苗栗市美食「波奇多夏威夷輕食」，全新開幕的新型態健康輕食餐廳！店內環境走的是質感網美風格，相當舒適也很好拍照！夏威夷輕食大約提供50種食材和10種醬料任你混合搭配，挑選自己喜歡的食材和醬料，客製化的餐點清爽好吃無負擔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【波奇多夏威夷輕食】 ▋地址：苗栗市北安街200號 ▋電話：037-366579 ▋營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▲「波奇多夏威夷輕食」位於苗栗市北安街，店門口就有很多的停車位，無論是騎機車或是開車前來都相當便利！

波奇飯源自夏威夷語的POKE！而POKE是「切塊」的意思，將新鮮食材切塊組合，蓋上米飯等主食，配上蔬菜堅果，最後再淋上醬汁！這樣一碗美味且營養均衡的波奇飯就完成啦🥳

▲「波奇多夏威夷輕食」店內的裝潢很美很有質感！不說還以為是一間網美咖啡廳耶！

▲木質的地板和桌椅，給人一種很放鬆的自在感，還加入了一些綠色植栽點綴，用餐氛圍特別好！

▲店內空間寬敞舒適，桌距也拉得很開，用餐不會有壓迫感！不只很好拍照，也相當舒適！

▲自助區提供餐具和開水供客人自行取用～

▲用餐完畢後～需要隨手將餐具和垃圾放置回收區～

▲「波奇多夏威夷輕食」是苗栗地區新開幕的新型態健康輕食餐廳！想吃這樣的健康輕食，終於不用跑到外縣市了！感人阿😭

▲只要掃描QR CODE～完成點餐四步驟～在家也能輕鬆點好外帶的餐點喔👍

▲內用的客人則是掃描桌面上的QR CODE點餐！如果是到現場外帶餐點的朋友，在櫃檯處也有提供QR CODE，使用手機掃描做點餐👌

▲到店消費即可參加集點活動唷！當次消費滿145元即可獲得1點，集滿10點可折抵波奇自由配145元（實際活動內容以店家現場公告為主）。

▲內用的客人，結帳完畢後會給一個號碼牌，震動鈴響時就可以到櫃檯取餐囉！

▲STEP1選基底>STEP2選蛋白質>SPEP3選配菜>STEP4選灑料>STEP5選醬料！

▲店家的櫃台處是透明的櫥窗，所有食材都擺在眼前，可以直接到櫃台前面看著食材點餐，服務人員會直接現場製作餐點👌

【波奇多夏威夷輕食｜完整菜單MENU】

▲這是「波奇多夏威夷輕食」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【波奇多夏威夷輕食｜新型態健康輕食】

