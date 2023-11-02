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新莊美食：《福勝亭》日式豬排專賣新莊店 白飯、高麗菜絲、味噌湯 免費無限續 吃到飽

2023-11-02 20:00:00 誠實牛牛 人氣：112
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：18篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：福勝亭 新莊店
phone02-2277-0910
place新北市新莊區中正路230號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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福勝亭獨門調製的「和風醬」在網路上有高度好評，多年前朋友相約吃福勝亭，不喜歡吃炸物的我，對於豬排沒有太大印象，倒是對和風醬的風味記憶猶新，請別誤會，不是豬排不好吃，單純只是我不愛吃炸物而已，因為很久沒吃了，所以再次來回味。

福勝亭新莊店

【新莊美食 福勝亭日式豬排專賣新莊店 店家資訊】

新莊店鄰近中正路與新泰路口，公車站為新泰路口
很喜歡日式門面的設計，簡單又有質感

福勝亭新莊店

《福勝亭日式豬排專賣 新莊店》
地址：新北市新莊區中正路230號
電話：2277-0910
營業時間：1100~2100

【新莊美食 福勝亭日式豬排專賣新莊店 內用環境】

新莊店有一、二樓座位很多，洗手間在二樓地面、桌面都很乾淨，服務人員擦桌子很用心，不是隨便抹二下那種，且收拾完後都會用酒精擦拭，讓人十分安心

福勝亭新莊店一樓座位區

自助區提供白飯、味噌湯和熱麥茶，都可以免費無限續喔！
白飯據說是使用濁水溪流域的優質白米，吃起來粒粒分明、不黏，是我喜歡的米飯口感。

加30元買飲料杯，飲料也可以無限續喔！
旁邊也有冰塊可以添加

放置桌面的醬料

每桌的桌上，置有與高麗菜絲搭配的和風醬，還有豬排沾醬甘、辛兩種口味

【新莊美食 福勝亭日式豬排專賣新莊店 菜單價格】

最貴的定食為250元，最便宜的烏龍麵定食為160元
有不少學生放學後來吃晚餐，也有許多家庭來用餐，所以晚餐時段店裡客滿

2023/10月拍的

2023/11/22前，點購指定的公益套餐，家扶基金會就會獲得20元
消費者也可以獲得餐點優惠券
吃好料又能做公益，趕快揪親朋好友來吃爆！

【新莊美食 福勝亭日式豬排專賣新莊店 餐點價格】

定食均附有白飯、味噌湯、一盤涼拌小菜和甜點茶凍
高麗菜絲、白飯及味噌湯可以免費無限續
白飯和味噌湯在自助區，高麗菜絲則請服務人員協助添加

涼拌木耳

《開運豬排定食 195元》

我不喜歡吃炸物的原因，是因為外皮通常很油，所以吃炸物時基本會去皮，但福勝亭豬排外層的麵衣酥脆而不油膩，再與高麗菜絲一起吃的話，更是清爽且解膩。

抱歉忘了側拍，雖然是便宜的195元定食，但豬排不是薄如紙片，而是有厚度的喔！ 

《黃金魚排定食 195元》

餐點上來時，我愣了一下，這與菜單完全不同吧，你是誰ＷＷＷ

查了一下網路上其他人的食用經驗，他們拿到的黃金魚排與菜單長相一致
官網說黃金魚排使用的是鯰魚
雖然我是沒什麼生活常識的人且跟鯰魚不熟，但這條應該不是鯰魚吧？

這條不知名的魚，優點是沒有魚刺，缺點是一夾就散開
很難說口感，因為魚肉實在很碎，搞得像在吃幼兒食品一樣WWW

魚排有附塔塔醬，吃起來有點微酸，因為覺得加高麗菜就很好吃了，所以這個醬只有在試吃口味時吃，之後就沒吃了

《高麗菜絲》

「加菜嗎？」
「請給我一座山」

讓我想再吃福勝亭的原因是，酸酸鹹鹹的和風醬~熱愛！

和風醬+豬排醬一起搭也好吃

【溫馨呼籲】
請務必斟酌食量、珍惜食材，免費不是浪費，點了就要吃完喔！

《茶凍》 

餐後甜點是綠茶凍，很谷溜、好吃，為這一餐畫上完美句點。

【新莊美食 福勝亭日式豬排專賣新莊店 食用小結】

福勝亭真的是平價又不錯吃的日式豬排專賣店，雖然沒有喜歡吃炸物，但可以去吃高麗菜絲+和風醬(誤)，且新莊店的服務人員熱情又親切的服務態度，更是為用餐體驗加分，這次用餐感受讚讚！

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆ 

【新莊其他美食】

新北美食：新莊《海雲韓式料理》小菜吃到飽 平價韓式料理

新北美食：新莊《香又Q潤餅捲》裕民市場 傳統美食

新北美食：新莊《金禾客棧精緻自助餐》

#福勝亭 #日式豬排專賣 #平價日式豬排 #新北美食 #新莊美食 #福勝亭菜單

 

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