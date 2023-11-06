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【睦月亭火鍋】頂級和牛海鮮鍋物～私人包廂用餐有隱私～享貼心桌邊服務～適合慶祝節日和約會！

2023-11-06 20:24:02 Viva Wei 人氣：104
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Viva Wei

發表篇數：384篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：睦月亭火鍋
phone03-3262-020
place桃園市桃園區中正路880號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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桃園市美食「睦月亭火鍋」，位於桃園藝文特區的高檔美食，是間頂級和牛海鮮鍋物專賣！和牛的大理石紋油花超夢幻，入口即化的口感風味絕佳，海鮮食材也相當新鮮，菜盤無加工食品，都是新鮮蔬果，搭配起來就是完美！而內用環境是有隱私的隔間及包廂，還有貼心桌邊服務，很適合約會聚餐、慶祝特殊節日唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

 

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睦月亭火鍋

▋地址：桃園區中正路880號

▋電話：03-3262020（服務時間10:30-22:00）

▋營業時間：11:30-14:30,17:00-22:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▲「睦月亭火鍋」位於桃園藝文特區，週邊有幾個收費停車場方便停車，距離最近的又屬店後方的＂樂亭停車場桃園中正站＂停車場，僅需步行1分鐘即可到店，超方便！

▲是說他們內部的裝潢也太美了吧，踏進店內就可以看到這個有著庭園造景的石階步道，有著濃濃的日本風味！不說這是火鍋店，還以為是日本料理店呢！

▲店內的吧台區有單人的高腳椅座位，想要一個人來用餐也不成問題👌

▲另有四間小隔間，每一間都是四人座的方桌，是半開放式的包廂，與鄰桌做出區隔，用餐起來也比較自在！

▲這一間是六人座的包廂，低消是9000元，獨立的小包廂用餐起來很有隱私，而且包廂內還有提供插座供客人使用！

▲這一間是八人坐的包廂，很適合小家庭聚餐，個人覺得很適合提親或是洽談公事，很適合招待重要的親友，用餐有隱私，而這間包廂的低消為12000元！

 

【睦月亭火鍋｜完整菜單MENU】

▲以上是「睦月亭火鍋」的完整菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

 

 

【睦月亭火鍋｜週年慶海陸雙人饗宴】

▲這滿滿一桌是週年慶限定的海陸雙人饗宴！有日本A5和牛特上霜降、日本A5和牛紐約客、丹麥國寶松阪豬、野生龍蝦、鮑魚、鯛魚片、天使紅蝦、野生草蝦、頂級白蝦、文蛤！

PS：11月10日-11月24日週年慶期間～活動價5200元（原價6980元）。

 

【週年慶活動】

 

▲11月10日-11月24日㊗️睦月亭生日快樂，店家推出週年慶活動三部曲！

活動1️⃣ ㊁週年慶海陸雙人饗宴｜5200元

➤龍蝦＋白蝦＋紅蝦＋草蝦＋鮑魚＋文蛤＋魚片＋日本A5和牛紐約客＋日本A5和牛特上霜降＋丹麥（西班牙）松阪豬

➤均附兩入 沾醬 前菜 季節蔬菜盤 副食 甜點 柴魚昆布蔬果湯頭（藤椒麻辣湯另計）

活動2️⃣ 點任一和牛套餐+499元，加購龍蝦乙隻。

活動3️⃣ 點🈵𝟐套餐與消費滿2000元即贈生食級大干貝兩顆或文蛤乙份（二選一） 以此類推…。

🚫注意事項：活動1️⃣ ㊁週年雙人海陸饗宴活動，不得與活動2️⃣、活動3️⃣併用🚫

 

【前菜－特製三格菜】

▲特製三格開胃前菜是Q脆鮮甜的干貝唇、中間是搭配鰹魚醬油的芙蓉豆腐、而綠色的芥末章魚吃起來有點嗆口但挺過癮的😋

 

【副食－主食】

▲副食我們選的是日式葛粉和讚岐烏龍麵～店家會另外提供胡麻沾醬供客人搭配！

▲日式葛粉需要放在勺子裡面煮15分鐘，口感非常Q彈，超必吃！

▲讚岐烏龍麵是我到火鍋店必點的副食，這只要煮個2-3分鐘即可起鍋，加入店家提供的胡麻醬很對味呢！

 

【野菜－田園野菇鮮蔬盤】

▲店家的菜盤誠意十足，這菜盤是兩個人的份量，裡面有奶油白菜、水蓮、高麗菜、玉米、玉米筍、杏鮑菇、香菇、金針菇、紅蘿蔔、絲瓜、番茄、南瓜等！完全沒有放入火鍋料等加工食品！

▲湯底是柴魚昆布蔬菜湯，是精選紅白甘蔗、蘋果等十多種蔬菜，加上日本利尻昆布和頂級柴魚熬製五小時以上而成！

服務人員會先讓你喝原湯的味道，然後幫忙你將蔬菜、肉品、海鮮分別放下鍋煮，湯頭越喝越有味道，有不少客人還來單買湯頭外帶呢！

週五週六週日提供麻辣藤椒湯，若平日想要喝到麻辣湯底，至少要提前一天預約唷！

▲他們的蔬菜很新鮮，下鍋煮熟後，都還是可以品嚐到食材的天然原味！

 

