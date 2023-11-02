今天來介紹一家位於六張犁站，出站走路只要五分鐘的餐酒館ー離城放感情，從六張犁出站後走到基隆路二段209巷轉入後直走到底就會看到一間老宅，要不是看到離城放感情的招牌，看外觀真的不知道這是一家酒吧。

外觀第一印象很像廢墟風的老宅入口，風格獨特，但走進去後別有一番特色。庭院很有台式復古風格。

蠻有氛圍的離城招牌，讓我覺得有點侯孝賢電影的感覺，台式風格又不失氣氛。

這邊也很適合來拍一張網美照，還是聚餐後也可以在門口來一張大合照。

沒想到走進店內後分為兩區，感覺也很不同，靠近吧台的這區有投影螢幕可以坐比較多人，燈光跟氣氛感覺很放鬆，蠻適合多人聚餐喝酒聊天，也可以就近欣賞一下調酒師調酒。

另外這區我覺得很棒，暗紅色的布幕加上昏暗的燈光，天花板還有很多花草的裝飾，感覺很浪漫，很適合兩人微醺的小約會。

吧檯酒櫃的匾額很直接耶!「匾額五個字」，有種中藥店還是國術館的台式風味。整體氣氛很好。

剛好來用餐的時間靠近萬聖節，桌上還有萬聖節小遊戲的單子，menu上的菜色也介紹的很詳盡，可以看內容介紹選擇自己想要的餐點跟調酒。

原本以為他們只有這家店，結果朋友看到桌上的立牌介紹，離城放感情有蠻多家不同的分店，也都是不同風格，下次也可以試試看。

酒單很特別，畫風很有小時候的台式電影畫報風格，酒名也很有特色，這次我跟朋友分別點了「女朋友‧男朋友」，「神隱少女」兩杯調酒，還跑到吧檯欣賞了我們兩杯調酒的調酒過程。之前也蠻喜歡坐吧台看調酒師調酒很有趣。

調酒師一次調兩杯，首先是倒入女朋友‧男朋友的基底酒 Vodka. 動作非常迅速。非常特別的是這個基底酒 Vodka是有浸泡過玉蘭花的，所以會帶有一點玉蘭花的香氣。

第二杯就是神隱少女，這杯調酒師Shake的非常賣力，而且很有動感。神隱少女這杯上面真的有神隱少女的圖片，很融入電影的氛圍。

「女朋友‧男朋友」400元

基底酒為玉蘭花伏特加、使用伏特加浸泡玉蘭花，難怪我想說伏特加不是透明色嗎?怎麼是威士忌的顏色，不過經過浸泡過後稀釋了伏特加的味道，還加了仙草，琴酒與苦艾酒喝起來蠻清新的酒感中等，是不喜歡伏特加味道的朋友也可以喝的酒款。

「神隱少女」400元

這杯調酒甜甜的是女孩們會喜歡的酒款，使用了伏特加、焙茶、梅子、蜂蜜等素材。ˊ富有茶味香甜口感，伏特加的味道不重，一向喜歡濃郁酒感的朋友說這杯酒感比較重，但很順口，上面還鋪了新鮮的蘋果果乾，為店家每日現切烘烤可以拿起來吃喔!

餐點的部分也蠻推薦的算是台式創意料理，這次吃的幾道菜也都算是重口味跟調酒很搭。

麻油粉肝 280元

這道很特別原本我是不喜歡吃粉肝的，但這道我竟然很涮嘴的吃了好幾片，麻油味道濃厚，新鮮粉肝使用舒肥方式調理吃起來不會粉粉硬硬的，反而軟綿入口，沾上旁邊的特製辣油超級夠味，原本還在跟朋友說不會很辣，後來多吃了幾片之後發現辣油很突出超級辣，讓人會想多吃幾片配上調酒超級舒爽。

赤梅紙鹽熟成旗魚小塔 320元

這盤擺盤很美，有來到日式料理店的感覺，使用紙鹽水熟成新鮮的旗魚魚肉，加上赤梅調味，下方舖的餅皮是酥炸過的餛飩皮，三個小塔上面分別用鮭魚卵、魚子醬、金箔不同食材點綴雖然是生食但是吃起來沒有腥味，魚肉軟嫩味道也很剛好搭配上底層的餛飩皮咬起來脆脆的口感很獨特，算是一道美味的創意料理。

手上拿的這顆是金箔點綴，除了美味之外拍照起來也很好看。

麻辣松阪豬 350元

這道一送來就聞到濃厚的麻辣臭豆腐的味道，吃起來辣度感覺還好，但很夠味，臭豆腐吸飽了醬汁在嘴中咬起來非常的爆汁，裡面有松阪豬肉片

稍微攪拌一下才會看到，裡面還有一整條的糯米椒可以拿來解膩，可惜這邊沒有飯，不然這道會是一道非常下飯的餐點。

三杯香腸炒泡麵 280元

非常推薦這道炒泡麵，光看外觀就令人食慾大開，台式與港式風味的結合，麵體吃起來有點有點像香港的公仔麵，上面的半熟蛋劃開拌在麵上鹹甜好吃，味道濃郁，裡面還有香腸，香腸切得比較薄比較容易入口配菜還有玉米筍非常的豐富。

爐烤十全藥膳羊肩排 680元

這邊其實也有賣單瓶紅、白酒，一般下酒菜不夠吃的話很推薦可以點一份羊肩排，本來以為這就是一般的羊排，但是吃起來味道很特別是有用十全藥膳醃製過的羊肩排，目視感覺五分熟吧，看起來有點生但是羊肉吃起來肉質軟嫩，藥膳味不會太重，朋友說吃起來不會有濃厚的羊騷味處理的還不錯，最特別的是他的沾醬，真的好像在吃羊肉爐會沾的醬，有種台味的西式料理。

蒜香菇菇黑松露骰子牛 360元

使用美國COICE等級翼板牛加上四種菇類及蒜片，這道的醬汁很香濃，還有放黑松露正中了我和朋友的胃，牛肉吃起來稍有嚼勁但多汁，整體香氣十足，醬汁濃郁，多吃幾塊都不會膩。

干貝胭脂海老翡翠冷麵 580元

吃到這道又彷彿來到日本料理店了，擺盤華麗用料非常實在，裡面竟然有兩顆日本生食級大干貝，還有一尾很大尾的胭脂蝦，但這道口味比較南洋風味，麵的醬汁是有檸檬味道酸酸的很開胃又清爽，生食級干貝軟嫩又鮮甜，胭脂蝦蝦味十足上面還用了魚子醬跟金箔點綴整個很高級。

最後還吃了甜點，其實比較少在酒吧看到甜點類的餐點，這邊竟然還有提供，這道甜點是冰淇淋布朗尼，香草冰淇淋香甜美味，下面的布朗尼巧克力味道非常的濃郁，吃起來口感很厚實香濃，最後吃不下本來想打包甜點的，很可惜的是甜點不提供打包。

總結:離城放感情的氛圍很不錯，聚餐或約會都蠻適合的，尤其是約會可以坐四人座那區燈光浪漫喝點小酒微醺一下很適合，餐點口味也很豐富有創意以台式風味為出發搭配調酒都很適合，喝酒不開車離捷運站也很近走路就能到非常方便。

看影片-------->

[店家資訊]

離城放感情

02-2738-9666

台北市大安區嘉興街345號1樓

週日-週四18:00-02:00／週五-週六 18:00-03:00

用餐時間３小時

基本消費/人 平日NT.400／假日NT.600✪ 酌收一成服務費