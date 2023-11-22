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八蔬二葷、五色食藝，注入創意的雲南米線與日式和食！八二親食Mama Kim，週末市集一起來（將軍村店）

2023-11-22 10:10:06 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：104
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窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：323篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：八二親食 將軍村
place新竹市東區金城一67號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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八二親食目前有二家，皆在新竹市東區，分別為三民店及將軍村店，週末時間長，想順遊市集及咖啡館，於是我們選擇來到將軍村店用餐。

將軍村環境不錯，有幾家咖啡館及餐廳進駐，再加上週末市集，倒是因此吸引不少遊客前往，若未來能再擴大規模，勢必能帶來更多人潮。

 

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這天天空很藍，很舒服。

初次造訪，對將軍村不是那麼熟悉，但能感受到輕鬆的氛圍，而八二親食在建築群中顯得格外醒目又帶著親切感。

老屋裡供應的餐點，提倡少油少鹽的料理精神，以八蔬二葷、五色食藝帶給大家不同的視覺與味覺感受。

內部陳設較接近日式風格，黃色燈光帶來暖暖的氣息。

八二親食代表著「百分之八十的蔬食、百分之二十的葷食」，有如母親做給家人的料理，而主要販售項目為：石鍋米線｜日式雜炊｜蔬食壽司 | 手工甜點｜特色午茶，五顏六色，色彩繽紛，既健康又美味。

推薦喜歡吃辣的朋友嚐嚐自助茶水區供應的手抄辣椒醬，狠辣狠厲害，一小匙就非常夠味！

所有米線都能做素食餐，非常貼近現代人的需求。以大量蔬菜及肉品組合而成，特別有視覺感受。

八二親食採機器人及人工配合送餐服務，既便利也安全；米線湯則待上桌後才由服務人員進行桌邊服務。

選用韓國壽山石製成的石鍋，放入烤箱加熱至350度後再盛裝米線，湯頭最後加入，形成滾沸的畫面。

湯頭是由多樣蔬果每日新鮮熬煮，又香又濃郁，非常順口，而石鍋起了保溫作用，食材與高湯的融合，帶來了美味的饗宴。

手炒麻辣桑拿米線(魚)，不僅名字取的巧，又麻又辣的熱氣直撲鼻心，不禁讓人泯了泯嘴，衝著新鮮的食蔬與魚肉片兒，手沒停過，嘴也停不了。

剝皮辣椒桑拿米線(牛)，微微的刺激味蕾，很開胃，牛肉片也著實新鮮，美味！

以在來米製作的米線，經過泡、碾、蒸煮及晾乾，三溫暖的手法保持著Q軟彈牙又滑順，營養健康都加分。

三品套餐皆附漬物、沙拉及煮物，那蒸蛋簡直是軟綿代表，再來一份也不嫌多。

奶油菇嫩雞佐烤食蔬(含六品小菜)，套餐組合健康營養兼美味，明太子自己能解決一份！

炙燒紫蘇卷是奶蛋素，也可做全素，清脆爽口，一份八入，滿足又飽足。

將軍村的週末市集頗為熱鬧，附近還有幾家咖啡館營業中，一旁有籃球場運動場，整體環境挺不錯。

 

■ INFORMATION ■

1100-1530（最後點餐1430）

1700-2000（最後點餐1910）

(03)572-5566

新竹市東區金城一路67號

交易方式：現金

※ 將軍村停車場

 

 

 
 
 


 

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魚兒，喜歡旅行、美食、攝影、交友。 工作十年後退出職場，缷下主管光環，捨去有薪階級，轉戰全職媽咪的角色，以全新角度出發，帶孩子走訪各地留下足跡；同年以部落格寫文，為2+1紀錄最美好的回憶；2017年4月「手牽手的幸福」親子旅遊書正式出版，繼續帶著明太子游向新「視」界！
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