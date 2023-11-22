熱愛越南河粉的我在信義區平日工作的午餐很常去人氣超旺的武鼎越豐

假日則是常來吃萬隆站旁一出站就到非常方便的越來越PHO

以往越式料理通常都是小吃攤對我來說總有點不慎放心衛生

但越來越的裝潢文青也很整潔整個質感跟一般小攤完全不同

很有阿嬤家古早味感覺的木板長桌跟四腳板凳

真的很有眷村紅磚老房子的氣氛

雖然客人來往眾多但打掃迅速很整潔

店內空間不大中間有個四人座的長桌

加上兩側靠牆座位不過十來個位子

用餐尖峰時段幾乎總是客滿狀態

另一側的牆邊有很多可愛文青裝飾

特別作了假窗可愛復古

菜單每道料理都有很真實的照片輔助

完全讓人不需要猜測點餐是什麼

主餐價格幾乎都是百元左右很平價

綜合生牛河粉 TWD220

以往都只習慣吃生牛肉的我第一次挑戰牛筋跟牛小排搭配的河粉

一整碗熱騰騰上桌正適合下雨低溫的日子品嘗

每一份河粉都會提供檸檬汁跟越南香菜非常道地

主食的三種牛肉部位分量蠻多可以吃飽

牛筋非常Q彈滿滿膠原蛋白

牛五花肉片生燙半熟吃剛好

帶骨牛小排則是偏向有咬勁的食感

越南香菜香氣濃郁

搭配檸檬汁加入湯頭增加酸感更清爽解膩

辣椒我個人可以全放沒問題

不直接咬辣椒僅用辣椒的香氣跟微辣感提味

整體湯頭調味不重鹹走比較清淡路線

很好喝完一整碗沒負擔

牛五花生牛河粉 TWD135

我自己最愛的還是滿滿牛五花肉片柔嫩鮮甜

牛骨湯底真的底蘊深而不重喝不膩

河粉本人口感如絲絹般滑動很容易從筷子之間溜走

口感很柔軟好咬斷但又有著適度的彈性

整體我感覺偏向越北的河粉類型

跟之前去河內旅遊吃過的味道相似很道地

香脆手工炸春捲 TWD75

一份兩捲不多剛好當配菜小食

加入檸檬汁的魚露醬料帶著甜辣酸香味道豐富

春捲本人以台式潤餅皮包覆炸得顏色金黃酥脆

內餡非常滾燙需要小心食用

有著滿滿台灣黑豬絞肉與蔬菜冬粉

口感清脆柔軟多變化也不會太油

一掃我在河內吃到濕紙巾從此不敢吃炸春捲的陰影

(不過下次去越南我可能還是只敢吃餐廳)

作為一餐暖胃暖心的美食價格也不太貴

真的只要天氣一冷就想來吃河粉當晚餐

除了萬隆之外現在在桃園也有分店喔

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/06/13

花費: TWD220(綜合生牛河粉x1)

越來越PHO

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17:30-21:00

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: No

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 116 台北市文山區羅斯福路五段281號一樓

電話: 02-2933-5103



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