▲「波奇多夏威夷輕食」是新型態的健康輕食，有別於市售的健康餐盒，這裡的餐點可以完全客製化，從主食、蛋白質、配菜、灑料和醬料都可以自己選擇喜歡的口味😋

【招牌鮭魚精選波奇179】

▲這款招牌鮭魚精選波奇也是店家搭配好的，內容物有生鮭魚、小黃瓜、毛豆、洋蔥、海藻沙拉、玉子燒、藜麥、芝麻、海苔絲、蔥花！

▲這裡面的鮭魚是生魚片等級的唷！油脂相當豐富！一吃就知道食材選用相當新鮮！

▲這一碗我選的是「經典波奇醬油」，這個醬料帶有麻油的香氣，和每一碗POKE都很搭！但我這天還試了「奶香芥末」我覺得沾鮭魚生魚片超好吃，是很驚豔的味道喔！

▲湯品單點價格是30元，品項會不定期換新，這天喝到的是野菇濃湯，上面還加了麵包丁點綴，濃郁又好喝！

【慢烤牛肉干貝波奇179】

▲這碗POKE是店家搭配好的，可以自己選擇一款基底和一款醬料！慢烤牛肉干貝波奇的內容物有慢烤牛肉、干貝、小黃瓜、洋蔥、鸚嘴豆、甜椒、海藻沙拉、芝麻、炸脆脆！

▲慢烤牛肉選用牛肩頰，並蒸烤16個小時，將裡面的筋和膠質都融化，切開來是呈現粉紅色的色澤，口感軟嫩好吃！而干貝口感紮實，吃起來鮮中帶甜！

▲基點我選了白飯加生菜，我覺得一半飯和一半菜的組合很棒，吃起來飽得剛剛好，清爽度也更升級👍

【自選波奇POKE】

▲來到「波奇多夏威夷輕食」最讚的就是可以自選配料，喜歡吃什麼就點什麼，自由度很高！這一碗自由配的POKE，我加碼選了三樣蛋白質，總金額為214元！

♦基底：蕎麥麵+生菜5元

♦蛋白質：辣味鮪魚泥65元、有機溫泉蛋20元、豆腐20元

♦配菜：蟹柳沙拉、玉米筍、小黃瓜、紫洋蔥絲、杏鮑菇5元

♦灑料：蔥花、芝麻

♦醬料：奶香明太子

▲辣味鮪魚加入日本的辣鮪魚醬，吃起來很像是鐵火丼的FU，生魚片等級的鮪魚，口感鬆軟又香醇，就是特別新鮮！

▲豆腐是很好的豆製品選擇，熱量很低且有豐富的蛋白質，是不少健身族群朋友點餐的首選！

▲溫泉蛋我個人推薦必點，把蛋黃搓破裡面有滿滿的蛋液，蛋香味很濃郁🥰

▲奶香明太子這款醬料我大推，使用明太子、美乃滋、炒糖、紅色魚卵製成，海鮮類的品項都很適合

▲蕎麥麵吃起來很清爽，和我選的這些POKE搭在一起很Match，有飽足感但不會有太大的負擔，熱量相對也比白飯和糙米飯來得低👌

【自選波奇POKE】

▲這一碗自由配的POKE，我也是選了三樣蛋白質，總金額為214元！

♦基底：糙米+生菜

♦蛋白質：白蝦四隻50元、檸檬冰魷40元、有機水煮蛋20元

♦配菜：地瓜泥、花椰菜、彩椒、紫高麗菜、玉米筍

♦灑料：炸脆脆、蝦軟5元

♦醬料：和風芥末子沙拉醬

▲這鮮蝦是已經去殼的蝦子！一份有四隻～吃起來很新鮮彈牙～不需要額外加醬就能吃到蝦子的天然鮮味！

▲配菜的地瓜泥很值得選～這天吃到的地瓜泥保水度很高～甜度也很夠～新鮮又好吃！

【自選波奇POKE】

▲這一碗自由配的POKE，我比較貪心，一口氣選了四樣蛋白質，總金額為274元！

♦基底：白飯+生菜

♦蛋白質：椒麻雞胸50元、舒肥雞胸45元、酪梨泥45元、蝦仁40元

♦配菜：韓式泡菜、玉米粒、藜麥、海藻沙拉、毛豆

♦灑料：蒜酥+墨西哥辣椒

♦醬料：柚子沙拉醬

▲他們的酪梨泥是真的直接拿出新鮮的酪梨，用挖冰淇淋的那種勺子挖一球出來！超新鮮的啦🤩

▲蝦仁的個頭還不小，口感脆脆的，但我個人會更偏好鮮蝦的口感！

▲椒麻舒肥雞胸是店家的新品，愛吃辣的朋友可以點來嚐鮮，這辣度很足，吃起來很過癮呢！

▲舒肥雞胸肯定是健身族群的首選！這雞胸肉吃起來完全不乾柴～是軟嫩好吃且接受度很高的雞胸肉喔！我超愛！

▲我覺得無論點白飯或是糙米，都很適合在配菜區選個藜麥來搭配！

【DRINK｜飲料】

▲是說他們賣的飲料也絲毫不馬虎耶，老闆特別去進修學做飲料，一喝就知道有用心！

這天點的葡萄柚綠茶、蔓越莓果醋、特調檸檬汁、柳橙原汁都不錯喝，但有幾款味道比較濃郁，我是外帶回家加了些冰塊，喝起來更清爽解膩😋

【波奇多夏威夷輕食｜外帶餐盒】

▲除了到店內用，店家也有販售外帶餐盒，一樣是透過掃描QR CODE做點餐，點餐很方便，出餐也非常快，很有效率👍

【波奇多自由配】

▲自己吃到喜歡～當然也要外帶和家人分享！餐盒上面都會清楚貼上標記你點的內容物～而醬料也會另外用小盒子裝～要吃的時候在將醬料淋上即可👌

【波奇多自由配】

▲我超愛他們的「波奇多自由配」可以自己選擇所有喜歡的品項，整碗吃到見底當然不成問題，而且吃完後不會覺得身體有負擔，是讓人吃了很舒服的夏威夷輕食！

整體來說，這間「波奇多夏威夷輕食」是新型態的健康輕食，我覺得比傳統的健康餐盒更討人喜歡！夏威夷輕食大約提供50種食材和10種醬料任你混合搭配，挑選自己喜歡的食材和醬料，客製化的餐點清爽好吃無負擔！是一間我三不五時就會想回購的愛店～值得推薦給大家🥰

***本文感謝”波奇多夏威夷輕食”邀約,內文為真實感受分享***

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