【精選肉品拼盤】

▲這肉盤裡面有三拼：日本A5和牛紐約客、日本A5和牛特上霜降、丹麥國寶松阪豬！

 

【日本A5和牛紐約客】

▲日本A5和牛紐約客取自於前腰脊部，連著肋脊肉，這油花分布均勻細緻，肉質鮮美滑嫩質．真的就是入口即化的口感啊！

▲日本A5和牛紐約客的肉質比較緊實，軟嫩且帶也嚼勁，單吃就超美味！真的就是和牛界的夢幻逸品來著！

 

【日本A5和牛特上霜降】

▲服務人員會到桌邊教我們怎麼涮和牛，怎麼吃比較好吃！可以用筷子前端沾一點夏威夷黑鹽，他是用火山萃取物做烘烤，吃起來鹹度會比較高一點，搭配和牛很對味👌

▲日本A5和牛特上霜降是我今天最愛的TOP1，這大理石紋的細緻油花風味絕佳，牛肉風味很濃郁，吃起來還帶有奶油的香氣！愛慘了🥰🥰🥰

 

【丹麥國寶松阪豬】

▲因為每頭豬僅能生產兩片松阪豬肉，所以這丹麥國寶松阪豬是相當珍貴的，是PRO等級的豬肉呢！

▲這恰到好處的油脂量，吃起來Q脆有彈性，而且肉片有一定的厚度，吃起來特別有嚼勁，我自己平常也很愛吃這個部位的豬肉！

 

【精選海鮮拼盤】

▲這海鮮盤未免也太浮誇了吧！！！裡面是把單點的野生龍蝦、鮑魚、鯛魚片、天使紅蝦、野生草蝦、頂級白蝦、文蛤通通放在一起，全部擺好端上桌，就是特別有氣勢！

▲店家提供貼心的剝蝦服務，在蝦子下鍋前會幫忙把蝦殼剝好，就連龍蝦的肉也都一塊塊切好！對於愛吃蝦但又不愛剝蝦殼的人來說～這樣真的是超大心啦～

▲把野生龍蝦、天使紅蝦、野生草蝦、頂級白蝦通通一次煮熟！我自己最愛的當然就是野生龍蝦啦～肉質很紮實

▲他們的鮑魚、鯛魚片、文蛤也都很新鮮！建議可以把魚肉和蛤蜊放入勺子煮熟，這樣才不會讓他們石沉大海阿🤣

▲「睦月亭火鍋」的桌邊服務很周到，服務人員不定時巡桌，還會幫忙撈鍋子裡面的渣渣！

▲加湯這更不用說，我們在用餐的過程中，大約幫我們加了三次湯呢！服務的很積極～但不會給人壓迫感～

▲服務人員會到桌邊幫忙煮龍蝦，龍蝦頭建議是快吃完以前再下鍋，這樣比較不會影響湯頭的風味，煮熟的蝦頭會幫忙剪開，提供工具讓我們方便吃裡面的蝦肉！

▲因為有點龍蝦，所以店家會把龍蝦內的蝦膏取出，讓我們可以煮雜炊！店家代煮雜炊的服務比較耗時，煮一鍋需要10-15分鐘，所以只有週一至週四可提供服務，而且只要+30元單點雞蛋就OK，當然要吃啊！！！

▲如果週五週六週日想要吃，也可以自己單點碗越光米30元+雞蛋30元，只是煮出來的風味和店家料理的不太一樣，因為店家代煮會用冷凍過的米，煮出來的粥口感會更好😋

▲將我們煮過各種食材的湯底＋龍蝦膏煮成粥，粥體吸收了滿滿的湯汁精華，香氣濃郁，最後還會加上蔥花點綴，實在是讚到不行啊😘

 

【甜點與水果】

▲飯後提供時令水果與手工甜點，店家會挑選當季的水果，搭配日式和菓子！和菓子裡面是濃郁的顆粒花生醬，搭配店家提供的熱茶，為這一餐做了完美Ending🥰

 

整體來說，這間「睦月亭火鍋」是間有質感的高級火鍋，用餐環境很舒適，提供有隔間的座位和兩間包廂供客人用餐！他們的菜盤沒有任何加工食品，都是新鮮的蔬果，吃得到食材的天然原味！而和牛與海鮮都超強，大推日本A5和牛特上霜降&野生龍蝦，週一至週四還提供代煮雜炊的服務！就是個適合慶祝特殊節日～招待重要他人的高級鍋物餐廳！店家還提供貼心的桌邊服務～讓我們可以好好享受這美食饗宴與美好的用餐氛圍～超幸福的啦🤗

 

 

「睦月亭火鍋」店家資訊

▋地址：桃園區中正路880號

▋電話：03-3262020（服務時間10:30-22:00）

▋營業時間：11:30-14:30,17:00-22:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▋官方臉書：點我看店家粉絲團

 

***本文感謝”睦月亭火鍋”邀約,內文為真實感受分享***

 

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

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Viva Wei

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平常就喜歡拍照記錄生活，吃吃喝喝到處旅遊，在這裡分享的文章是屬於我最平凡的小幸福，謝謝你們喜歡我的文章　^______^ 【與我聯絡：vivagozo@hotmail.com 】

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