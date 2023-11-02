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【Eat here 吃這 炭火土司】桃園版丹丹漢堡~有賣大腸麵線等特色早餐~更是全台獨創厚醬軟法早午餐店！

2023-11-02 22:27:18 Viva Wei 人氣：106
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Viva Wei

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Eat here 吃這 炭火土司 早午餐
phone03-4392-225
place桃園市平鎮區南京路78號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園平鎮美食「Eat here 吃這 炭火土司」，有桃園版丹丹漢堡之稱的超人氣中西式早午餐！主打全台獨創厚醬軟法早午餐店，除了基本款的吐司、漢堡、蛋餅、炸物、早餐拼盤外，還有台式口味的大腸麵線及期間限定的銷魂奶酥炸雞套餐！品項豐富多元又好吃，周邊也有停車場方便停車唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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Eat here 吃這 炭火土司

▌地址：桃園市平鎮區南京路78號

▌電話：03-439-2225（LINE線上訂餐請點我

▌營業時間：週一至週五06:00-13:00、週六週日06:30-13:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▲「Eat here 吃這 炭火土司」地點就在桃園平鎮區的社區大樓樓下，是個讓街坊鄰居穿個輕便的衣服和拖鞋，就能散步來吃的自在早午餐店！

【十一月份最新優惠活動】

♦活動一：11月4日(六)-11月30日(四) 點任一軟法加購厚切乾酪只要+11元。

♦活動二：11月11日(六) 雙十一限定－當日點任一軟法加購厚切乾酪只要+1元。

 

【周邊設有收費停車場｜方便停車】

▲「Eat here 吃這 炭火土司」地址在平鎮區南京路78號，在面對店門口旁邊的道路進去，就有一個＂Times 平鎮惠州街停車場＂收費停車場，停好車後步行約1分鐘即可到店，相當便利！

（PS：此停車場不收現金，請使用電子票證或感應支付費用。）

 

【Eat here 吃這 炭火土司｜店內環境】

▲「Eat here 吃這 炭火土司」內用環境是工業風的座椅，而且有冷氣開放，還有電視可以看，空間寬敞舒適（店家還有貼心提供兒童座椅，帶小朋友來用餐也沒問題）！

▲餐點現點現做，如果要外帶餐點，建議可以先透過店家的LINE線上點餐，可以節省不少現場等候的時間唷！

▲在店內用餐需要掃描桌面上的QR CODE點餐，接著選購商品再下單付款，就能享用美食囉！

▲店家提供餐具和醬料供客人自行取用，用餐完畢後也請幫忙將餐具放到回收區唷！

▲結帳出示當日Google評論，即贈招牌厚奶一杯！是說他們的餐真的很好吃，厚奶茶也超好喝，會讓人理所當然想要給他們五顆星阿🤩

 

【Eat here 吃這 炭火土司｜完整菜單MENU】

▲以上是「Eat here 吃這 炭火土司」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

 

 

【Eat here 吃這 炭火土司｜中西式早午餐】

▲來到「Eat here 吃這 炭火土司」可以一次滿足中式及西式兩種早餐類型！

▲不管是台式麵線、粉漿蛋餅、炭火吐司還是軟法麵包，在這裡通通都能吃到！不過店家生意非常好，若遇客滿需要花點時間排隊候位👌

 

 

【銷魂炸雞奶酥套餐】

▲這款「銷魂炸雞奶酥套餐」是期間限定的套餐！套餐內還有附上生菜沙拉、現炸脆薯及紅茶，是份豐富又澎派的BRUNCH組合！到店用餐的客人幾乎都會點上一套！

▲使用獨家醃料來醃製的雞腿肉，經過油炸的雞腿肉口感酥酥脆脆，再搭配獨家調製的奶酥醬與本土優質蒜頭醬，這鹹鹹甜甜的組合，有夠好吃的啦😋

▲「銷魂炸雞奶酥套餐」附的紅茶，喝起來是微甜等級的甜度，好喝順口不會澀！

 

【巧克力黑黑OREO軟法(+厚切乾酪)】

▲特製厚醬軟法系列是店家的招牌品項，這軟法麵包擁有法棍獨特的香脆外皮，內部口感膨鬆柔軟！這軟法麵包即便單吃也很美味😚

▲這款「巧克力黑黑OREO軟法」是抹上厚厚的巧克力醬，再加上OREO脆片！而且一定要額外加點厚切乾酪，這濃郁的乳酪香氣，很讓人著迷啦🥰

 

【客家花生麻糬軟法(+厚切乾酪)】

▲麻糬控報到啦！他們居然推出客家麻糬軟法，這口味也太特別了吧！平常到早餐店都是點厚片吐司當甜點，難得看到有創意口味的軟法麵包！肯定要點來嚐鮮啊✌️

▲店家採用客家麻糬的吃法，將麻糬搭配無糖花生粉及帶有顆粒的花生醬，口感軟Q且帶有花生香氣！濃郁又好吃😋 這款我推薦必點！！！

 

【雙層牛肉起司蛋吐司】

▲店家選用澳洲進口的優質牛肉，搭配了濃濃的起司和煎蛋，還會另外淋上千島醬與BBQ醬，讓你一次享受到雙重滋味！

▲有肉有菜又有蛋的組合，營養滿分💯這厚實的雙層牛肉，份量很足，大口咬下肉香四溢，吃起來非常過癮🤩

 

【大腸麵線】

▲哇！居然可以再早餐店吃到大腸麵線！根本就是桃園版丹丹漢堡啊！未免也太幸福了吧😍是說這經典的台灣小吃當然不能少了烏醋、香菜和蒜泥的黃金組合啊！店家說⋯這款目前只有線上 Line@點餐才點的到唷👌🏻

▲滷到軟Q入味的大腸，處理的很乾淨，吃起來也不會有腥味！搭配鹹香滑順的麵線，就是個吃了會讓人元氣滿滿的早餐啊！如果想吃這麵線一定趕快點餐，因為等我們吃完還想追加一份，店家就說麵線已經提早賣完了😭

 

【厚奶茶】

▲店家的厚奶茶是使用雨林認證紅茶葉為基底，搭配進口紐西蘭純奶粉製成，將茶香與奶香完美融合，甜度大約是微糖等級，是杯順口好喝的必點奶茶💯

 

 

整體來說，這間「Eat here 吃這 炭火土司」有中式和西式的早餐品項，讓早餐的選擇更加多樣化，要吃膩也很難！這天點的品項都很出色～銷魂炸雞奶酥套餐、巧克力黑黑OREO軟法加厚切乾酪、客家花生麻糬軟法加厚切乾酪、大腸麵線、厚奶茶我都很喜歡！就是一間厝邊的好鄰居～值得無限回訪的早午餐愛店啦🥰

 

「Eat here 吃這 炭火土司」店家資訊

▌地址：桃園市平鎮區南京路78號

▌電話：03-439-2225（LINE線上訂餐請點我

▌營業時間：週一至週五06:00-13:00、週六週日06:30-13:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▌官方臉書：點我看店家粉絲團

 

***本文感謝”Eat here 吃這 炭火土司”邀約,內文為真實感受分享***

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平常就喜歡拍照記錄生活，吃吃喝喝到處旅遊，在這裡分享的文章是屬於我最平凡的小幸福，謝謝你們喜歡我的文章　^______^ 【與我聯絡：vivagozo@hotmail.com 】

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