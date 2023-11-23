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一秒到歐洲！台中新開幕「最美預約制咖啡廳Lay Low」，鄰近台中美術館，座落在綠蔭環繞的美術園道，這棟充滿復古風情的紅磚老宅，完美打造出摩登情調的場域，和店家簡單閒聊後發現，「Lay Low」是想要營造出私人招待所的愜意舒適，如同官網所強調的“吃什麼不重要，重要的是和誰一起吃”，光是坐在這個場域就可以感受到無比放鬆，而且，整個餐廳的室內設計，猶如高級傢俱店，處處充滿美學驚喜。白天提供早午餐、咖啡、甜點，晚上化身為Jazz餐酒館。不論是約會、閨蜜聚會、夜間的餐酒時光，Lay Low都有著不同的氣氛。

#Lay Low

■ 地址：台中市西區五權西四街108號 (鄰近台中美術館）

■ 官方連結：>官方Ig< >官方網站<

■ 營業時間：11:00-01:00

■ 餐點提供時段：早午餐時段（11:00－16:00）和晚餐時段（17:30－01:00），用餐後結帳，會收取額外的10%服務費

■ 線上預約：不接受電話預約，僅採Line人工訂位 >Line訂位連結<

＃神秘預約制餐館，還以為自己來到歐洲

不敢相信竟然有這麼時尚復古的餐廳，打從大門就看出店家滿滿的設計感，Lay Low白天是咖啡廳、早午餐餐廳，晚上則化身酒吧、餐酒館

◾訂位採全預約制，一定要提前預約喔，不接受現場客

＃猶如高級選物店，復古的極致美學

這天我預約到平日11點，才有機會拍到一系列的空景，兩層樓設計彷彿來到高級進口選物店，店內的每一個角落都充滿細節，打從古董傢俱、沙發、花藝、燈具，細至扶手螺旋鈕，都能感受到店家對於復古美學的要求，光是靜靜地坐在沙發區欣賞環境就覺得非常舒適。

＃卡帶式的點餐code

菜單以卡帶形式提供，使用手機掃描上面的QR Code就可以進行點餐頁面。全天候都有提供調酒系列，白天是早午餐時段，有早午餐、咖啡、茶、義大利麵、飯類、台式小點、炸物類、甜點，以及紅、白氣泡酒和香檳，還有各種酒類；晚餐則是以品酒為主。最後用餐後持用餐明細至櫃檯結帳，會收取額外的10%服務費。

＃早晨，來個精緻的早午餐Brunch 吧！

帕瑪森蛋黃培根麵$360

蜜咖濃$170

法式嫩蛋豬排三明治$280

歐系麵包盤$150

這次實際品嘗到的餐點，自己最喜歡的莫過於蛋黃培根麵，使用寬版的水管麵搭配濃郁的帕瑪斯起司蛋黃醬，再加上煎至焦脆的培根塊及鹹豬肉，讓濃郁奶味中帶有鹹味口感，真的非常喜灣，但要說缺點的話，份量確實稍嫌不足。另外蜜咖濃也很推薦給大家，蜂蜜檸檬氣泡搭配冷萃咖啡，有點類似西西里咖啡的清爽口感，但卻增加了氣泡輕盈感，上方的綿密的氣泡中帶有些許海鹽，非常適合天氣炎熱的時候品嚐。

//後記

很少有一間店面，去過一次就決定以後有親友來，想聚會就挑這一間，Lay low的環境及氣氛實在太適合放鬆，再搭配上現場Jazz的慵懶音樂，光是坐在沙發區休憩就覺得舒適，另外，查看店家的ig照片，可以強烈感受到白天與夜晚店內氛圍的不同，真不枉為近期台中最收歡迎的店家之一。另外，若是你想在這個餐廳飽餐一頓，你可能會失望，我自己是覺得店內餐點的份量都偏小，提供給大家實際的感受參考

Line 預約訂位

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