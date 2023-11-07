苗栗市美食「森手串」，位於南苗商圈的飽食系小吃專賣店，店內座位數不多，而且只能夠現場候位，不提供訂位服務，若遇客滿建議是選擇外帶會比較方便喔！餐點有飯有麵有炸物還有湯品，全品項100元有找，價格親民，份量實在！是不少聯大學生和小資族的愛店唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團： 瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

【森手串】 ▋地址：苗栗市中正路1021號 ▋電話：037-356969、0909-141995 ▋營業時間：11:00-14:00（內用最後點餐時間13:30）、17:00-20:00（ 內用最後點餐時間19:30）（每週四公休、每週五中午時段休息,晚上時段正常營業）

▲「森手串」位於南苗商圈，靠近聯合大學及苗栗地方法院，周邊有路邊停車格，鄰近也有幾個收費停車場再步行前來。

♦85度c旁停車場：建議導航地址「苗栗市中正路905號」（步行6分鐘可到店）

♦大千醫院停車場：建議導航地址「苗栗市信義街36號」（步行7分鐘可到店）

▲「森手串」門口有滿滿的綠色植栽點綴，還沒吃到美食就覺得很療癒！

▲「森手串」店內只有三桌，可以容納6-9位客人，採現場候位，不提供訂位，免收服務費，且無用餐時間限制，若遇客滿建議外帶會比較方便👌

▲店家有提供免費開水，冷藏櫃內也有飲品和酒水（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲自助區提供餐具和醬料供自取，有七味粉、胡椒粉、辣椒醬！

▲辣椒醬有吃到喜歡，店家也有罐裝的可以購買，一罐價格是250元！

▲店家的小角落擺放了滿滿的餐具～我還以為是老闆要賣的餐盤～原來是老闆用來裝餐點用的～哈哈～也擺得太美了吧！

【森手串｜完整菜單MENU】

▲這是「森手串」的完整菜單MENU，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【森手串｜100元有找的飽食系小吃】

▲店家提供免費外送服務，但需要提前一天預約，苗栗市滿200元，苗栗市郊區滿500元即可以外送（實際外送距離門檻，請私訊店家FB,IG粉絲團或致電詢問）

【炸蝦天婦羅四尾90元】

▲原本菜單上的炸蝦天婦羅只有三尾，現在新菜單同樣價格卻變成四尾👍店家會另外附上蘿蔔泥和柴魚醬汁，可以沾著搭配著吃！炸蝦的炸衣不會太厚，酥酥脆脆的口感還不賴！

【麻辣乾麵加蛋70元】

▲這個麻辣乾麵真的太狠了！上面有滿滿的生辣椒和店家自製的辣醬，這辣度是會讓人噴火的等級，嗜辣者可以來挑戰看看💥我自己只吃一口就宣布挑戰失敗🤣

【肉燥乾麵加蛋65元】

▲肉燥乾麵淋上了店家自製的肉燥和蔥花，吃起來鹹香夠味，麵條的量給的很多，口感Q彈，且麵條均勻吸附了醬汁，加顆蛋更是營養均衡！算是店內熱賣的基本款！

【牛雜湯麵加蛋95元】

▲牛雜湯麵加顆蛋更完美！而且他們的蛋可以選擇半熟蛋或是全熟蛋，如果沒有特別交代都是附上全熟蛋！我自己偏愛吃得到蛋液的半熟蛋～而全熟蛋是浸泡在醬汁裡面的～吃起來比較夠味！

