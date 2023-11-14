



Google評價4.9🌟台北高人氣平價串燒🔥

最低只要$19銅板價！點整桌也不心痛！

10年專業烤功 配上 #獨家秘製醬料

吃起來真的超涮嘴滿足！😋







堅持現點現烤不油炸 擁有10年專業烤功





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搭配上三種 #獨家秘醬 可以選擇

有和風焦糖、經典椒鹽、德州風味







每串都仔細刷上獨家秘醬 烤起來超香

時間都烤得恰到好處 保留住食材本身水份

其中我很喜歡 #和風焦糖 口味的醬

招牌鹹甜鹹甜風味超涮嘴！

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店內超過50多種串燒、海鮮可以選擇

種類豐富到直接選擇障礙









海鮮的鮮度很不錯 要大推他們的 #天使紅蝦！

不僅大到和我的手掌一樣大✋🏻

而且肉質非常鮮甜美味！！🦐







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扇貝很新鮮多汁 魚肉也很嫩







還有提供暖呼呼的雞湯可以喝到飽很加分！







泡菜吃不夠也可以無限續 口感很清爽下酒🍺

而且這裡沒有限時、沒有低消和服務費

重點價錢親民！食物好吃環境也舒適

很適合晚上下班下課和朋友來喝一杯🍻



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｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩

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——————店家資訊——————

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📍柒串燒屋(長安店) @chsh100200

地址：台北市中山區長安東路一段46-1號

電話：02-25672770

時間：18:00-01:30

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📍柒串燒屋(輔大店)

地址：新北市新莊區中正路516-32號

電話：0229021770

時間：18:00-01:30

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📍柒串燒(逢甲外帶店)

地址：台中市西屯區福星路365號

電話：0424525824

時間：16:30-12:00



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