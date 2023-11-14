Google評價4.9🌟台北高人氣平價串燒🔥
最低只要$19銅板價！點整桌也不心痛！
10年專業烤功 配上 #獨家秘製醬料
吃起來真的超涮嘴滿足！😋
堅持現點現烤不油炸 擁有10年專業烤功
搭配上三種 #獨家秘醬 可以選擇
有和風焦糖、經典椒鹽、德州風味
每串都仔細刷上獨家秘醬 烤起來超香
時間都烤得恰到好處 保留住食材本身水份
其中我很喜歡 #和風焦糖 口味的醬
招牌鹹甜鹹甜風味超涮嘴！
店內超過50多種串燒、海鮮可以選擇
種類豐富到直接選擇障礙
海鮮的鮮度很不錯 要大推他們的 #天使紅蝦！
不僅大到和我的手掌一樣大✋🏻
而且肉質非常鮮甜美味！！🦐
扇貝很新鮮多汁 魚肉也很嫩
還有提供暖呼呼的雞湯可以喝到飽很加分！
泡菜吃不夠也可以無限續 口感很清爽下酒🍺
而且這裡沒有限時、沒有低消和服務費
重點價錢親民！食物好吃環境也舒適
很適合晚上下班下課和朋友來喝一杯🍻
｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩
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——————店家資訊——————
📍柒串燒屋(長安店) @chsh100200
地址：台北市中山區長安東路一段46-1號
電話：02-25672770
時間：18:00-01:30
📍柒串燒屋(輔大店)
地址：新北市新莊區中正路516-32號
電話：0229021770
時間：18:00-01:30
📍柒串燒(逢甲外帶店)
地址：台中市西屯區福星路365號
電話：0424525824
時間：16:30-12:00
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