬汁！吃起來相當清爽開胃！而這樣的顏色搭配，光看就讓人很有食慾呢🥰

【錦繡三絲扒魚唇】

▲錦繡三絲扒魚唇裡面用了魚皮絲、筍絲、香菇絲，還有添加了扁魚，再搭配了蠔油醬汁和蛋酥！這滑順的羹湯用料很實在，每一口都能吃到滿滿的新鮮食材，把白飯混在羹湯裡面，吃起來更有飽足感👍

【蒜香銀絲蒸大蝦】

▲蒜香銀絲蒸大蝦是桌菜的經典菜！選用海白蝦搭配粉絲，再加入調製的蒜蓉醬料理！

▲這蝦子已經貼心處理過，不需要弄髒手就可以輕鬆吃！但我覺得這道餐點的口味比較清爽，如果蒜香味再更濃一些，吃起來肯定更過癮啦😋

【天府銷魂豬腱骨】

▲天府銷魂豬腱骨是取自於運動量極大的豬後腿，豬腱骨每隻豬只有兩根，相當珍貴！

▲將豬腿肉先滷後炸，再用店家特製的甜辣醬汁炒到醬汁收乾，最後再撒上麻辣粉和白芝麻！這外酥內嫩的口感～趁熱吃真的很銷魂啊😍

【老罈藤椒酸菜魚】

▲老罈藤椒酸菜魚選用苗栗的客家酸菜，搭配烏鱧魚，烏鱧魚的膠質豐富，吃起來比較沒有土味，而且肉質細嫩脆口，是很特別的口感！

▲將客家酸菜搭配泡椒炒製，吃起來會有一點麻麻辣辣的，酸香味很突出！起鍋後加入新鮮花椒串增加麻度，最後再淋上藤椒油增添風味！這道吃起來也超下飯R🤩

【川湘美味雙熱拚】

▲這道「川湘美味雙熱拚」是＂辣子一口蟹＂＋＂鎮江陳醋排＂的組合！是說這兩道都很涮嘴，超適合當下酒菜的耶（喝酒不開車，開車不喝酒）！

▲鎮江陳醋排是店家的招牌菜色！選用本地的排骨，再加上鎮江香醋、山西老陳醋及店家特製醋調製，吃起來和一般的糖醋排骨完全不同，用了韻味十足的陳醋調製，醋味濃厚，酸甜好吃，排骨的肉香也沒有被蓋掉！是我們今天最愛的TOP1菜色💯

▲辣子一口蟹的是類似避風塘的烹調手法，再加上店家特製的麻辣粉！很適合像我這種愛吃螃蟹～但又不愛剝殼的人～酥脆的口感又帶有麻辣的香氣～很適合當下酒菜😍

【干貝芽白砂鍋雞】

▲這個砂鍋雞的製作過程相當耗時費工！光是熬湯就需要八個小時，蒸煮雞肉就需要四個小時呢！裡頭的內容物有金華火腿、日本干貝和新鮮白菜，讓湯頭多了些天然甜味和鮮味！

▲這道干貝芽白砂鍋雞的精華就是他的湯頭，乳白色的湯頭喝起來十分濃郁，在這秋冬涼涼的天氣，來上一碗雞湯，全身都暖了起來呢🥰

【精緻美味甜鍋餅】

▲這豆沙鍋餅是小火慢炸的中式甜點，外皮吃起來像是燒餅的口感，相當酥脆，而裡面夾的紅豆內餡不膩口，上方還有滿滿的黑白芝麻增添香氣！是好吃的飯後甜點！

【寶島四季時鮮果】

▲水果盤切得很美，我們這天吃到的是鳳梨、火龍果和西瓜，甜度都很足！不過水果的品項不固定，皆以當季當日提供的為主唷👌

【紅茶二壺】

▲春酒尾牙的桌餐是附兩壺紅茶，平時可加價換成其他品項！但現在只要在12月15日前訂位且付訂完成，即可享有《飲料升等無限暢飲》優惠唷！超讚的啦！

我們點了一壺紅茶和一壺冬瓜檸檬！冬瓜檸檬很解膩，酸V酸V的很適合佐餐！

紅茶稍微偏甜，我單喝會加點水沖淡，不過他的味道很好，我把沒喝完的外帶回家，加了鮮奶後升級成超好喝的鮮奶茶，是比外面手搖飲料店賣的還要好喝的那種喔✌️

整體來說，「阿本家-中正藝文店」推出的春酒尾牙菜色，就是把店內的招牌品項直接端上桌，餐點豐富度沒話說，而且滿四桌就提供包廂用餐，三樓則有投影及音響設備，讓老闆可以好好慰勞員工們一整年的辛勞！春酒尾牙只要在12月15日前訂位且付訂完成，即可享有《飲料升等無限暢飲》優惠唷👍可別錯過這難得的好康R！

「阿本家-竹北文和店」店家資訊 ▋地址：新竹縣竹北市文和街90號 ▋電話：03-558-7557 ▋營業時間：週一至週四11:30-14:30,17:30-21:00,週五11:30-14:30,17:30-21:30,週六11:00-15:00,17:30-21:30,週日11:00-15:00,17:30-21:00

***本文感謝”阿本家-中正藝文店”邀約,內文為真實感受分享***

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