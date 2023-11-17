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起司控會瘋狂！韓國人氣披薩 PIZZA MARU終於來台，超浮誇牽絲披薩，一吃就愛上的韓國道地美味！

2023-11-17 00:01:11 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：216
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：16篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Pizza maru
phone09-7891-0145
place新竹市東區中央路299號4樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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起司控集合！韓國超人氣披薩來台灣了😍

親民價錢就能吃到韓國道地美味🇰🇷

現點現烤還推出一個人也能吃的長型披薩🍕

爆量的 #芝加哥牽絲披薩 絕對是必點🔥

-
Pizza maru的麵團是由12種天然穀物混合

是在韓國獲得國家專利的健康麵團

根據傳統義大利技術人工揉製而成

天然低溫發酵 使用100%天然起司不減料

讓大家吃的開心也安心🧡

披薩有分成經典8吋和一個人也能吃的個人披薩

｜經典8吋｜

▪️太陽番茄芝加哥 $399

起司控這款絕對是必點！外層Q彈的超厚餅皮， 加入義式臘腸、酸甜番茄，再配上最浮誇牽絲的爆料起司，三種搭配完美融合超好吃😋

▪️海陸麻辛 $299

吃得到蝦仁、牛肉、馬鈴薯等配料，香辣帶麻，很推薦+59升級地瓜切達乳酪餅皮🍠鹹鹹甜甜層次感很豐富，餅皮的地瓜乳酪很厚，香氣十足很涮嘴！


▪️首爾燻雞 $299

裡面是照燒風味的軟嫩雞腿肉，雞肉調味的很夠味，如果不吃牛的朋友可以選這款！

-

｜單人pizza｜
Pizza maru很特別的有推出一個人也能吃的長型個人比薩🍕長型的包裝設計也很貼心，不會吃到東掉西掉，也很適合一邊看電影邊享用！


 

▪️歐巴oppa 特製 $179

裡面加的竟然是義大利麵條耶！配料放入蝦仁、彩椒、紫洋蔥等鮮蔬，搭配獨特韓式Toowoomba醬，起司風味的義大利麵配上軟綿餅皮一起吃，兩種層次吃完超有飽足感！

▪️冬戀 $119

香濃起司配上煉乳，簡單的搭配也很經典！

微鹹帶甜的滋味，可以是甜點也是主食😋
 

▪️明太子鮮蝦 $179

底層和上層都有淋上明太子醬，配上一隻隻蝦仁，海鮮控會喜歡！

▪️

｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩

💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享

——————店家資訊——————

📍pizza maru 巨城店 

我是廣告，請往下繼續閱讀

地址：新竹市東區中央路229號4樓

電話：0978-910-145

時間：日-四11:00-21:30、五-六11:00-22:00
 

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哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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