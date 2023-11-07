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板橋捷運平價美食 | 小吉咖哩 新菜單上市 免費加飯加麵加咖哩 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2023-11-07 23:02:00 Lulu~愛分享 人氣：102
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：242篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：小吉咖哩文化店
phone-0908-627-987
place新北市板橋區文化路一段167號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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美食
2023-11-07 23:00:00

板橋捷運平價美食 | 小吉咖哩 新菜單上市 免費加飯加麵加咖哩



板橋 小吉咖哩 深受學生族群喜愛，親民的價位，還可以免費加飯加麵加咖哩，CP值真的高到爆表，靠近板橋車站，搭乘捷運、高鐵、台鐵都可以抵達，方便的地理位置，加上創意又美味咖哩料理，讓生意一直絡繹不絕。

板橋捷運平價美食 | 小吉咖哩 地理位置 交通資訊
板橋小吉咖哩  座落於板橋文化路一段，就在交通方便的板橋車站距離大約5分鐘腳程即可抵達，附近也有公車站牌設立，交通便利，地理位置好找。


板橋車站周邊美食 | 小吉咖哩 用餐環境介紹
主要提供內用、外帶以及外送服務，用餐環境乾淨衛生，座位設置採1~2人座位為主，非常合適獨自一人用餐，或是下班、下課與同學、好友一同聚餐。





▼餐具自取

板橋平價美食推薦 | 小吉咖哩  人氣菜單
板橋小吉咖哩提供兩種不同風味咖哩醬，有家常咖喱以及小吉咖喱，可以搭配飯、麵，內用享免費加飯加麵加咖哩，讓你吃得超滿足。第一次造訪，希望可以吃到兩種不同風味咖哩醬，選擇雙醬系列，特別點了幾道開胃小菜以及甜品，不僅滿足貪吃的口慾，更增添不少心理上的幸福感。

雙醬十三香牛肉咖哩
特別嚴選肉質軟嫩的牛腱肉，搭配新鮮時蔬與半顆溫泉蛋，少量的蔥花提味，家常咖哩的風味偏甜，合適小朋友吃，小吉咖哩特別融入以豬絞肉爆炒小塊紅蘿蔔丁、洋蔥末、香料，香氣逼人，不僅提升咖哩醬的風味，更在口感上增添不少層次。





▼小吉咖哩

雙醬嫩雞肉咖哩
雙醬嫩雞肉所選用的雞肉部位為肉質鮮嫩的雞胸肉，吃起來不乾柴，搭配兩種不同口味咖哩醬的味道，都非常match～！！！




炸蝦卷
外皮酥脆、充滿蝦香的炸蝦卷，非常合適搭配咖哩飯。


胡麻龍鬚菜
非常清爽開胃的一道小菜，香氣四溢的胡麻醬汁淋上涼拌龍鬚菜，利用少量的芝麻粒提味。


柚香蘿蔔
淡淡的柚香，醃漬蘿蔔帶點不明顯的微酸，吃起來清爽脆口，非常開胃。


仙草凍
附奶球，可以淋上佐配或是單獨吃，吃起來Q彈的口感。


焦糖雞蛋布丁
濃郁的手作焦糖與雞蛋布丁結合，是小吉咖哩的人氣甜品之一，咖哩飯完食之後，來個焦糖雞蛋布丁，真讓人感覺滿足又幸福。


經典紅茶＆檸檬紅茶




店家資訊

小吉咖哩
地址：
新北市板橋區文化路一段167號
電話：
0908 627 987
營業時間：
11:00～21:00

粉絲團：
https://www.facebook.com/xiaojicurry4








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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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