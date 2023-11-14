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超強秘制醬料！台北必吃平價串燒「柒串燒屋」師傅十年專業烤功，搭配特製醬料，鹹甜鹹甜超刷嘴！

2023-11-14 15:54:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：174
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：14篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：柒串燒屋
phone02-2567-2770
place台北市中山區長安東路一段46號之1
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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Google評價4.9🌟台北高人氣平價串燒🔥
最低只要$19銅板價！點整桌也不心痛！
10年專業烤功 配上 #獨家秘製醬料
吃起來真的超涮嘴滿足！😋



堅持現點現烤不油炸 擁有10年專業烤功 




搭配上三種 #獨家秘醬 可以選擇
有和風焦糖、經典椒鹽、德州風味



每串都仔細刷上獨家秘醬 烤起來超香
時間都烤得恰到好處 保留住食材本身水份
其中我很喜歡 #和風焦糖 口味的醬
招牌鹹甜鹹甜風味超涮嘴！



店內超過50多種串燒、海鮮可以選擇
種類豐富到直接選擇障礙




海鮮的鮮度很不錯 要大推他們的 #天使紅蝦！
不僅大到和我的手掌一樣大✋🏻
而且肉質非常鮮甜美味！！🦐




扇貝很新鮮多汁 魚肉也很嫩



還有提供暖呼呼的雞湯可以喝到飽很加分！



泡菜吃不夠也可以無限續 口感很清爽下酒🍺
而且這裡沒有限時、沒有低消和服務費 
重點價錢親民！食物好吃環境也舒適
很適合晚上下班下課和朋友來喝一杯🍻




｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享


——————店家資訊——————

📍柒串燒屋(長安店) @chsh100200 
地址：台北市中山區長安東路一段46-1號
電話：02-25672770
時間：18:00-01:30

📍柒串燒屋(輔大店)
地址：新北市新莊區中正路516-32號
電話：0229021770
時間：18:00-01:30

📍柒串燒(逢甲外帶店)
地址：台中市西屯區福星路365號
電話：0424525824
時間：16:30-12:00
 

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發表篇數：14篇

哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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