▲這麵量和牛雜都給的不手軟，男生光吃這一碗就很有飽足感了，而且這牛雜處理得很乾淨，裡面白蘿蔔很鮮甜，搭配得剛剛好！而且內用還可以免費加湯～超讚的💯

【牛筋滷肉飯加蛋85元】

▲這牛筋滷肉飯是我的菜，米飯使用的是壽司米，滷肉飯則是瘦肉為主，如果你愛吃牛筋，就可以升級成牛筋滷肉飯喔！滷肉加牛筋搭配起來口感更有層次感！

▲牛筋滷肉飯裡面還有加入店家手炒的酸菜，這酸菜吃起來酸酸甜甜的，很開胃也很解膩！而店家自製的辣椒醬，也是這碗牛筋滷肉飯不可或缺的角色！

▲富有滿滿膠質的牛筋需要滷製3-4小時，並放到隔天才會入味，滷好以後還要冰冷藏，口感才會QQ的唷！相當耗時費工呢！

【川燙季節時蔬（小）35元】

▲季節時蔬的品項不固定，我們這天吃到的是大陸妹，通常店家會另外淋上滷肉和柴魚醬汁！如果跟我們一樣不想要加滷肉，可以在點餐時提前告知店家唷！

【唐揚雞塊90元】

▲唐揚炸雞是去骨的雞腿肉，外皮炸到金黃酥脆，肉質鮮嫩JUICE，會讓人一口接一口停不下來！愛不釋手🥰

【白身魚（鱈魚）兩尾90元】

▲這款白身魚是店家推出的新品，兩尾只要90元，這魚肉口感細緻，另外擠上一些檸檬再加點胡椒鹽搭配，味道就很不錯！

【炸豬排90元】

▲店家的炸豬排是搭配蘿蔔泥和柴魚醬汁，吃起來是比較清爽的口味！但我私心偏好是高麗菜絲和豬排醬的搭配啦😜

【牛雜湯60元】

▲牛雜湯需要熬製5-6小時，使用大骨和蘿蔔下去熬，裡面的內臟油脂都要清除得很乾淨，所以吃起來完全沒有腥味，還有加入奶油增添香氣！

我覺得牛雜湯和牛雜湯麵喝起來是完全不同的味道，因為麵條會把湯的鹹度吸走，所以喝起來會比較清淡！但是單喝這碗牛雜湯，味道很濃郁好喝，個人推薦直接單點👌

【森手串｜Google評論送好禮】

▲店家目前推出了兩個活動～有意願的朋友們就可以參加唷👌

▲這是店家贈送的薯條～這一盆是兩份裝在一起的量～剛起鍋熱熱吃～酥脆的口感還挺不賴的✌️

▲滿千元贈送的保冷袋超讚～這品質在外面大概要花三四百塊才買得到！這款保冷袋很厚實～質感超好～也非常耐用喔～推薦可以約朋友們團購～把保冷袋換起來啦👍

整體來說，這間「森手串」販售的麵、飯、炸物、湯品的價格親民，份量也很實在，全品項通通100元有找！而且湯品和湯麵內用都可以免費加湯，有夠佛心的！比較可惜的就是店家內用座位不多且不能預約，沒兩下子就客滿了，想吃建議早點來報到，或是直接外帶會比較方便唷👌個人推薦的品項是牛雜湯、牛筋滷肉飯、肉燥乾麵，是一間可以填飽肚子又不傷荷包的餐廳選擇！

***本文感謝”森手串”邀約,內文為真實感受分享***

苗栗美食旅遊攻略社團

▲籌備好久！終於創立了苗栗吃喝玩樂社團！歡迎大家呼朋引伴加入社團（加入社團請點我），多一點的討論和交流！讓苗栗美食、旅遊不被埋沒！需要大家多多PUSH，讓苗栗的好被更多人看見！

苗栗地區．熱門住宿推薦

．泰安觀止溫泉會館 (Onsen Papawaqa)－苗栗最高級溫泉會館(雙人房約7000元,含早餐)()()

．享沐時光莊園渡假酒店 (Shine Mood Resort Yuanli)－苗栗苑裡鎮,2019年最新飯店(雙人房約5500元,含早餐)()()

．湯悅溫泉會館 (Tangyue Resort)－泰安溫泉區熱門住宿(雙人房約4600元,含早餐)()()(看文章)

．禾家商旅(He-Jia Hotel)－苗栗市新開幕豪華商業旅館(雙人房約3300元,含早餐)()()

．自然風情景觀民宿 (Nature View Hotel)－苗栗卓蘭,景觀餐廳民宿/近鯉魚潭水庫(雙人房約3200元)()()

．尚順君樂飯店 (Grand Royal Hotel)－近頭份交流道/頭份尚順廣場(雙人房約3200元,含早餐)()()(看文章)

．緩慢尋路三義綠波浪 (Adagio Reindeer San Yi)－隱藏在三義山間的民宿(雙人房價約2600元,含早餐)()()

．苗栗馥藝‧金鬱金香酒店 (Golden Tulip - Aesthetics)－近竹南運動公園/頭份運動公園(雙人房約2200元,含早餐)()()

．卓也小屋 (Zhuo Ye Cottage - Tsang Shan)－苗栗三義特色民宿(雙人房約2200元,含早餐)()()

．慕雲想莊園饗旅(Moon Shine B&B)－苗栗頭屋新開幕民宿餐廳(雙人房約2100元,含早餐)()()

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團： https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