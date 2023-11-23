離城_放感情

店家地址：台北市大安區嘉興街345號1樓 (六張犁站步行3分鐘)

聯絡電話：02-87720358

營業時間：周日～周四 18:00-02:00 周五～周六18:00-03:00

用餐人數：2大人

用餐限制：每人低消 平日NT.400+10% 假日NT.600+10%

用餐時間：限3小時

官方臉書： 離城_放感情

官方IG： leaving_city

線上預約： 離城_放感情

這家位於捷運六張犁站附近，藝術家必訪的餐酒館 離城_放感情 ，

是從晚上六點開始為各位點亮那盞在黑夜中的燈，指引無處安放的心。

如果回家要面對的是空蕩，不妨到這裡與大家匯集，細品離城的細膩。

他偏離於喧囂的大街，坐落在更低調的街道中發亮，是個隱藏在巷弄間的老宅酒吧，

在我看著導航向他步行前進時，腦中馬上浮現了靈魂沙發的留一盞燈給漫漫長夜。

我想這首歌與他們的店名， 離城_放感情 ，有種惺惺相惜的呼應。

以老房子為基底細雕的情感，就像盤繞在年紀已經不年輕了的矮牆上，那靜靜盛開的花。

我們不需要這麼極端的去推翻所有，重新建構，只需要將過去的經歷轉化為我們的養分，

然後從中汲取力量，便能綻放出獨一無二，只屬於自己的光芒。

走到門口，還有3分鐘才6點，門口已經有一些人在等待。

聽到旁邊的人很興奮的跟朋友介紹，這家店很特別，他都準時6點才開門，而且還會搖鈴。

我也跟著沾染上了他的雀躍，一起期待起來。

老房子的優點是家家戶戶都有自己的院子，

所以這裡的院子就直接變成了非常適合拍照打卡的等候區和吸菸區。

店裡的用餐空間大致分成兩區，我們今天坐的是這一區~

上面垂下來的燈飾很有星空感，喜歡

中間這裡有個簡單的隔間，可以若隱若現的看到另一區~

這邊這區有簾子可以放下來，感覺比較有包廂的隱私感~

剛好遇到有一組人在慶生呢，好歡樂~

在這一區裡囊括了吧檯在裡面，可以就近看見調酒過程~

吧檯好美好好拍

他們的調酒都很厲害，去年木曜四超玩的一日調酒師也是在放感情的分店拍攝的喔~

而且他們各分店也都有和木曜四超玩一起推出專屬的特色調酒，有來的粉絲可以來點點看

他們的菜單也很有意思，搭配了插畫，而且畫的跟實物一模一樣

這裡的酒品其實選擇很多，有30幾種，對於喜歡小酌的朋友來說，

一群人一起來聚一下，是一個很不錯的選擇~

而且用餐時間的限制竟然長達3小時，對於吃東西速度很慢的我來說，這點超加分

詢問了服務人員適合拍照美美的調酒推薦款，最後選了末代武士和金大班的最後一夜~

從我們坐的位置看過去，背後剛好就是那片流蘇隔間打底，加上燈飾，超有星光感，拍起來真的好美

金大班的最後一夜，也呼應60年代台灣、香港、上海，風塵女子的夜生活，那紙醉金迷與愛恨情仇，

這樣的故事背景設定，選擇了相應形象的瓷器，這視覺效果的呈現真是太到位了。

金大班的最後一夜，以伏特加、亞維納草本利口酒、桂花、桑葚醋、普洱茶特調而成，

喝起來整體像是梅酒的風味，我覺得很好喝~

末代武士則是以琴酒、四季春、柚子、紫蘇、薑特調而成，整體的口感很清新清爽，非常解膩。

和母親大人各選一款，剛好可以交替著喝~

華麗登場的赤梅紙鹽熟成旗魚小塔，一上桌就非常吸睛

酥脆的餛飩皮上乘載著沾染了赤梅紅唇的熟成旗魚，顯色度很飽和~

分別戴上了鮭魚卵、魚子醬和金箔的皇冠，一口一口清脆的咬下，細品他們的衝突美~

這個麻辣松阪豬有辣，是道重口味的料理，以個人的口味來說，我覺得稍鹹了一點點。

松阪豬很Q彈，豆腐也很得我心，其中最喜歡的是裡面的玉米筍，濕潤度很夠，穿插其中剛好很解膩。

喜歡吃牛肉的人必點的蒜香菇菇黑松露骰子牛

這骰子牛可不是隨便的角色，而是特選的Choice翼板牛，每顆吃起來都能飽滿嘴，滿足大口吃肉的快感，

咬下去可以品嘗到內部的鮮嫩與多汁的彭湃，裹上看似樸實，

實際上擁有四種菌菇、洋蔥和松露翻炒而成的醬汁與蒜片，讓人忍不住一顆接一顆

這道中式西做的麻油粉肝，視覺看起來很有迷你小千層蛋糕的感覺，可愛~

粉嫩的有種入口即化的錯覺，母親大人直呼好好吃~

中間夾層有些小黃瓜穿插其中，吃起來很清爽。

干貝胭脂海老翡翠冷麵一上桌我就被他的大干貝吸引，超大顆的啦

喜歡吃海鮮的朋友一定要點，這生食級的大干貝實在是太美好

上面綠色的是海葡萄，第一次吃，好特別喔~

生食級的胭脂蝦也超好吃，喜歡~

硬挺的麵條拌上酸辣的醬汁，吃起來很開胃，不過酸度對於怕酸的我來說會覺得有點酸。

這道也是我很推的爐烤十全藥膳羊肩排

內行人都知道，好的羊肉可以吃七分熟，這澳洲羊肩排粉嫩的七分熟，就是美味的象徵

吃起來不只肉質嫩口還很有肉汁，淡淡的中藥香，再裹上這個豆瓣醬，很有羊肉爐的錯覺

可愛的三杯香腸炒泡麵，上面還有一顆很ㄉㄨㄢ的半熟蛋

拌勻後就可以準備開吃，這道也是母親大人很愛的一款~

道地的三杯滋味，吃起來很涮嘴

最後的甜點是布朗尼冰淇淋

這道我覺得以我個人的口味來說，有點偏甜膩，我覺得如果他的布朗尼可以做成成熟的大人口味，

搭配這個甜甜的冰淇淋，可以剛好中和的話，對我來說會更耐吃，

另一個可能是我自己比較龜毛的點，就是香蕉果乾他鋪了一層在冰淇淋與布朗尼的中間，

看起來很美，只是我自己在吃的話，就無法享受湯匙可以從上直直挖到底的順暢感，

因為香蕉果乾比較硬，所以會被阻擋下來就是了

這裡哪哪都美，連洗手間也很詩情畫意又香噴噴

這昏暗的用餐氛圍真的很深得我心，

很推薦想約會、姊妹們小酌、生日或主題派對到 離城_放感情 用餐喔，

壽星當月來用餐還可以享有香蕉楓糖磅蛋糕，壽星朋友特調香檳每人一杯和壽星紀念合影拍立得，

下個月剛好是我生日，想帶我的朋友們再來吃一次~

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